Home / APPLE / Apple rivoluziona il ventennale iPhone puntando su un unico modello Pro senza edizioni speciali

iPhone del ventennale: cosa prepara Apple per il 2027

Apple sta già lavorando all’iPhone del ventennale, atteso per la fine del 2027, quando ricorreranno i vent’anni dal primo iPhone. Secondo indiscrezioni di filiera, il progetto coincide con la futura gamma iPhone 18 Pro, destinata a introdurre una profonda rivoluzione nel design.

Il dispositivo verrà lanciato globalmente, con il focus principale sui mercati chiave come Stati Uniti, Europa e Cina.

L’interesse è elevato perché, come avvenne nel 2017 con iPhone X, Apple punta a utilizzare l’anniversario come leva per ridefinire l’estetica e l’architettura hardware dei modelli di fascia alta, influenzando tutte le generazioni successive.

In sintesi:

Nel 2027 Apple celebrerà i 20 anni di iPhone con una nuova generazione di modelli Pro.

Le innovazioni principali saranno concentrate su iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max .

e . Nessun nome celebrativo: niente iPhone XX o edizioni speciali dedicate.

L’approccio punterà su continuità di gamma, non su un modello isolato come iPhone X.

Le prime informazioni, emerse da report di analisti e fornitori asiatici, indicano un progetto pluriennale già in corso che mira a introdurre un nuovo linguaggio di design stabile per il prossimo decennio.

La strategia, in ottica Google News e Discover, si inserisce nella tradizione di Apple di usare gli anniversari per segnare discontinuità tecnologiche, mantenendo però grande attenzione alla riconoscibilità del brand.

In questo contesto, l’iPhone del ventennale non sarà un esperimento isolato, ma il fulcro dell’intera gamma premium 2027, con impatto diretto sulle roadmap di componenti, accessori e servizi collegati.

Come cambierà la gamma: il ruolo centrale dei modelli Pro

Secondo l’analista Jeff Pu, una delle fonti più seguite sul mondo Apple, il modello celebrativo non avrà un nome distinto. Nessun “iPhone XX”, nessuna etichetta commemorativa: sarà identificato semplicemente come iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Questa scelta marca una differenza netta con il 2017, quando iPhone X fu posizionato come prodotto separato rispetto ai più convenzionali iPhone 8 e 8 Plus.

Oggi la linea Pro rappresenta già il vero laboratorio di innovazione di Cupertino: concentrare lì la rivoluzione del ventennale consente ad Apple di evitare frammentazioni nella gamma e di massimizzare le economie di scala su display, scocche e moduli fotocamera.

Resta aperta la questione della distanza tecnologica rispetto ai modelli base della stessa generazione. L’esperienza di iPhone X suggerisce uno scenario con un forte divario di design, in cui le varianti non Pro potrebbero mantenere un’impostazione più conservativa per contenere i costi.

Al momento le indiscrezioni si concentrano sulla fascia alta, indicando che le innovazioni estetiche e strutturali del ventennale diventeranno la nuova normalità per i top di gamma, lasciando ai modelli standard il ruolo di opzione più accessibile ma meno avanguardistica.

Scenari futuri e impatto sul mercato degli smartphone premium

L’iPhone del ventennale potrebbe diventare il punto di svolta con cui Apple ridisegnerà l’intero segmento premium entro il 2030, imponendo nuovi standard di integrazione tra hardware, intelligenza artificiale on-device e servizi.

Per competitor come Samsung, Google e i principali brand cinesi, il 2027 rappresenterà una scadenza strategica: dovranno presentare alternative credibili in grado di reggere il confronto con una generazione di iPhone pensata come piattaforma di lungo periodo. Gli investitori guardano già a questa roadmap come a uno dei principali driver di upgrade per il ciclo smartphone nella seconda metà del decennio.

FAQ

Quando uscirà l’iPhone del ventennale di Apple

È plausibile che l’iPhone del ventennale arrivi a fine 2027, in linea con i tradizionali lanci autunnali della gamma iPhone.

L’iPhone del ventennale avrà un nome speciale

No, secondo Jeff Pu non ci saranno nomi celebrativi: i modelli resteranno iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Le novità del ventennale arriveranno anche sui modelli non Pro

Sì, ma probabilmente in modo graduale: inizialmente le innovazioni più radicali resteranno concentrate sui modelli Pro di fascia alta.

Quale sarà la differenza rispetto a iPhone X del decennale

La differenza principale sarà l’integrazione: niente modello isolato, ma rivoluzione distribuita sull’intera linea Pro, senza denominazioni separate.

Quali sono le fonti delle informazioni sull’iPhone del ventennale

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.