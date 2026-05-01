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Sinner domina Fils in diretta semifinale Madrid Atp: aggiornamenti live tennis oggi

Sinner domina Fils in diretta semifinale Madrid Atp: aggiornamenti live tennis oggi

Sinner domina Fils e vola in finale al Masters 1000 di Madrid

Jannik Sinner, numero uno del mondo, ha sconfitto oggi a Madrid il francese Arthur Fils in semifinale del Masters 1000 sulla terra della Caja Mágica, 6-2 6-4 in 1h26’.
Il trionfo, maturato il 1° maggio 2026, vale la prima finale madrilena della carriera e lo proietta a un passo da un record storico: in caso di titolo contro il vincente tra Alexander Zverev e Alexander Blockx, diverrebbe il primo tennista di sempre a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi, impresa mai riuscita nemmeno a Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Sul difficile rosso in altura, dopo un avvio di torneo complesso per le condizioni, Sinner ha progressivamente trovato gli aggiustamenti tecnici e fisici necessari, firmando una prestazione di altissimo livello soprattutto nel primo set, gestendo con freddezza i pochi momenti di pressione nel secondo.

In sintesi:

  • Sinner batte Fils 6-2 6-4 e centra la prima finale a Madrid.
  • In caso di successo firmerebbe il quinto Masters 1000 di fila, record assoluto.
  • Gestione perfetta dei momenti chiave: servizio solido, risposta aggressiva, zero cali mentali decisivi.
  • Finale contro Zverev o Blockx, con la storia del tennis nel mirino.

Come Sinner ha costruito una semifinale quasi perfetta

La partita si è indirizzata subito: nel primo set Sinner ha strappato il servizio a Fils per il 2-1 approfittando di errori di dritto, rovescio e di un doppio fallo del francese, quindi ha confermato il break salendo 3-1 con il primo ace dell’incontro.
L’azzurro ha continuato a spingere in risposta: un nuovo break lo ha portato 4-1, con colpi applauditi da tutta Madrid. In 28 minuti il punteggio è volato sul 5-1, prima della chiusura 6-2 in 39 minuti, con Fils frustrato al punto da sfogarsi verso il coach Goran Ivanisevic con il celebre sfogo: “Mi sta ammazzando”.

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Nel secondo set l’equilibrio iniziale (game fotocopia chiusi 40-15) è stato rotto ancora dal servizio e dalla gestione dei dettagli: Sinner ha infilato ace nei momenti delicati, annullando l’inerzia che Fils provava a costruire. Quando il francese ha alzato i giri, riuscendo persino a tenere un game a zero con due ace consecutivi, Jannik ha risposto con un immediato contraccolpo di qualità.

Il break decisivo è arrivato nel finale: un dritto steccato di Fils e la racchetta lanciata a terra hanno preceduto il terzo break point, trasformato da uno scambio spettacolare. Da lì, l’altoatesino ha concesso un solo punto nell’ultimo turno di battuta, chiudendo con autorità e prenotando la finale.

Record, percorso e cosa significa questa finale per Sinner

Questa semifinale consolida il ruolo di Sinner nell’élite storica dei Masters 1000. Con il risultato odierno, l’azzurro eguaglia un primato prestigioso: ha raggiunto almeno la semifinale in tutte le prove della categoria, impresa riuscita prima solo a Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e Alexander Zverev dall’introduzione del format nel 1990.

Già reduce da quattro finali consecutive, Sinner arriva a Madrid dopo un avvio complicato: superficie lenta, rimbalzi in altura, adattamento fisico impegnativo. Match dopo match ha però calibrato profondità di palla, scelta dei colpi e gestione delle seconde, fino alla prova quasi senza sbavature offerta contro Fils.

Nel dopo gara ha sintetizzato così il momento: “Essere in finale qui vuol dire tanto per me. Domenica sarà difficile, ma sono contento di potermi giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me, sono contento del livello che ho espresso oggi soprattutto nel primo set”.

La finale contro Zverev o Blockx varrà molto più di un trofeo: potrà certificare il dominio attuale dell’azzurro sul circuito e cambiare ulteriormente la geografia del tennis su terra, tradizionalmente terreno di caccia dei dominatori del passato.

FAQ

Chi ha vinto la semifinale tra Sinner e Fils a Madrid?

Ha vinto nettamente Jannik Sinner, imponendosi su Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-4 in 1h26’.

Quale record può raggiungere Sinner vincendo il Masters 1000 di Madrid?

Può diventare il primo tennista a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi, superando anche le serie migliori di Djokovic e Nadal.

Come era finito il precedente tra Sinner e Fils nel 2023?

Il precedente risaliva alla semifinale di Montpellier 2023, vinta da Sinner 7-5 6-2 contro il francese Fils.

Perché la terra rossa di Madrid è considerata particolarmente difficile?

Lo è perché si gioca in altura: l’aria rarefatta rende la palla più veloce e imprevedibile, complicando adattamento tecnico e fisico.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Sinner a Madrid?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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