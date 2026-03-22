Home / SPETTACOLI & CINEMA / DAZN ritocca al rialzo gli abbonamenti, stangata per molti utenti

DAZN aumenta i prezzi per i nuovi abbonati: cosa cambia da marzo 2026

Dal 18 marzo 2026 la piattaforma di streaming sportivo DAZN aumenterà i prezzi dei piani Full e Family per i nuovi abbonati in tutta Italia. Restano invece invariate, almeno per ora, le condizioni economiche di chi possiede già un abbonamento attivo.

Gli adeguamenti tariffari riguardano quindi solo chi sottoscriverà un nuovo contratto dopo tale data, mentre gli attuali clienti continueranno a pagare il prezzo originariamente concordato.

L’aggiornamento rientra nella strategia di sostenibilità economica del servizio, che offre l’intera Serie A e un ampio catalogo sportivo in esclusiva, in un contesto di costi crescenti per i diritti audiovisivi.

In sintesi:

Aumento dal 18 marzo 2026 sui piani Full e Family solo per i nuovi abbonati.

e solo per i nuovi abbonati. Gli attuali clienti DAZN mantengono il prezzo e le condizioni sottoscritte, senza rincari immediati.

I due piani premium restano l’unico accesso completo a Serie A e contenuti sportivi DAZN.

e contenuti sportivi DAZN. Chi valuta l’abbonamento può bloccare il vecchio prezzo sottoscrivendo entro il 18 marzo 2026.

Dettagli sui piani Full e Family e strategia di DAZN

Il piano Full di DAZN è pensato per chi desidera l’intero pacchetto sportivo: tutte le partite di Serie A, altri eventi calcistici e discipline live, accessibili su più dispositivi e anche fuori casa. Il piano Family è orientato ai nuclei domestici che necessitano di visione simultanea su più schermi all’interno della stessa abitazione.

Entrambe le formule rappresentano il segmento premium dell’offerta DAZN, ed è proprio su questi prodotti ad alto valore che si concentrano gli incrementi di listino per i nuovi utenti. La società non ha annunciato modifiche per eventuali piani diversi, né variazioni per chi è già abbonato.

La scelta di intervenire inizialmente solo sui nuovi clienti ricalca dinamiche già viste in altri servizi di streaming come Netflix e Disney+, dove il rialzo progressivo del prezzo serve a bilanciare investimenti crescenti sui diritti e sui contenuti originali.

Cosa conviene fare ora e quali scenari futuri attendersi

Per chi sta valutando un ingresso in DAZN, la finestra temporale fino al 18 marzo 2026 rappresenta un’opportunità concreta per bloccare le attuali condizioni economiche su Full e Family. Dopo quella data, i nuovi listini diventeranno l’unica opzione per i non ancora clienti.

Gli abbonati esistenti, al momento, rimangono protetti: nessuna variazione in fattura e nessuna rimodulazione automatica comunicata. Resta però aperto il tema degli sviluppi futuri: in un mercato dei diritti sempre più oneroso, non è escluso che in prospettiva anche la base utenti attuale possa essere interessata da ulteriori adeguamenti, accompagnati – verosimilmente – da nuove funzionalità o offerte bundle per mantenere competitiva la piattaforma.

FAQ

Da quando aumentano i prezzi DAZN per i nuovi abbonati?

Gli aumenti per i nuovi abbonati DAZN scattano dal 18 marzo 2026 e riguardano esclusivamente i piani Full e Family.

Gli attuali abbonati DAZN subiranno aumenti di prezzo?

No, gli attuali clienti DAZN continueranno a pagare il prezzo pattuito, senza rincari automatici annunciati alla data indicata.

Qual è la differenza principale tra piano Full e Family di DAZN?

Sì, il piano Full privilegia la fruizione completa anche fuori casa, mentre Family ottimizza la visione contemporanea in ambito domestico.

Come posso bloccare il prezzo attuale dell’abbonamento DAZN?

È possibile bloccare le condizioni attuali sottoscrivendo un abbonamento Full o Family prima del 18 marzo 2026.

Qual è la fonte delle informazioni su questo aggiornamento DAZN?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.