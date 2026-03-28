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Sinner supera l’ostacolo Zverev e indica la finale come snodo decisivo per la sua crescita

Sinner in finale a Miami: caccia allo storico Sunshine Double

Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami, centrando una nuova finale sul cemento americano. A Miami, nella notte italiana tra il 24 e il 25 marzo 2026, l’azzurro ha confermato il suo dominio nei Masters 1000 con una striscia record di 32 set consecutivi vinti.
Ora punta al prestigioso “Sunshine Double” dopo il trionfo a Indian Wells, traguardo che nel singolare maschile manca dai tempi di Roger Federer nel 2017. L’ultimo ostacolo sarà il ceco Jiri Lehecka, avversario insidioso che arriverà in campo con meno pressioni ma grande fiducia.
Per Sinner questa finale ha un peso speciale: rappresenta la conferma del suo status tra i dominatori del circuito e un passaggio chiave nella corsa al vertice assoluto del ranking ATP.

In sintesi:

  • Sinner supera Zverev e centra la finale del Masters 1000 di Miami.
  • L’azzurro arriva a 32 set consecutivi vinti nei Masters 1000.
  • In finale sfiderà Jiri Lehecka per lo storico Sunshine Double.
  • Dal 2017 nessun uomo vince Indian Wells e Miami nello stesso anno.

La semifinale con Zverev e l’assalto al Sunshine Double

La vittoria su Alexander Zverev conferma la crescita competitiva di Jannik Sinner nei momenti chiave dei grandi tornei. L’azzurro ha riconosciuto la qualità dell’avversario: “E’ stata una partita molto dura, Zverev ha giocato un tennis incredibile”, ha spiegato a fine match.
Decisivo il servizio nei passaggi di massima pressione: “Io ho servito molto bene alla fine, soprattutto nei momenti cruciali. Questa finale significa molto per me”. Con questo successo, Sinner porta a 32 la sua serie di set consecutivi vinti nei Masters 1000, un dato che lo proietta stabilmente tra i riferimenti tecnici del circuito.

L’azzurro ora insegue il “Sunshine Double”, ovvero la doppietta Indian Wells–Miami nella stessa stagione, obiettivo centrato per ultimo da Roger Federer nel 2017. L’ultimo ostacolo è il ceco Jiri Lehecka, che Sinner ha definito così: “E’ un giocatore incredibile. In finale giocherà sicuramente più libero di me”. L’italiano si affiderà al controllo emotivo: “Cercherò di controllare tutto ciò che posso, poi vedremo come andrà”.

Sinner sottolinea anche le differenze tra i due tornei: “Indian Wells e Miami mi sembrano due tornei completamente diversi, con condizioni differenti”. Il suo obiettivo iniziale era chiaro: “Arrivare qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale”. Ritrovarsi ancora in finale chiude uno swing americano da protagonista.

Le prospettive di Sinner dopo lo swing americano

Per Jannik Sinner, questa nuova finale consolida la percezione di continuità ad altissimo livello sul cemento nordamericano e rafforza la sua candidatura stabile tra i numeri uno del circuito.
L’azzurro guarda avanti con equilibrio: “Ovviamente cercheremo di spingere ancora per un paio di giorni, ma è stato in ogni caso uno swing incredibile. Non avrei potuto fare meglio. Quindi sono molto felice”.
Un eventuale Sunshine Double aprirebbe scenari importanti sulla corsa al primo posto del ranking ATP e aumenterebbe ulteriormente il suo peso mediatico e commerciale nel tennis globale, rendendo ogni prossimo appuntamento sul tour un banco di prova per la sua definitiva consacrazione.

FAQ

Che cosa ha ottenuto Sinner battendo Zverev a Miami?

Sì, con il successo su Alexander Zverev Jannik Sinner ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Miami e allungato a 32 la striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000.

Chi affronterà Sinner nella finale del Masters 1000 di Miami?

Sì, Jannik Sinner affronterà in finale il ceco Jiri Lehecka, giocatore in grande crescita che arriva al match con minori pressioni ma ottime sensazioni sul cemento di Miami.

Cosa significa Sunshine Double nel tennis maschile?

Sì, il Sunshine Double indica la vittoria, nello stesso anno, dei tornei di Indian Wells e Miami. Nel singolare maschile l’ultimo a riuscirci è stato Roger Federer nel 2017.

Perché la serie di 32 set vinti di Sinner è rilevante?

Sì, vincere 32 set consecutivi nei Masters 1000 dimostra continuità tecnica e mentale, indicando Sinner come uno dei giocatori più dominanti e affidabili dell’attuale circuito ATP sul cemento.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Sinner?

Sì, il contenuto è frutto di una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.

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