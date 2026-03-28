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Cosmoprof domina le fiere internazionali con innovazione hi tech, nuove fragranze e trend della longevità

Cosmoprof domina le fiere internazionali con innovazione hi tech, nuove fragranze e trend della longevità

Cosmoprof Bologna 2025 ridefinisce il futuro high-tech del beauty globale

Al Cosmoprof Worldwide Bologna, in corso a Bologna, il settore beauty internazionale mostra come tecnologia, scienza e sensorialità stiano ridisegnando prodotti e rituali quotidiani.

Protagonisti sono le nuove fragranze – in particolare profumi arabi, gourmand e di nicchia – e uno skincare sempre più connesso al microbioma e alla sostenibilità.

La manifestazione, guidata sul fronte commerciale da Samantha Raimondi, Head of Sales, evidenzia anche il boom delle soluzioni per la longevità di pelle, capelli e cuoio capelluto, insieme a formulazioni biotech e biomimetiche che uniscono scienza, natura e benessere emotivo.

In sintesi:

  • Fragranze arabe, gourmand e di nicchia dominano il nuovo mercato profumi.
  • Skincare orientato a microbioma, sostenibilità e rigenerazione a lungo termine.
  • Biotech e biomimetica integrano scienza e natura per formule avanzate.
  • Sensorialità e benessere emotivo diventano driver centrali di acquisto.

Fragranze di nicchia, microbioma e biotech: i driver del nuovo beauty

Le fragranze emergono come categoria simbolo di questa edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna.

Profumi arabi, gourmand e di nicchia conquistano stand e buyer, confermando una domanda crescente di identità olfattive personalizzate e legate alla cultura del Medio Oriente e dell’artigianalità.

“Indubbiamente le fragranze sono un grandissimo trend attuale di mercato”, afferma Samantha Raimondi, sottolineando come questo segmento stia trainando posizionamento premium e fidelizzazione.

Parallelamente cresce lo skincare orientato al microbioma cutaneo: formulazioni mirate a preservare l’ecosistema della pelle, ridurre l’infiammazione e migliorare la tollerabilità, spesso con ingredienti biotecnologici e derivati naturali a basso impatto ambientale.

La ricerca sulla longevità non si limita più al viso: trattamenti specifici per capelli e cuoio capelluto mirano a contrastare invecchiamento, diradamento e stress ossidativo, integrando attivi biomimetici che replicano i meccanismi naturali di protezione e rigenerazione.

Esperienze sensoriali e benessere emotivo guidano le prossime innovazioni

La dimensione sensoriale diventa elemento strategico di differenziazione.

Brand e produttori presenti a Cosmoprof Bologna propongono prodotti e device con effetti rinfrescanti e lenitivi immediati, texture trasformative – da gel a olio, da crema a siero – e rituali di applicazione pensati come micro-pause di relax quotidiano.

Queste soluzioni rispondono al bisogno diffuso di “escape” dallo stress, trasformando il beauty in uno strumento di benessere mentale oltre che estetico. Per il mercato, significa passare da semplici cosmetici a esperienze multi-sensoriali ad alto valore percepito, destinate a influenzare sia il retail fisico sia le logiche di narrazione su e-commerce e social, fattori decisivi per l’esposizione su Google News e Google Discover.

FAQ

Quali sono i trend principali emersi a Cosmoprof Bologna?

I trend principali riguardano fragranze di nicchia, skincare legato al microbioma, soluzioni per longevità di pelle e capelli e formulazioni biotech-biomimetiche.

Perché le fragranze arabe e gourmand stanno crescendo così rapidamente?

Stanno crescendo perché offrono identità olfattive distintive, legate a cultura, lusso percepito e forte personalizzazione, elementi molto richiesti dai consumatori premium.

Cosa significa skincare orientato al microbioma della pelle?

Significa utilizzare formule che rispettano e supportano l’ecosistema microbico cutaneo, riducendo irritazioni, migliorando barriera protettiva e aumentando efficacia su pelli sensibili.

In che modo biotech e biomimetica cambiano i cosmetici?

Agiscono replicando meccanismi naturali con attivi di precisione, migliorando stabilità, performance, sicurezza e riducendo l’impatto ambientale rispetto a ingredienti tradizionali.

Quali sono le fonti informative alla base di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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