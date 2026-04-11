Home / SPETTACOLI & CINEMA / Eva Henger smaschera raggiro online con la sua immagine contro fan

Truffa online con il volto di Eva Henger: come è stato raggirato un uomo

Un uomo italiano è stato truffato online da ignoti che, per mesi, hanno utilizzato l’immagine dell’attrice Eva Henger fingendo una relazione sentimentale. La vicenda, avvenuta sui social e su app di messaggistica, è emersa quando la vittima ha contattato il profilo Instagram ufficiale della showgirl chiedendo perché fosse stata interrotta la comunicazione. L’episodio è stato raccontato da Henger nel programma Rai “La Volta Buona”, dove ha spiegato di essere completamente estranea ai fatti. L’uomo, convinto di essere il fidanzato dell’attrice, ha effettuato bonifici quasi quotidiani ai truffatori. Il caso evidenzia la crescita delle truffe sentimentali online e la necessità di verificare sempre l’identità degli interlocutori digitali.

In sintesi:

Profilo fake usa l’immagine di Eva Henger per costruire una relazione inesistente.

per costruire una relazione inesistente. La vittima invia tra 50 e 80 euro al giorno per mesi.

La truffa emerge quando l’uomo contatta il profilo Instagram ufficiale dell’attrice.

La vicenda viene denunciata alle autorità e rilancia l’allarme romance scam.

Secondo il racconto di Eva Henger, la truffa è stata scoperta quando ha ricevuto un messaggio sul suo account Instagram verificato: l’uomo le chiedeva spiegazioni su un presunto blocco da un altro profilo, credendo di parlare con la stessa persona.

Da lì, l’attrice ha approfondito, scoprendo che per mesi qualcuno aveva gestito un profilo fake con il suo nome e le sue foto, portando avanti una relazione virtuale dettagliata. L’uomo sosteneva di aver condiviso con lei conversazioni intime, progetti di vita e persino una rottura dovuta all’impossibilità di incontrarsi.

I truffatori avrebbero usato immagini manipolate e contenuti falsi, simulando video e chat anche su piattaforme dove la showgirl non è presente, come Telegram. La vittima, in buona fede, mostrava prove digitali che riteneva autentiche, segno di un meccanismo psicologico costruito con grande cura per generare fiducia e dipendenza emotiva.

Come funziona la truffa e perché nessuno se n’è accorto prima

La dinamica ricalca lo schema tipico delle romance scam: i truffatori costruiscono un legame affettivo, spesso con il volto di personaggi noti, e solo dopo introducono richieste di denaro. Nel caso legato a Eva Henger, l’uomo era convinto di aiutare la “fidanzata” in difficoltà economiche, effettuando bonifici quotidiani tra 50 e 80 euro.

Proiettata su più mesi, questa cifra può tradursi in migliaia di euro. L’attrice ha raccontato: “Mi ha detto che mi aveva dato dei soldi e mi ha mostrato le prove”, sottolineando come l’inganno fosse strutturato e documentato agli occhi della vittima.

Il contatto su canali non ufficiali, l’uso di profili non verificati e la mancanza di incontri reali sono segnali tipici di queste frodi. Solo lo sconcerto dell’uomo, bloccato improvvisamente dal profilo fake, lo ha spinto a cercare il contatto con l’account autentico di Henger, facendo emergere l’intera vicenda in televisione e portando alla denuncia alle autorità competenti.

Conseguenze, responsabilità digitali e rischi futuri per vip e utenti comuni

La storia che coinvolge, suo malgrado, Eva Henger mostra come qualunque personaggio pubblico possa diventare strumento di truffe senza esserne consapevole. Allo stesso tempo, evidenzia la vulnerabilità degli utenti, spesso soli e alla ricerca di attenzione, che si fidano di profili apparentemente credibili.

Nei prossimi mesi è probabile un aumento delle segnalazioni di casi analoghi, anche grazie alla visibilità mediatica di episodi come questo. Per ridurre i rischi, gli esperti consigliano di verificare sempre che i profili siano ufficiali, diffidare da richieste di denaro e conservare ogni prova digitale in caso di sospetto.

La denuncia presentata per tutelare l’immagine di Henger potrebbe contribuire a rafforzare l’azione delle forze dell’ordine contro le bande specializzate in truffe sentimentali, ma la prima linea di difesa resta l’educazione digitale degli utenti.

FAQ

Che cosa è successo esattamente a Eva Henger in questa truffa online?

La vicenda riguarda l’uso fraudolento dell’immagine di Eva Henger per costruire una falsa relazione sentimentale con un uomo, poi derubato.

Quanti soldi avrebbe versato la vittima della truffa sentimentale?

L’uomo avrebbe inviato tra 50 e 80 euro al giorno per mesi, raggiungendo potenzialmente alcune migliaia di euro complessivi.

Come si può verificare se un profilo social di un vip è autentico?

È fondamentale controllare la spunta di verifica, incrociare i link dai siti ufficiali e diffidare di richieste economiche o profili duplicati.

Cosa bisogna fare se si sospetta una romance scam o un profilo fake?

Bisogna interrompere i pagamenti, salvare chat e ricevute, segnalare il profilo alla piattaforma e presentare denuncia alla Polizia Postale.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia su Eva Henger?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.