Home / EVENTI / Sinner punta al quinto Masters di fila a Madrid contro Zverev, tutte le info per vedere il match

Sinner contro Zverev: finale di Madrid che può riscrivere la storia

Il 3 maggio a Madrid, il numero 1 del mondo Jannik Sinner affronta il tedesco Alexander Zverev nella finale dell’ATP Masters 1000 spagnolo.

In palio c’è il quarto titolo Masters 1000 consecutivo del 2026 e il quinto di fila considerando anche il successo di Parigi 2025. Sulla terra di Montecarlo, Sinner ha già piegato in finale Carlos Alcaraz, salendo nuovamente in vetta al ranking. L’assenza per infortunio del fuoriclasse spagnolo a Madrid offre all’azzurro un’occasione unica per consolidare e allungare il margine in classifica nelle prossime settimane.

In sintesi:

Sinner cerca il quarto Masters 1000 consecutivo del 2026 e il quinto di fila complessivo.

L’azzurro è avanti negli scontri diretti, con otto successi consecutivi su Zverev.

La finale di Madrid è in programma domenica 3 maggio, non prima delle 17.

Diretta tv in esclusiva su Sky Sport e streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv.

Sinner favorito, Zverev cerca l’impresa contro la sua bestia nera

Jannik Sinner, già trionfatore a Parigi-Bercy 2025, punta a un record assoluto: cinque titoli Masters 1000 consecutivi, striscia mai realizzata nella storia del tennis maschile.

Nel 2026 ha già conquistato Indian Wells, Miami e Montecarlo, eliminando in semifinale proprio Alexander Zverev in tutti e tre i tornei, sempre in due set: 6-2 6-4 in California, 6-3 7-6(4) in Florida, 6-1 6-4 nel Principato.

La finale di Madrid rappresenta il quattordicesimo capitolo della loro rivalità. Zverev conduce per 4 successi iniziali, ma è reduce da otto sconfitte consecutive contro Sinner. L’ultima vittoria del tedesco risale al 4 settembre 2023 agli US Open: una maratona di quasi cinque ore, chiusa 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 sotto un’umidità opprimente. Da allora, dalla semifinale di Cincinnati 2024 passando per il trionfo di Sinner agli Australian Open 2025, Vienna 2025 e nel round robin delle ATP Finals 2025, l’inerzia è totalmente cambiata.

La finale di Madrid è in programma domenica 3 maggio, non prima delle 17, con copertura tv in esclusiva sui canali Sky Sport e streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. Non è prevista trasmissione in chiaro su TV8.

Impatto sul ranking e prospettive future per Sinner e Zverev

Una vittoria a Madrid permetterebbe a Jannik Sinner di incrementare ulteriormente il margine in vetta alla classifica ATP, sfruttando il forfait di Carlos Alcaraz. Il titolo consoliderebbe anche la percezione dell’azzurro come dominatore del circuito su tutte le superfici.

Per Alexander Zverev, battere Sinner interromperebbe una serie negativa pesante e rilancerebbe le ambizioni nelle prossime tappe sulla terra, da Roma al Roland Garros. L’esito di Madrid potrebbe pesare psicologicamente sui futuri scontri diretti, definendo gerarchie e fiducia nella corsa agli Slam e alle ATP Finals.

FAQ

Quando si gioca la finale Sinner-Zverev a Madrid?

La finale si gioca domenica 3 maggio, con inizio previsto non prima delle ore 17 sul campo principale di Madrid.

Dove vedere in tv e streaming Sinner-Zverev Madrid 2026?

La partita è visibile in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv con abbonamento attivo.

Quanti precedenti ci sono tra Sinner e Zverev?

Il match di Madrid è il quattordicesimo confronto diretto: Zverev ha quattro successi, mentre Sinner arriva forte di otto vittorie consecutive.

Perché la vittoria a Madrid è importante per il ranking ATP di Sinner?

La vittoria consoliderebbe il numero 1 di Sinner, aumentando il distacco su Alcaraz, assente per infortunio, e sugli altri principali inseguitori.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner-Zverev?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.