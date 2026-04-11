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Selvaggia Lucarelli smonta le critiche sugli ascolti del Grande Fratello

Selvaggia Lucarelli smonta le critiche sugli ascolti del Grande Fratello

Perché Selvaggia Lucarelli difende gli ascolti del Grande Fratello Vip

Selvaggia Lucarelli è intervenuta oggi sui social per rispondere a chi sostiene che il Grande Fratello Vip stia andando male in termini di ascolti televisivi.
Al centro del dibattito c’è un post del giornalista Fabio Fabbretti, che ha criticato i risultati Auditel del reality prodotto da Mediaset.
L’intervento di Lucarelli, che partecipa al programma in qualità di opinionista, arriva mentre il reality è in onda dagli studi di Cinecittà e mentre i numeri del venerdì segnano circa il 17% di share.

La giornalista rivendica un approccio più analitico ai dati, sottolineando il peso del trend social, della stampa e del gradimento del pubblico rispetto alla sola percentuale di share, per spiegare perché, a suo giudizio, parlare di flop oggi sia una lettura parziale e fuorviante.

In sintesi:

  • Selvaggia Lucarelli replica alle critiche sugli ascolti del Grande Fratello Vip.
  • Cita il 17% di share del venerdì e circa 2 milioni di spettatori fedeli.
  • Sottolinea oltre 100.000 tweet e trend topic anche a livello mondiale.
  • Difende il gradimento di Ilary Blasi e la tenuta editoriale del format.

I numeri del GF Vip e l’analisi di Selvaggia Lucarelli

Nel tweet critico, Fabio Fabbretti scrive: “Strappato Lucarelli da Ballando e strapagato il cast vip per non arrivare ai 2 milioni e fare in media il 16.1% dopo otto puntate? Non credo”, paragonando l’attuale edizione al cosiddetto “GF dei poveri della Ventura”.

Selvaggia Lucarelli replica precisando innanzitutto di non essere stata “strappata” da Ballando con le Stelle: “Ero libera e Ballando sono 10 giorni l’anno senza esclusiva”.
Rifiuta inoltre i confronti con altre edizioni, giudicandoli poco eleganti, e sposta il baricentro dell’analisi: per lei contano andamento della curva d’ascolto, crescita costante e fidelizzazione di circa 2 milioni di spettatori.

Lucarelli evidenzia poi il dato social: il reality è stabilmente in trend topic con più hashtag, circa 100.000 tweet nella sola serata e posizionamento alto anche nelle tendenze mondiali. Aggiunge la visibilità editoriale – la Repubblica e altri media – e il buon riscontro per la conduzione di Ilary Blasi e per il cast in casa, definendo questa edizione in sintonia con il proprio pubblico di riferimento.

Oltre l’Auditel: cosa insegna il caso Grande Fratello Vip

Nella parte finale del suo intervento, Selvaggia Lucarelli richiama un principio chiave dell’analisi televisiva: “Non esistono solo gli ascolti, a cui ognuno dà una lettura diversa”.
Secondo la giornalista, ridurre la valutazione di un format al solo share significa rischiare un cortocircuito: “Altrimenti decidiamo che qualunque cosa vada male faccia schifo e tutto quello che fa ascolti sia fighissimo”.

Il caso Grande Fratello Vip diventa così un esempio di come oggi il successo di un prodotto televisivo passi da un ecosistema più ampio: linear, social, stampa, capacità di generare conversazione e meme. Per chi segue il reality, questa edizione viene percepita come tra le più riuscite degli ultimi anni, nonostante un cast maschile giudicato meno centrato e un numero ridotto di concorrenti rispetto al passato. Il dibattito resta aperto, ma il dato certo è che il programma continua a orientare l’agenda dell’intrattenimento televisivo italiano.

FAQ

Che ascolti sta facendo il Grande Fratello Vip in questo periodo?

Attualmente il Grande Fratello Vip viaggia su una media intorno al 16% di share, con il raddoppio del venerdì che sfiora il 17%.

Quanti spettatori seguono il Grande Fratello Vip il venerdì sera?

Secondo l’analisi rilanciata da Selvaggia Lucarelli, il reality può contare su circa 2 milioni di spettatori affezionati nelle puntate del venerdì.

Perché Selvaggia Lucarelli difende gli ascolti del Grande Fratello Vip?

Lo fa perché ritiene che, oltre allo share, vadano considerati crescita, curva d’ascolto, impatto social, visibilità sulla stampa e gradimento per Ilary Blasi e il cast.

I social incidono davvero sul successo del Grande Fratello Vip?

Sì, la rilevanza social è centrale: la trasmissione genera circa 100.000 tweet a puntata, multipli hashtag in trend topic e forte eco internazionale sulle piattaforme.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sul Grande Fratello Vip?

L’analisi è stata elaborata partendo da contenuti e dati derivati congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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