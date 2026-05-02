michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Sinner punta al quinto Masters di fila a Madrid contro Zverev, tutte le info per vedere il match

Sinner punta al quinto Masters di fila a Madrid contro Zverev, tutte le info per vedere il match

Sinner contro Zverev: finale di Madrid che può riscrivere la storia

Il 3 maggio a Madrid, il numero 1 del mondo Jannik Sinner affronta il tedesco Alexander Zverev nella finale dell’ATP Masters 1000 spagnolo.

In palio c’è il quarto titolo Masters 1000 consecutivo del 2026 e il quinto di fila considerando anche il successo di Parigi 2025. Sulla terra di Montecarlo, Sinner ha già piegato in finale Carlos Alcaraz, salendo nuovamente in vetta al ranking. L’assenza per infortunio del fuoriclasse spagnolo a Madrid offre all’azzurro un’occasione unica per consolidare e allungare il margine in classifica nelle prossime settimane.

In sintesi:

  • Sinner cerca il quarto Masters 1000 consecutivo del 2026 e il quinto di fila complessivo.
  • L’azzurro è avanti negli scontri diretti, con otto successi consecutivi su Zverev.
  • La finale di Madrid è in programma domenica 3 maggio, non prima delle 17.
  • Diretta tv in esclusiva su Sky Sport e streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv.

Sinner favorito, Zverev cerca l’impresa contro la sua bestia nera

Jannik Sinner, già trionfatore a Parigi-Bercy 2025, punta a un record assoluto: cinque titoli Masters 1000 consecutivi, striscia mai realizzata nella storia del tennis maschile.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Nel 2026 ha già conquistato Indian Wells, Miami e Montecarlo, eliminando in semifinale proprio Alexander Zverev in tutti e tre i tornei, sempre in due set: 6-2 6-4 in California, 6-3 7-6(4) in Florida, 6-1 6-4 nel Principato.

La finale di Madrid rappresenta il quattordicesimo capitolo della loro rivalità. Zverev conduce per 4 successi iniziali, ma è reduce da otto sconfitte consecutive contro Sinner. L’ultima vittoria del tedesco risale al 4 settembre 2023 agli US Open: una maratona di quasi cinque ore, chiusa 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 sotto un’umidità opprimente. Da allora, dalla semifinale di Cincinnati 2024 passando per il trionfo di Sinner agli Australian Open 2025, Vienna 2025 e nel round robin delle ATP Finals 2025, l’inerzia è totalmente cambiata.

La finale di Madrid è in programma domenica 3 maggio, non prima delle 17, con copertura tv in esclusiva sui canali Sky Sport e streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. Non è prevista trasmissione in chiaro su TV8.

Impatto sul ranking e prospettive future per Sinner e Zverev

Una vittoria a Madrid permetterebbe a Jannik Sinner di incrementare ulteriormente il margine in vetta alla classifica ATP, sfruttando il forfait di Carlos Alcaraz. Il titolo consoliderebbe anche la percezione dell’azzurro come dominatore del circuito su tutte le superfici.

Per Alexander Zverev, battere Sinner interromperebbe una serie negativa pesante e rilancerebbe le ambizioni nelle prossime tappe sulla terra, da Roma al Roland Garros. L’esito di Madrid potrebbe pesare psicologicamente sui futuri scontri diretti, definendo gerarchie e fiducia nella corsa agli Slam e alle ATP Finals.

FAQ

Quando si gioca la finale Sinner-Zverev a Madrid?

La finale si gioca domenica 3 maggio, con inizio previsto non prima delle ore 17 sul campo principale di Madrid.

Dove vedere in tv e streaming Sinner-Zverev Madrid 2026?

La partita è visibile in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv con abbonamento attivo.

Quanti precedenti ci sono tra Sinner e Zverev?

Il match di Madrid è il quattordicesimo confronto diretto: Zverev ha quattro successi, mentre Sinner arriva forte di otto vittorie consecutive.

Perché la vittoria a Madrid è importante per il ranking ATP di Sinner?

La vittoria consoliderebbe il numero 1 di Sinner, aumentando il distacco su Alcaraz, assente per infortunio, e sugli altri principali inseguitori.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner-Zverev?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache