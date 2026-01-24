Home - AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Silicon Valley corre all’oro invisibile: la nuova febbre finanziaria hi-tech travolge investitori, startup, banche e governi

La Silicon Valley vuole accumulare soldi finché si può

La corsa al capitale nell’era dell’AI

Nel cuore della Silicon Valley molti dirigenti tech ritengono che l’intelligenza artificiale spingerà l’automazione a livelli tali da rendere marginale il lavoro umano retribuito. L’idea è che questa sia l’ultima finestra temporale per accumulare ricchezza prima che la tecnologia renda impossibile «fare soldi» in modo tradizionale.

Figure come Sam Altman, a capo di OpenAI, hanno reso mainstream una narrativa che combina apocalisse tecnologica e aspettative di profitti giganteschi, giustificando valutazioni miliardarie. La paura di una AGI fuori controllo convive con la promessa di rendimenti straordinari per chi investe oggi nelle infrastrutture di calcolo e nei modelli più avanzati.

Secondo una sintesi del Wall Street Journal, i fondatori dell’AI puntano a trasformarsi in «una classe a sé stante dotata di una ricchezza infinita». Imprenditori intervistati dal San Francisco Standard parlano esplicitamente di «ultima occasione per creare un patrimonio generazionale», spingendo professionisti e investitori a un’accumulazione frenetica di capitale nel timore di finire nella futura «sottoclasse permanente» dipendente dalle macchine.

Utopia dell’abbondanza e bolla speculativa

Leader come Elon Musk, alla guida di Tesla e xAI, descrivono scenari di disoccupazione di massa, ma anche una possibile era di «abbondanza sostenibile», in cui energia, robotica e AI renderebbero beni e servizi quasi gratuiti. In un’economia di «post-scarsità», il denaro perderebbe significato, ma solo dopo una fase di transizione potenzialmente esplosiva sul piano sociale.

Nel frattempo, però, gli stessi protagonisti di questa visione chiedono pacchetti retributivi colossali in azioni e stock option, come dimostrano le pressioni di Musk su Tesla. Anche Dario Amodei di Anthropic e Jensen Huang di Nvidia prevedono una crescita economica accelerata con un forte aumento della produttività, ma con quote significative di popolazione senza lavoro stabile.

Molti economisti vedono in questo racconto dell’abbondanza futura una strategia per legittimare valutazioni gonfiate e investimenti miliardari in data center. L’ipotesi di una bolla speculativa sull’AI è sempre più frequente: gli annunci catastrofisti e salvifici dei CEO servirebbero a rassicurare mercati e opinione pubblica sul fatto che queste tecnologie, benché rischiose e costose, garantiranno un ritorno collettivo.

Reddito universale, fuga e governance del futuro

Per anni il reddito di base universale è stato la soluzione preferita di imprenditori come Sam Altman per compensare i licenziamenti di massa generati dall’AI. Ora la linea sta cambiando: Altman sostiene che non basta distribuire denaro, ma che i cittadini debbano avere voce nella gestione della ricchezza prodotta dagli algoritmi e nel governo del futuro ordine economico.

Parallelamente, continua la corsa ai rifugi privati: miliardari come Peter Thiel hanno investito in proprietà blindate in Nuova Zelanda, mentre Mark Zuckerberg è stato criticato per il presunto «bunker per la fine del mondo» nelle Hawaii. L’accumulo di capitale è visto anche come assicurazione personale contro collasso climatico, rivolte sociali o incidenti tecnologici.

Al World Economic Forum di Davos, il capo di JP Morgan Jamie Dimon ha chiesto di rallentare lo sviluppo dell’AI per evitare «disordini sociali», ma l’attuale amministrazione statunitense mantiene un approccio deregolamentato e protettivo verso i colossi tecnologici. Mentre la regolazione arranca, la concentrazione di potere nelle mani di pochi gruppi tech e finanziari alimenta la percezione che il nuovo ordine dell’AI sarà scritto da chi oggi riesce ad accumulare più capitale possibile.

FAQ

D: Perché molti CEO della Silicon Valley vogliono «fare soldi finché si può»?

R: Temono che l’AI renda presto marginale il lavoro umano e considerano questa fase l’ultima occasione per costruire grandi fortune.

D: Che ruolo ha l’AGI in queste previsioni?

R: Una AGI molto potente è vista come potenzialmente fuori controllo ma anche come motore di profitti eccezionali per chi la sviluppa per primo.

D: Cosa sostiene Elon Musk sul futuro economico con l’AI?

R: Prevede disoccupazione di massa, ma anche un possibile scenario di «abbondanza sostenibile» e di economia post-scarsità.

D: Il reddito universale è ancora la soluzione principale proposta dalla Silicon Valley?

R: Sta perdendo centralità; si parla sempre più di coinvolgimento diretto dei cittadini nella governance e nella spartizione dei benefici dell’AI.

D: Perché alcuni miliardari comprano terreni in Nuova Zelanda o costruiscono bunker?

R: Per prepararsi a possibili collassi sociali o ambientali, usando il patrimonio accumulato come assicurazione privata.

D: Che cosa ha detto Jamie Dimon a Davos sull’AI?

R: Il capo di JP Morgan ha chiesto di rallentare lo sviluppo dell’AI perché rischia di «andare troppo veloce» rispetto alla capacità di adattamento della società.

D: Qual è il rischio di bolla speculativa sull’AI?

R: Le valutazioni elevate e gli enormi investimenti in infrastrutture potrebbero non essere sostenibili, generando una correzione brusca dei mercati.

D: Qual è la fonte giornalistica originale che ha descritto questi scenari?

R: Le posizioni e le citazioni riportate provengono da un approfondimento pubblicato dal Post, che a sua volta richiama analisi del Wall Street Journal, del San Francisco Standard e interventi dal World Economic Forum.