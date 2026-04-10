Sinner domina Auger-Aliassime, archivia i problemi fisici e vola in semifinale a Montecarlo contro Zverev

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Innovazione e regole Ue, a Roma il confronto sul futuro tecnologico europeo

Al Centro studi americani di Roma si è svolto un confronto promosso da Meta e Adnkronos su come l’Europa debba regolare l’innovazione tecnologica senza perdere competitività. Protagonisti: esponenti di governo, parlamento, imprese e associazioni.
Who: decisori politici, aziende e stakeholder dell’innovazione. What: dibattito su intelligenza artificiale, smart glasses, norme Ue e diritti digitali. Where: Roma. When: nell’ultima sessione pubblica dedicata a tecnologia e regolazione. Why: evitare che l’ipertrofia regolatoria e i ritardi infrastrutturali indeboliscano il ruolo globale dell’Europa, minando il “diritto all’innovazione” di cittadini e imprese.

In sintesi:

  • Al centro, il rapporto tra regolazione europea, intelligenza artificiale e diritti fondamentali.
  • Critiche a ipertrofia normativa Ue e rischi per competitività industriale.
  • Smart glasses e batterie caso emblematico per la leadership di EssilorLuxottica.
  • Invocato un “diritto all’innovazione” per cittadini e imprese europee.

L’intervento iniziale del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha fissato il perimetro politico del confronto. Lo sviluppo di intelligenza artificiale e dispositivi digitali non viene più letto solo come motore economico, ma come fattore che incide direttamente su salute, inclusione, informazione e produttività.

Accesso ai servizi sanitari digitali, partecipazione civica e competitività manifatturiera dipendono ormai dall’adozione di tecnologie avanzate. Da qui l’urgenza di ripensare il modo in cui l’Unione europea disegna regole su privacy, sicurezza, ambiente e mercato interno, evitando ritardi che producano norme superate al momento dell’entrata in vigore.

È emersa una questione di metodo: come conciliare tutela dei diritti e rapidità normativa in un contesto dominato da Stati Uniti e Cina, dove la superiorità tecnologica è dichiaratamente obiettivo strategico nazionale.

Regole Ue, smart glasses e “diritto all’innovazione”

Il caso dei dispositivi indossabili, in particolare gli smart glasses, è stato indicato come banco di prova. L’Europa, con l’Italia e EssilorLuxottica, mantiene qui una rara leadership nell’elettronica di consumo.

Il nuovo Regolamento Ue sulla sostituibilità delle batterie, nato con finalità ambientali condivise, rischia però di incidere profondamente su design, sicurezza, costi e sostenibilità economica di questi prodotti. L’effetto potenziale: destabilizzare intere filiere industriali e favorire concorrenti extraeuropei meno vincolati.

Più in generale, i relatori hanno denunciato un’“ipertrofia regolatoria”: proliferazione di norme, autorità e interpretazioni nazionali, che frammenta il mercato unico, rallenta investimenti e innovazione. Parallelamente, è stato sottolineato un ritardo europeo nelle infrastrutture digitali e nella capacità computazionale necessaria a sostenere l’intelligenza artificiale su larga scala.

Da qui la proposta di un cambio di paradigma: riconoscere un vero e proprio “diritto all’innovazione”, inteso come facoltà di ricercatori e imprese di sviluppare tecnologie e come diritto dei cittadini a beneficiarne, analogamente ai diritti sociali consolidati nel Novecento.

Geopolitica, cultura del rischio e prossime mosse europee

Il dibattito ha evidenziato anche una frattura culturale. In Europa l’innovazione è spesso percepita come rischio da contenere, mentre in Stati Uniti e Cina è vista come primaria leva geopolitica ed economica.

Secondo i partecipanti, il futuro ruolo globale dell’Unione dipenderà dalla capacità di allineare sostenibilità ambientale, tutela dei diritti e sviluppo industriale, evitando che uno di questi pilastri soffochi gli altri.

La sfida non è scegliere tra regolazione o innovazione, ma costruire regole abilitanti, aggiornabili e coordinate tra Stati membri. Senza un cambio di passo normativo, infrastrutturale e culturale, il rischio indicato è una marginalizzazione tecnologica europea in settori chiave come intelligenza artificiale, cloud e dispositivi connessi.

FAQ

Cosa si è discusso al Centro studi americani di Roma?

Si è discusso del rapporto tra regolazione europea, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e diritti, coinvolgendo governo, parlamento, imprese e associazioni per delineare nuove priorità politiche e industriali.

Perché il regolamento Ue sulle batterie preoccupa l’industria smart glasses?

Preoccupa perché impone requisiti di sostituibilità che possono alterare design, sicurezza, costi e competitività globale di dispositivi come gli smart glasses prodotti da EssilorLuxottica.

Cosa significa “ipertrofia regolatoria” nel contesto europeo?

Significa una produzione eccessiva di norme, autorità e adempimenti frammentati tra Stati membri, che crea incertezza giuridica, rallenta investimenti e ostacola l’adozione rapida di nuove tecnologie.

Come viene definito il “diritto all’innovazione” nel dibattito?

Viene definito come diritto di imprese e ricercatori a sviluppare tecnologie, e diritto dei cittadini a beneficiarne, analogamente ai diritti sociali consolidati nel welfare europeo.

Quali sono le fonti originarie delle informazioni riportate?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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