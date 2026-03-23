Home / STARTUP / Startup online con soli 100 euro e tempi rapidi rivoluziona l’avvio d’impresa in Italia

EU-Inc, il nuovo regime societario europeo tra ambizioni e limiti

La Commissione europea ha presentato a Bruxelles una proposta di regolamento per istituire EU-Inc, nuova forma societaria valida in tutta l’Unione.

Il testo, sostenuto da Enrico Letta e dalla presidente Ursula von der Leyen, punta a facilitare la nascita e la crescita delle imprese, in particolare innovative, riducendo oneri burocratici nazionali.

La proposta arriva nel 2026, nasce dal mondo tech europeo e vuole reagire al divario con gli Stati Uniti, ma è frutto di compromessi politici che ne riducono la portata, lasciando irrisolti nodi cruciali come la piena armonizzazione legale e la certezza del diritto.

In sintesi:

Nasce EU-Inc, nuova forma societaria europea pensata per operare in tutto il mercato unico.

Costituzione online in 48 ore, con 100 euro e senza capitale minimo obbligatorio.

Mancano registro e tribunale unici: restano 27 sistemi legali e amministrativi nazionali.

Startup e investitori giudicano il testo un compromesso che non cambia davvero lo scenario.

Come funziona EU-Inc e cosa cambia davvero per le imprese

Il regolamento su EU-Inc introduce una società europea apribile interamente online in 48 ore, con costi amministrativi standardizzati (circa 100 euro), nessun capitale minimo e la possibilità di remunerare i dipendenti con azioni, pratica centrale negli ecosistemi startup.

Elemento chiave è la natura di regolamento: una volta approvato, sarà direttamente applicabile in tutti i 27 Stati membri, evitando le distorsioni dei diversi recepimenti nazionali tipiche delle direttive.

Enrico Letta giudica positivo questo impianto unitario, vedendo nella misura la prima traduzione concreta delle raccomandazioni contenute nel suo rapporto e in quello di Mario Draghi sul rilancio del mercato unico, e apprezza l’estensione dello strumento a tutte le imprese, non solo tecnologiche.

Per il mondo dell’innovazione, tuttavia, EU-Inc non replica ancora lo “statuto del Delaware”, modello americano di riferimento per certezza normativa e semplificazione societaria.

Il compromesso politico e le critiche di startup, imprese e sindacati

Per superare le resistenze di diversi governi nazionali, il testo è stato annacquato su due punti cruciali: nessun registro unico europeo delle imprese, ma una sola interfaccia che dialoga con 27 registri nazionali; nessun foro europeo specializzato per le controversie, che restano affidate ai tribunali dei singoli Stati membri.

Alberto Onetti, chairman di Mind the Bridge e docente all’Università dell’Insubria, sintetizza: *«Meglio di niente, ma non è un regime equivalente allo statuto del Delaware. Se il contenzioso rimanda agli Stati membri la complessità rientra dalla finestra»*. A suo avviso, il vero ostacolo è l’assenza di un sostegno deciso dei governi nazionali, nonostante la spinta politica di Von der Leyen, Draghi e Letta.

La proposta entra ora in trilogo tra Consiglio e Parlamento, con obiettivo approvazione entro fine anno. Business Europe apprezza l’approccio “minimale” e l’estensione a tutte le società; parte della comunità legale vede confermata una quota di complessità fonte di contenziosi.

I sindacati, e con loro i socialisti europei, temono usi opportunistici per aggirare norme nazionali più stringenti. L’eurodeputato Brando Benifei avverte: *«Il 28esimo regime è una opportunità, anche per l’Italia. Tuttavia la proposta manca di solide garanzie sociali… Sarà fondamentale […] assicurando che i diritti dei lavoratori seguano il luogo in cui si lavora»*.

Impatto potenziale su startup europee e prossime evoluzioni attese

La voce del tech europeo, che aveva originato l’idea di EU-Inc, si sente oggi delusa. L’associazione EU-Inc, che riunisce startup e investitori, ha giudicato il testo insufficiente già dalla bozza: *«L’attuale testo non raggiunge l’obiettivo»*.

Giorgio Ciron, direttore di InnovUp, parla di bicchiere «mezzo vuoto»: *«Manca il salto verso una completa armonizzazione. Perché un imprenditore o un investitore dovrebbero preferire EU-Inc a una Srl?»*.

Senza registro e foro unici, la nuova forma rischia di non invertire la tendenza che spinge molti fondatori europei a incorporarsi in Delaware o nel Regno Unito per ottenere chiarezza normativa e appeal verso i fondi internazionali.

Il trilogo potrà ancora rafforzare alcuni aspetti, ma l’orientamento degli Stati — e l’appoggio delle grandi associazioni industriali e delle lobby legali — rende probabile un esito moderato. Per l’ecosistema startup europeo, il vero banco di prova sarà capire se, in pratica, gli investitori considereranno EU-Inc un titolo societario riconoscibile e affidabile quanto le giurisdizioni anglosassoni.

FAQ

Cosa permette di fare concretamente la nuova società EU-Inc?

EU-Inc consente di costituire una società online in 48 ore, con costi standardizzati, senza capitale minimo e con possibilità di stock option ai dipendenti, valida in tutti gli Stati membri.

EU-Inc sostituirà le Srl nazionali per startup e Pmi?

No, EU-Inc si aggiunge ai regimi nazionali. Le imprese potranno scegliere se costituirsi come Srl locale, altra forma nazionale o EU-Inc, valutando costi, governance e attrattività per gli investitori.

Quando potrebbe entrare in vigore il regolamento EU-Inc?

Il regolamento è ora in trilogo tra Consiglio e Parlamento. Se approvato entro fine anno, potrebbe applicarsi nei 27 Stati membri entro il 2027.

Quali rischi vedono i sindacati nel nuovo regime societario?

I sindacati temono che alcune imprese usino EU-Inc per aggirare normative nazionali più rigide, soprattutto in materia di tutele occupazionali, spostando formalmente la sede senza cambiare realmente il luogo dove si lavora.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda EU-Inc?

L’analisi è elaborata sulla base di una rielaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrati dal lavoro della nostra Redazione.