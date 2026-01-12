Ex Ilva Taranto, operaio precipita e muore: esplode lo sciopero, fabbrica nel caos

Incidente e vittima

Claudio Salamida, 47 anni, originario di Alberobello, è morto all’ex Ilva durante un controllo all’Acciaieria 2 di Taranto. L’operaio, impegnato nella verifica delle valvole, è precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto mentre operava su un paiolato, una pedana tecnica. Secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe stata causata dal cedimento di un pavimento grigliato all’altezza del convertitore 3.

Immediato l’intervento dei responsabili della sicurezza e del personale sanitario, che hanno tentato a lungo la rianimazione. Le gravi lesioni riportate non hanno lasciato scampo al lavoratore. L’incidente è avvenuto all’interno di un’area strategica del reparto siderurgico, durante normali attività di controllo.

Acciaierie d’Italia in Amministrazione straordinaria ha espresso “profondo cordoglio” e ha annunciato la piena collaborazione alle verifiche sulla dinamica. La vittima lascia la moglie e un figlio piccolo, colpendo duramente la comunità dei lavoratori e il territorio.

Indagini e sicurezza

I funzionari dello Spesal hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica, a partire dal presunto cedimento del pavimento grigliato in Acciaieria 2. Le verifiche riguardano le condizioni del paiolato, le procedure di accesso in quota, l’uso dei DPI e l’eventuale presenza di criticità note sull’area del convertitore 3.

Gli ispettori stanno acquisendo documentazione tecnica, piani di manutenzione, registri di sicurezza e testimonianze dei colleghi presenti, per valutare se le misure previste dal protocollo aziendale fossero adeguate e correttamente applicate. Al centro anche l’analisi dei tempi di intervento dei soccorsi interni e delle dotazioni di emergenza.

Acciaierie d’Italia ha comunicato l’attivazione di tutte le verifiche interne e la disponibilità a fornire elementi utili agli inquirenti. L’indagine punta a comprendere eventuali responsabilità, lo stato delle infrastrutture e l’efficacia dei controlli preventivi, con particolare attenzione alla sicurezza dei percorsi e delle piattaforme in area sensibile.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Sciopero e reazioni sindacali

Le sigle Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero di 24 ore “a partire da subito”, esteso a tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali. La decisione è stata assunta dopo l’incidente mortale che ha coinvolto Claudio Salamida all’ex Ilva di Taranto. Obiettivo, fermare la produzione e chiedere garanzie operative sulla sicurezza dei reparti e dei lavoratori.

L’adesione allo stop è stata annunciata anche dall’Usb nazionale, che si è allineata alla mobilitazione unitaria. Le organizzazioni sindacali hanno espresso vicinanza alla famiglia della vittima, chiedendo verifiche rapide sulla catena delle responsabilità e il controllo puntuale degli standard di prevenzione.

I sindacati collegano la protesta alla necessità di interventi strutturali su piattaforme, percorsi in quota e manutenzioni, ribadendo l’urgenza di un monitoraggio costante nelle aree più critiche dell’Acciaieria 2. Le strutture territoriali stanno coordinando presidi e assemblee per l’intera durata dell’astensione.

FAQ

  • Perché è stato proclamato lo sciopero? Per chiedere misure immediate e verificabili sulla sicurezza dopo l’incidente mortale.
  • Chi ha aderito alla mobilitazione? Fim, Fiom, Uilm e Usb nazionale, con estensione a tutti i siti del gruppo.
  • Quanto dura lo sciopero? 24 ore a decorrenza immediata con articolazioni territoriali.
  • Quali sono le richieste principali? Verifiche su responsabilità, rafforzamento dei protocolli di prevenzione e interventi su piattaforme e percorsi in quota.
  • Dove si concentrano le iniziative? Nei reparti sensibili dell’ex Ilva e nei siti collegati del gruppo, con presidi e assemblee.
  • Qual è la posizione dell’azienda? Acciaierie d’Italia in A.S. ha espresso cordoglio e disponibilità a collaborare alle verifiche.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Le informazioni traggono ispirazione da ANSA, che riporta dinamica e reazioni sindacali.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com