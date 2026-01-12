Ex Ilva Taranto, operaio precipita e muore: esplode lo sciopero, fabbrica nel caos

Incidente e vittima

Claudio Salamida, 47 anni, originario di Alberobello, è morto all’ex Ilva durante un controllo all’Acciaieria 2 di Taranto. L’operaio, impegnato nella verifica delle valvole, è precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto mentre operava su un paiolato, una pedana tecnica. Secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe stata causata dal cedimento di un pavimento grigliato all’altezza del convertitore 3.



Immediato l’intervento dei responsabili della sicurezza e del personale sanitario, che hanno tentato a lungo la rianimazione. Le gravi lesioni riportate non hanno lasciato scampo al lavoratore. L’incidente è avvenuto all’interno di un’area strategica del reparto siderurgico, durante normali attività di controllo.



Acciaierie d’Italia in Amministrazione straordinaria ha espresso “profondo cordoglio” e ha annunciato la piena collaborazione alle verifiche sulla dinamica. La vittima lascia la moglie e un figlio piccolo, colpendo duramente la comunità dei lavoratori e il territorio.

Indagini e sicurezza

I funzionari dello Spesal hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica, a partire dal presunto cedimento del pavimento grigliato in Acciaieria 2. Le verifiche riguardano le condizioni del paiolato, le procedure di accesso in quota, l’uso dei DPI e l’eventuale presenza di criticità note sull’area del convertitore 3.



Gli ispettori stanno acquisendo documentazione tecnica, piani di manutenzione, registri di sicurezza e testimonianze dei colleghi presenti, per valutare se le misure previste dal protocollo aziendale fossero adeguate e correttamente applicate. Al centro anche l’analisi dei tempi di intervento dei soccorsi interni e delle dotazioni di emergenza.



Acciaierie d’Italia ha comunicato l’attivazione di tutte le verifiche interne e la disponibilità a fornire elementi utili agli inquirenti. L’indagine punta a comprendere eventuali responsabilità, lo stato delle infrastrutture e l’efficacia dei controlli preventivi, con particolare attenzione alla sicurezza dei percorsi e delle piattaforme in area sensibile.

Sciopero e reazioni sindacali

Le sigle Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero di 24 ore “a partire da subito”, esteso a tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali. La decisione è stata assunta dopo l’incidente mortale che ha coinvolto Claudio Salamida all’ex Ilva di Taranto. Obiettivo, fermare la produzione e chiedere garanzie operative sulla sicurezza dei reparti e dei lavoratori.



L’adesione allo stop è stata annunciata anche dall’Usb nazionale, che si è allineata alla mobilitazione unitaria. Le organizzazioni sindacali hanno espresso vicinanza alla famiglia della vittima, chiedendo verifiche rapide sulla catena delle responsabilità e il controllo puntuale degli standard di prevenzione.



I sindacati collegano la protesta alla necessità di interventi strutturali su piattaforme, percorsi in quota e manutenzioni, ribadendo l’urgenza di un monitoraggio costante nelle aree più critiche dell’Acciaieria 2. Le strutture territoriali stanno coordinando presidi e assemblee per l’intera durata dell’astensione.

