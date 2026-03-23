michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Startup online con soli 100 euro e tempi rapidi rivoluziona l’avvio d’impresa in Italia

Startup online con soli 100 euro e tempi rapidi rivoluziona l’avvio d’impresa in Italia

EU-Inc, il nuovo regime societario europeo tra ambizioni e limiti

La Commissione europea ha presentato a Bruxelles una proposta di regolamento per istituire EU-Inc, nuova forma societaria valida in tutta l’Unione.
Il testo, sostenuto da Enrico Letta e dalla presidente Ursula von der Leyen, punta a facilitare la nascita e la crescita delle imprese, in particolare innovative, riducendo oneri burocratici nazionali.
La proposta arriva nel 2026, nasce dal mondo tech europeo e vuole reagire al divario con gli Stati Uniti, ma è frutto di compromessi politici che ne riducono la portata, lasciando irrisolti nodi cruciali come la piena armonizzazione legale e la certezza del diritto.

In sintesi:

  • Nasce EU-Inc, nuova forma societaria europea pensata per operare in tutto il mercato unico.
  • Costituzione online in 48 ore, con 100 euro e senza capitale minimo obbligatorio.
  • Mancano registro e tribunale unici: restano 27 sistemi legali e amministrativi nazionali.
  • Startup e investitori giudicano il testo un compromesso che non cambia davvero lo scenario.

Come funziona EU-Inc e cosa cambia davvero per le imprese

Il regolamento su EU-Inc introduce una società europea apribile interamente online in 48 ore, con costi amministrativi standardizzati (circa 100 euro), nessun capitale minimo e la possibilità di remunerare i dipendenti con azioni, pratica centrale negli ecosistemi startup.
Elemento chiave è la natura di regolamento: una volta approvato, sarà direttamente applicabile in tutti i 27 Stati membri, evitando le distorsioni dei diversi recepimenti nazionali tipiche delle direttive.
Enrico Letta giudica positivo questo impianto unitario, vedendo nella misura la prima traduzione concreta delle raccomandazioni contenute nel suo rapporto e in quello di Mario Draghi sul rilancio del mercato unico, e apprezza l’estensione dello strumento a tutte le imprese, non solo tecnologiche.
Per il mondo dell’innovazione, tuttavia, EU-Inc non replica ancora lo “statuto del Delaware”, modello americano di riferimento per certezza normativa e semplificazione societaria.

Il compromesso politico e le critiche di startup, imprese e sindacati

Per superare le resistenze di diversi governi nazionali, il testo è stato annacquato su due punti cruciali: nessun registro unico europeo delle imprese, ma una sola interfaccia che dialoga con 27 registri nazionali; nessun foro europeo specializzato per le controversie, che restano affidate ai tribunali dei singoli Stati membri.
Alberto Onetti, chairman di Mind the Bridge e docente all’Università dell’Insubria, sintetizza: *«Meglio di niente, ma non è un regime equivalente allo statuto del Delaware. Se il contenzioso rimanda agli Stati membri la complessità rientra dalla finestra»*. A suo avviso, il vero ostacolo è l’assenza di un sostegno deciso dei governi nazionali, nonostante la spinta politica di Von der Leyen, Draghi e Letta.
La proposta entra ora in trilogo tra Consiglio e Parlamento, con obiettivo approvazione entro fine anno. Business Europe apprezza l’approccio “minimale” e l’estensione a tutte le società; parte della comunità legale vede confermata una quota di complessità fonte di contenziosi.
I sindacati, e con loro i socialisti europei, temono usi opportunistici per aggirare norme nazionali più stringenti. L’eurodeputato Brando Benifei avverte: *«Il 28esimo regime è una opportunità, anche per l’Italia. Tuttavia la proposta manca di solide garanzie sociali… Sarà fondamentale […] assicurando che i diritti dei lavoratori seguano il luogo in cui si lavora»*.

Impatto potenziale su startup europee e prossime evoluzioni attese

La voce del tech europeo, che aveva originato l’idea di EU-Inc, si sente oggi delusa. L’associazione EU-Inc, che riunisce startup e investitori, ha giudicato il testo insufficiente già dalla bozza: *«L’attuale testo non raggiunge l’obiettivo»*.
Giorgio Ciron, direttore di InnovUp, parla di bicchiere «mezzo vuoto»: *«Manca il salto verso una completa armonizzazione. Perché un imprenditore o un investitore dovrebbero preferire EU-Inc a una Srl?»*.
Senza registro e foro unici, la nuova forma rischia di non invertire la tendenza che spinge molti fondatori europei a incorporarsi in Delaware o nel Regno Unito per ottenere chiarezza normativa e appeal verso i fondi internazionali.
Il trilogo potrà ancora rafforzare alcuni aspetti, ma l’orientamento degli Stati — e l’appoggio delle grandi associazioni industriali e delle lobby legali — rende probabile un esito moderato. Per l’ecosistema startup europeo, il vero banco di prova sarà capire se, in pratica, gli investitori considereranno EU-Inc un titolo societario riconoscibile e affidabile quanto le giurisdizioni anglosassoni.

FAQ

Cosa permette di fare concretamente la nuova società EU-Inc?

EU-Inc consente di costituire una società online in 48 ore, con costi standardizzati, senza capitale minimo e con possibilità di stock option ai dipendenti, valida in tutti gli Stati membri.

EU-Inc sostituirà le Srl nazionali per startup e Pmi?

No, EU-Inc si aggiunge ai regimi nazionali. Le imprese potranno scegliere se costituirsi come Srl locale, altra forma nazionale o EU-Inc, valutando costi, governance e attrattività per gli investitori.

Quando potrebbe entrare in vigore il regolamento EU-Inc?

Il regolamento è ora in trilogo tra Consiglio e Parlamento. Se approvato entro fine anno, potrebbe applicarsi nei 27 Stati membri entro il 2027.

Quali rischi vedono i sindacati nel nuovo regime societario?

I sindacati temono che alcune imprese usino EU-Inc per aggirare normative nazionali più rigide, soprattutto in materia di tutele occupazionali, spostando formalmente la sede senza cambiare realmente il luogo dove si lavora.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda EU-Inc?

L’analisi è elaborata sulla base di una rielaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrati dal lavoro della nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache