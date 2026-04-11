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Pietro Delle Piane, chat e immagini intime svelano fine con Antonella Elia

Pietro Delle Piane, chat e immagini intime svelano fine con Antonella Elia

Messaggi espliciti social, cosa c’è dietro l’addio Elia–Delle Piane

Chi: la showgirl Antonella Elia e l’attore Pietro Delle Piane.
Che cosa: la rottura della relazione, a un passo dal matrimonio, legata a messaggi e foto molto espliciti ricevuti da lui sui social da parte di alcune fan.
Dove: la ricostruzione arriva dalla trasmissione Rai2 “Storie al Bivio” condotta da Monica Setta.
Quando: rivelazioni andate in onda nell’ultima puntata, a pochi mesi dall’annuncio ufficiale dell’addio (novembre 2025).
Perché: gelosia, gestione opaca dei rapporti via chat e sospetti di infedeltà hanno incrinato definitivamente la fiducia nella coppia.

In sintesi:

  • La rottura Elia–Delle Piane sarebbe legata a foto e messaggi hot inviati da follower.
  • Delle Piane nega tradimenti fisici ma ammette di aver risposto a messaggi espliciti.
  • Un incontro chiarificatore sarebbe saltato proprio dopo la scoperta di queste chat.
  • A “Storie al Bivio” l’attore rivendica fedeltà e critica la reazione fredda al GF Vip.

Come i messaggi social hanno incrinato la fiducia nella coppia

La storia fra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, rilanciata da una proposta di matrimonio in diretta a “Bella Ma’” di Pierluigi Diaco, sembrava destinata alle nozze entro il 2025.
L’improvvisa rottura, annunciata da Elia lo scorso novembre con motivazioni generiche, trova ora un possibile perno narrativo nei contenuti social ricevuti dall’attore.
Nel servizio di apertura di “Storie al Bivio”, Monica Setta parla di “questione di corna e gelosia”, ricostruendo un flusso di foto spinte e messaggi notturni inviati da alcune follower a Delle Piane, a cui lui avrebbe talvolta risposto.

In studio l’attore conferma: *“Lei ha scoperto che sono arrivati questi messaggi… forse per questi messaggi non mi ha più voluto vedere”*.
Fra i casi citati, quello di una fantomatica “Lady Jane” che, in déshabillé, scrive: *“Quanto sei bello, vorrei che mi vedessi così, con il mio décolleté… ti mando le mie foto private”*.
Delle Piane precisa di ricevere messaggi simili “da sempre” e sostiene di non aver mai incontrato nessuna di queste donne da quando sta con Elia, ammettendo solo appuntamenti “per curiosità” in epoca precedente alla relazione.

Respinte le accuse di tradimento, l’attore insiste: *“Non l’ho tradita e lei non può smentirmi… sono rimasto casto e fedele”*.
Resta però un dato: un incontro decisivo per provare a ricucire sarebbe saltato proprio dopo la scoperta di quelle chat, segno che per Elia la dimensione digitale aveva già superato la soglia tollerabile nella definizione di fedeltà.

Il fronte televisivo: dallo scontro al GF Vip agli scenari futuri

La frattura di coppia si è riverberata anche sul piano televisivo.
Pietro Delle Piane ricorda l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove sperava in un riavvicinamento con Antonella Elia: *“Mi aspettavo un’accoglienza diversa, amorevole. Lei non era contenta”*.
Secondo l’attore, la ex compagna lo accuserebbe di sfruttare mediaticamente la storia: lui ribalta l’obiezione, sottolineando come la loro vicenda sentimentale sia comunque diventata materiale narrativo del reality.

Dietro le dichiarazioni resta aperto un tema più ampio, ormai centrale nella vita sentimentale dei personaggi pubblici: la gestione dei social come zona grigia fra interazione con i fan e micro-infedeltà percepite.
Nel caso Elia–Delle Piane, l’assenza di prove di tradimento fisico non basta a compensare la perdita di fiducia generata da foto e messaggi privati.
Sarà probabilmente questo il terreno su cui, nelle prossime settimane, talk show e programmi di intrattenimento costruiranno nuove narrazioni, fra richieste di privacy e inevitabile esposizione mediatica.

FAQ

Perché è finita tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane?

È finita principalmente per la scoperta di foto e messaggi molto espliciti inviati da follower a Delle Piane, che ha incrinato definitivamente la fiducia.

Pietro Delle Piane ha ammesso di aver tradito Antonella Elia?

No, Delle Piane nega qualsiasi tradimento fisico. Ammette messaggi e vecchi incontri pre-relazione, ma rivendica di essere rimasto “casto e fedele” con Antonella.

Che ruolo ha avuto Storie al Bivio nel chiarire la vicenda?

Un ruolo centrale: la trasmissione di Monica Setta ha ricostruito cronologia, contenuti dei messaggi e motivazioni della rottura, con testimonianza diretta di Delle Piane.

Cosa è successo tra Antonella Elia e Pietro al Grande Fratello Vip?

Durante un incontro nella Casa, Delle Piane si aspettava un riavvicinamento. Riferisce invece un’accoglienza fredda e l’accusa di cercare visibilità televisiva.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su notizie e lanci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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