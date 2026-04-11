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Sinner punta al trionfo a Montecarlo: orario, diretta tv in chiaro e ritorno al numero uno

Sinner punta al trionfo a Montecarlo: orario, diretta tv in chiaro e ritorno al numero uno

Sinner travolge Zverev a Monte-Carlo e sfida Alcaraz per il numero 1

Jannik Sinner domina a Monte-Carlo, supera in due set Alexander Zverev e centra la sua prima finale stagionale su terra rossa. Domani, sul Centrale del Country Club nel Principato, il numero 2 del mondo affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, leader del ranking ATP, in una sfida che vale contemporaneamente il titolo del Masters 1000 e la vetta del tennis mondiale. L’epilogo del torneo monegasco, in programma domenica 12 aprile alle 15:00, rappresenta uno snodo cruciale nella corsa al primato e un test chiave in vista del Roland Garros, con Sinner deciso a capitalizzare il momento di forma e la fiducia accumulata sull’amata terra europea.

In sintesi:

  • Sinner batte Zverev 6-1 6-4 e centra la prima finale su terra del 2026.
  • In finale a Monte-Carlo affronterà il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz.
  • Chi vince tra Sinner e Alcaraz salirà in vetta al ranking ATP mondiale.
  • La finale sarà in diretta alle 15:00 su Sky Sport, NOW, SkyGo e TV8.

Una vittoria autoritaria che lancia Sinner verso la vetta mondiale

La semifinale contro Alexander Zverev si è trasformata subito in un monologo di Jannik Sinner. L’azzurro ha imposto ritmo e profondità, chiudendo 6-1 6-4 in un’ora e 23 minuti, senza concedere reali appigli al tedesco.

Il break immediato nel primo set ha indirizzato l’incontro. Sinner, estremamente solido da fondo campo, ha descritto così la propria prova: «Sono arrivato qui cercando risposte e feedback. Oggi mi sono sentito molto solido sin dall’inizio». Il vantaggio iniziale, ha spiegato, ha cambiato l’inerzia della partita, permettendogli di controllare scambi e tempi di gioco.

Domani lo attende Carlos Alcaraz, che in semifinale ha eliminato il monegasco Valentin Vacherot con un doppio 6-4 in un’ora e 25 minuti. Lo spagnolo parte da numero 1 e prima testa di serie, ma Sinner ribalta la narrazione: «Carlos è il favorito. Affrontarlo prima del Roland Garros è un test importante, ma non ho nulla da perdere».

Finale di Monte-Carlo, incrocio decisivo e scenario futuro

La finale di Monte-Carlo tra Sinner e Alcaraz è in programma domenica 12 aprile alle 15:00. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport, e in streaming su SkyGo e NOW; eccezionalmente sarà visibile anche in chiaro su TV8.

In palio non c’è solo il primo titolo stagionale su terra: la sfida rappresenta uno spareggio per il numero 1 del ranking ATP. Dopo il successo di Alcaraz su Vacherot, i conti sono semplici: se Sinner vincerà la finale, tornerà numero 1 del mondo, scavalcando lo spagnolo proprio sulla terra rossa di Monaco. In caso di successo di Alcaraz, lo spagnolo consoliderà il trono.

Per Sinner, questo incrocio ad alta quota anticipa i temi del Roland Garros e potrebbe segnare definitivamente il passaggio dell’azzurro nell’élite storica del tennis contemporaneo, rafforzando la sua autorevolezza anche su una superficie tradizionalmente più favorevole agli specialisti iberici e sudamericani.

FAQ

Quando si gioca la finale Sinner Alcaraz a Monte-Carlo?

La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si gioca domenica 12 aprile alle ore 15:00 sul Centrale di Monte-Carlo.

Dove vedere Sinner Alcaraz in diretta tv e streaming?

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, in streaming su SkyGo e NOW ed eccezionalmente in chiaro su TV8.

Cosa serve a Sinner per tornare numero 1 del mondo?

Per tornare numero 1 ATP, Jannik Sinner deve battere Carlos Alcaraz in finale a Monte-Carlo e superarlo nel ranking.

Perché la finale di Monte-Carlo è importante in ottica Roland Garros?

La finale è importante perché misura il rendimento di Sinner e Alcaraz sulla terra, anticipando equilibri e favoriti in vista del Roland Garros.

Quali sono le fonti originali di questa notizia sul torneo di Monte-Carlo?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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