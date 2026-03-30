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Arisa smentisce le accuse su Stefano De Martino e chiarisce tutto

Arisa smentisce le accuse su Stefano De Martino e chiarisce tutto

Arisa chiarisce le accuse su Stefano De Martino e guarda a Sanremo

Chi: la cantante Arisa, il conduttore Stefano De Martino e la musicista Elisa.
Che cosa: chiarimento pubblico sulle accuse di ostilità verso De Martino e nuovo appello per Sanremo.
Dove: dichiarazioni rilasciate a Domenico Marocchi per La Volta Buona e in interviste stampa.

Quando: tra la conferenza stampa del Festival di Sanremo e il 30 marzo 2026.
Perché: evitare fraintendimenti che possano compromettere la partecipazione al prossimo Festival e rilanciare il tema della direzione artistica femminile.

In sintesi:

  • Arisa nega di essere contro Stefano De Martino e ne riconosce l’impegno professionale.
  • La cantante ribadisce il desiderio di vedere Elisa direttrice artistica e conduttrice a Sanremo.
  • Arisa lancia un appello diretto: *“Stefano, mi devi prendere a Sanremo l’anno prossimo”*.
  • La sua posizione riapre il dibattito su genere e potere nelle scelte musicali Rai.

Il chiarimento di Arisa e il nodo della direzione artistica a Sanremo

Le polemiche nascono quando Arisa dichiara di volere una donna, idealmente Elisa, alla direzione artistica del Festival dopo Carlo Conti. Sui social viene letta come presa di posizione contro Stefano De Martino, indicato nel frattempo come nuovo volto di Sanremo.

Intervistata da Domenico Marocchi per La Volta Buona, Arisa respinge le accuse: precisa di stimare De Martino, definendolo *“un ragazzo che studia, che si impegna e che viene dal niente”*. Sottolinea che l’auspicio di una direttrice artistica nasce da una domanda specifica sulle donne e non da un rifiuto del conduttore napoletano.

In tv rilancia anche la sua candidatura artistica: *“Anzi, Stefano mi devi prendere a Sanremo l’anno prossimo”*, unendo sostegno alla sua guida e ambizione personale. La cantante lucana interviene proprio per evitare che i rumor pesino sull’eventuale selezione dei cast del prossimo Festival.

Il sogno di una Sanremo al femminile e gli scenari futuri

Già in conferenza stampa sanremese, Arisa aveva indicato Elisa come successora ideale di Carlo Conti, definendola *“lei è la musica”* e riconoscendole capacità gestionali e artistiche superiori alle proprie in quel ruolo.

In un’intervista a La Repubblica, dopo la conferma di Stefano De Martino, Arisa ribadisce l’idea di una direttrice artistica-musicista e denuncia l’inerzia degli equilibri di potere: *“Questa è la prova che certi equilibri sono difficili da spostare, vince sempre il più forte”*. Aggiunge che non è solo un tema di genere, ma tocca la struttura dell’industria musicale.

Se il Sanremo guidato da De Martino dovesse funzionare, in Rai si valuta già un bis fino al 2028. Il progetto rallenterebbe ulteriormente l’ipotesi di una donna alla guida, ma tiene vivo il dibattito sulla rappresentanza femminile nei vertici della musica televisiva italiana.

FAQ

Arisa è davvero contro Stefano De Martino a Sanremo?

No, Arisa lo nega esplicitamente. Conferma di stimare De Martino, il suo percorso dal nulla e le sue competenze professionali.

Perché Arisa vorrebbe Elisa direttrice artistica del Festival?

Perché considera Elisa una musicista completa. Dice che *“lei è la musica”* e vorrebbe finalmente una donna nelle decisioni artistiche.

Stefano De Martino condurrà più edizioni di Sanremo?

Sì, è un’ipotesi concreta. Se la prossima edizione funzionerà, Rai potrebbe confermarlo fino almeno al 2028.

Le parole di Arisa possono influire sulla sua partecipazione a Sanremo?

Sì, per questo ha chiarito pubblicamente. Vuole evitare fraintendimenti che possano pesare sulla scelta dei cantanti in gara.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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