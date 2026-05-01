Home / EVENTI / Sinner scuote la Serie A, anticipo del derby e calendario della penultima giornata ridisegnato

Derby Roma-Lazio alle 12.30 per evitare la finale degli Internazionali

Il derby tra Roma e Lazio, penultima giornata di Serie A, si giocherà domenica 17 alle 12.30 allo stadio Olimpico di Roma.

La scelta, in via di ufficializzazione da parte della Lega Serie A, nasce per evitare la sovrapposizione con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico e per rispettare le indicazioni della pubblica sicurezza.

Il nuovo orario inciderà sull’intero calendario dell’ultima parte di campionato, perché il regolamento impone la contemporaneità per le squadre in corsa per gli stessi obiettivi europei o salvezza, con diversi anticipi all’ora di pranzo e possibili spostamenti al sabato o alla domenica sera.

In sintesi:

Derby Roma-Lazio anticipato alle 12.30 di domenica 17 per motivi di ordine pubblico.

anticipato alle 12.30 di domenica 17 per motivi di ordine pubblico. Scelta determinata dalla finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico .

al . Obbligo di contemporaneità: molte gare decisive spostate all’orario di pranzo.

Rimodulazione complessiva della penultima giornata, tra Europa e lotta salvezza.

Perché il derby cambia orario e quali partite verranno spostate

Il presidente di Lega Simonelli ha chiarito la logica della decisione: “Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico, nello stesso tempo sapete che ci sono delle restrizioni da parte della pubblica di sicurezza […] quindi l’unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo. Il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato”.

La finale degli Internazionali d’Italia, con la possibile presenza di Jannik Sinner al Foro Italico, rappresenta un evento di richiamo enorme per Roma, sia in termini di pubblico sia di gestione dell’ordine pubblico.

In base al regolamento, le squadre che competono per gli stessi traguardi dovranno scendere in campo in contemporanea. Oltre a Roma-Lazio, è probabile l’anticipo alle 12.30 anche di Como-Parma, Atalanta-Bologna, Fiorentina-Juventus, Genoa-Milan e Pisa-Napoli, se rossoneri e azzurri non avranno ancora blindato la qualificazione in Champions League.

Completano il quadro una più tranquilla Cagliari-Torino, possibile la collocazione alle 20.45 di domenica, e Inter-Verona, candidata alla fascia delle 15 con clima da probabile festa nerazzurra.

Per la lotta salvezza, gli incroci ad alta tensione Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese potrebbero essere anticipati al sabato sera, soluzione che agevolerebbe la gestione dei flussi di pubblico e della sicurezza nell’intero weekend sportivo romano.

Impatto su tifosi, tv e calendario della corsa europea

Il nuovo assetto orario incide direttamente su tifosi, programmazione televisiva e integrità competitiva della Serie A.

Per i sostenitori di Roma e Lazio, il derby di mezzogiorno comporta abitudini diverse: spostamenti mattutini, temperature più alte e tempi ristretti per la viabilità cittadina, già gravata dall’evento tennistico al Foro Italico.

Dal lato media, la concentrazione di big match alle 12.30 ridisegna le fasce di massimo ascolto e valorizza l’“effetto Sinner”, che sta trainando interesse e investimenti sugli Internazionali d’Italia. Le emittenti dovranno ottimizzare la copertura tra calcio e tennis, mentre la Lega tutela la regolarità sportiva garantendo contemporaneità a chi si gioca Champions, Europa League e salvezza.

FAQ

Quando si giocherà il derby Roma-Lazio e a che ora

Si giocherà domenica 17, con fischio d’inizio alle 12.30 allo stadio Olimpico di Roma.

Perché il derby Roma-Lazio è stato anticipato alle 12.30

È stato anticipato per evitare sovrapposizioni con la finale degli Internazionali d’Italia e rispettare le indicazioni dell’ordine pubblico.

Quali altre partite di Serie A potrebbero essere spostate alle 12.30

Potrebbero essere anticipate Como-Parma, Atalanta-Bologna, Fiorentina-Juventus, Genoa-Milan e Pisa-Napoli, in base alla corsa europea.

Come incide l’obbligo di contemporaneità sulla penultima giornata

Incide imponendo orari uguali per squadre con stessi obiettivi, garantendo equità nella corsa a Europa e salvezza.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo

Deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.