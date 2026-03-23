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Rita Dalla Chiesa difende Diaco e attacca duramente colleghi televisivi

Rita Dalla Chiesa difende Diaco dagli insulti per il referendum giustizia

Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia ed ex volto storico di Forum, è intervenuta pubblicamente per difendere il conduttore Rai Pierluigi Diaco, duramente attaccato online.
La vicenda nasce da un’intervista rilasciata da Diaco all’agenzia AdnKronos, nella quale il giornalista ha dichiarato di essere favorevole al “sì” al referendum sulla giustizia.

La posizione, in linea con l’orientamento del centrodestra di governo e opposta a quella delle forze di opposizione, ha scatenato una violenta ondata di insulti sui social, con toni omofobi e diffamatori.

Dalla Chiesa ha denunciato la “shitstorm” contro il conduttore, accusando non solo gli hater, ma anche molti colleghi del mondo televisivo che, a suo dire, avrebbero scelto un “silenzio vigliacco” davanti all’episodio.

In sintesi:

  • Pierluigi Diaco insultato online dopo l’appoggio al “sì” al referendum sulla giustizia.
  • Rita Dalla Chiesa condanna hater e colleghi televisivi che tacciono sulla vicenda.
  • Gli attacchi includono insulti omofobi e accuse di servilismo politico verso Diaco.
  • Fiorello, a “La Pennicanza”, esprime solidarietà e condivide in parte l’analisi di Diaco.

Insulti, politica e silenzi: il caso Diaco spiegato

La tempesta social contro Pierluigi Diaco prende forma dopo le sue dichiarazioni sul referendum: il conduttore di “Bella Ma’” si è espresso apertamente per il “sì”, sostenendo di non voler restare ambiguo su un tema cruciale per la giustizia italiana.

Sui social sono comparsi insulti come “servo”, “leccac…”, “sei solo un aiutante dei corrotti” fino ad attacchi omofobi del tipo “I gay fascisti come lui andrebbero…”, in un crescendo di violenza verbale che ha travalicato il dissenso politico.

Rita Dalla Chiesa ha definito questi utenti “vigliacchi”, parlando di “metodo del bruciare le idee degli altri con la violenza e con la tossicità” e ricordando che *“un uomo non è un tiro al bersaglio per gente frustrata”*.

La deputata ha rimarcato il diritto di ogni cittadino, personaggi pubblici inclusi, a esprimere liberamente le proprie posizioni senza essere travolto dall’odio digitale.

Il suo bersaglio non sono però solo gli hater anonimi. Dalla Chiesa ha attaccato anche i “tanti colleghi” che, davanti alla campagna d’odio, sceglierebbero il silenzio: *“E vigliacchi sono i tanti colleghi che si nascondono dietro il silenzio. Basta con questa ipocrisia”*.

Secondo la deputata, l’assenza di prese di posizione pubbliche dimostrerebbe un vuoto di valori: *“persone che hanno un’esistenza talmente vuota di tutto, di amore, di sentimenti, di gentilezza, di comprensione, di rispetto”*.

Dalla Chiesa ha concluso definendo Diaco *“un uomo perbene”* e ribadendo *“a lui tutto il mio affetto e la mia solidarietà”*, trasformando il caso in un banco di prova sul rapporto tra libertà di opinione e violenza sui social nel sistema mediatico italiano.

Il sostegno di Fiorello e le possibili ricadute nel dibattito pubblico

A stemperare, ma anche a rilanciare il dibattito, è intervenuto Fiorello nel programma radiofonico “La Pennicanza”.

Lo showman ha ricordato come Pierluigi Diaco sia uno dei pochi volti noti ad essersi schierato senza ambiguità sul referendum, commentando: *“Abbiamo trovato uno che si schiera per il ‘sì’ al referendum. Ha detto che ‘se in Italia voti No sei un testimonial, se voti Sì sei un lacchè’. Non c’ha tutti i torti secondo me, secondo me eh”*.

L’intervento di Fiorello, pur misurato, accredita la scelta di Diaco come atto di esplicita assunzione di responsabilità civile, e non come semplice adesione di parte.

La vicenda mette al centro tre nodi: il prezzo della visibilità per chi prende posizione politica in tv; il ruolo dei colleghi nel difendere la libertà d’opinione; l’evoluzione della violenza verbale online come strumento di delegittimazione pubblica, specie quando entrano in gioco temi sensibili come giustizia, orientamento politico e identità personale.

FAQ

Perché Pierluigi Diaco è stato attaccato sui social?

Diaco è stato attaccato perché, in un’intervista all’AdnKronos, ha dichiarato il proprio sostegno al “sì” al referendum sulla giustizia.

Cosa ha detto esattamente Rita Dalla Chiesa sugli hater?

Rita Dalla Chiesa ha definito gli hater “vigliacchi”, accusandoli di usare *“violenza e tossicità”* per “bruciare le idee degli altri”.

Qual è la posizione politica collegata al referendum sulla giustizia?

Attualmente il centrodestra di governo sostiene il “sì” al referendum, mentre gran parte delle forze di opposizione si schiera per il “no”.

In che modo Fiorello ha difeso Pierluigi Diaco?

Fiorello, a “La Pennicanza”, ha ricordato il coraggio di Diaco nel dichiararsi per il “sì”, dicendo che “non c’ha tutti i torti”.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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