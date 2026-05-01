michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Sinner scuote la Serie A, anticipo del derby e calendario della penultima giornata ridisegnato

Sinner scuote la Serie A, anticipo del derby e calendario della penultima giornata ridisegnato

Derby Roma-Lazio alle 12.30 per evitare la finale degli Internazionali

Il derby tra Roma e Lazio, penultima giornata di Serie A, si giocherà domenica 17 alle 12.30 allo stadio Olimpico di Roma.
La scelta, in via di ufficializzazione da parte della Lega Serie A, nasce per evitare la sovrapposizione con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico e per rispettare le indicazioni della pubblica sicurezza.
Il nuovo orario inciderà sull’intero calendario dell’ultima parte di campionato, perché il regolamento impone la contemporaneità per le squadre in corsa per gli stessi obiettivi europei o salvezza, con diversi anticipi all’ora di pranzo e possibili spostamenti al sabato o alla domenica sera.

In sintesi:

  • Derby Roma-Lazio anticipato alle 12.30 di domenica 17 per motivi di ordine pubblico.
  • Scelta determinata dalla finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico.
  • Obbligo di contemporaneità: molte gare decisive spostate all’orario di pranzo.
  • Rimodulazione complessiva della penultima giornata, tra Europa e lotta salvezza.

Perché il derby cambia orario e quali partite verranno spostate

Il presidente di Lega Simonelli ha chiarito la logica della decisione: “Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico, nello stesso tempo sapete che ci sono delle restrizioni da parte della pubblica di sicurezza […] quindi l’unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo. Il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato”.

La finale degli Internazionali d’Italia, con la possibile presenza di Jannik Sinner al Foro Italico, rappresenta un evento di richiamo enorme per Roma, sia in termini di pubblico sia di gestione dell’ordine pubblico.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

In base al regolamento, le squadre che competono per gli stessi traguardi dovranno scendere in campo in contemporanea. Oltre a Roma-Lazio, è probabile l’anticipo alle 12.30 anche di Como-Parma, Atalanta-Bologna, Fiorentina-Juventus, Genoa-Milan e Pisa-Napoli, se rossoneri e azzurri non avranno ancora blindato la qualificazione in Champions League.

Completano il quadro una più tranquilla Cagliari-Torino, possibile la collocazione alle 20.45 di domenica, e Inter-Verona, candidata alla fascia delle 15 con clima da probabile festa nerazzurra.

Per la lotta salvezza, gli incroci ad alta tensione Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese potrebbero essere anticipati al sabato sera, soluzione che agevolerebbe la gestione dei flussi di pubblico e della sicurezza nell’intero weekend sportivo romano.

Impatto su tifosi, tv e calendario della corsa europea

Il nuovo assetto orario incide direttamente su tifosi, programmazione televisiva e integrità competitiva della Serie A.

Per i sostenitori di Roma e Lazio, il derby di mezzogiorno comporta abitudini diverse: spostamenti mattutini, temperature più alte e tempi ristretti per la viabilità cittadina, già gravata dall’evento tennistico al Foro Italico.

Dal lato media, la concentrazione di big match alle 12.30 ridisegna le fasce di massimo ascolto e valorizza l’“effetto Sinner”, che sta trainando interesse e investimenti sugli Internazionali d’Italia. Le emittenti dovranno ottimizzare la copertura tra calcio e tennis, mentre la Lega tutela la regolarità sportiva garantendo contemporaneità a chi si gioca Champions, Europa League e salvezza.

FAQ

Quando si giocherà il derby Roma-Lazio e a che ora

Si giocherà domenica 17, con fischio d’inizio alle 12.30 allo stadio Olimpico di Roma.

Perché il derby Roma-Lazio è stato anticipato alle 12.30

È stato anticipato per evitare sovrapposizioni con la finale degli Internazionali d’Italia e rispettare le indicazioni dell’ordine pubblico.

Quali altre partite di Serie A potrebbero essere spostate alle 12.30

Potrebbero essere anticipate Como-Parma, Atalanta-Bologna, Fiorentina-Juventus, Genoa-Milan e Pisa-Napoli, in base alla corsa europea.

Come incide l’obbligo di contemporaneità sulla penultima giornata

Incide imponendo orari uguali per squadre con stessi obiettivi, garantendo equità nella corsa a Europa e salvezza.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo

Deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache