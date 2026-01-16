Selvaggia Lucarelli corteggiata da Mediaset: offerta shock, programma suo e cachet da capogiro per GF

Offerta di mediaset e ruolo al grande fratello

Mediaset punta con decisione su Selvaggia Lucarelli per il nuovo Grande Fratello Vip, con un pacchetto economico e professionale ritenuto di alto profilo. L’indiscrezione, rilanciata da Fanpage, parla di un’offerta da 35 mila euro a puntata per il ruolo di opinionista. Con un doppio appuntamento settimanale e circa venti serate previste, il compenso complessivo supererebbe il mezzo milione di euro.

La posizione in studio al fianco della nuova conduzione — con il nome di Ilary Blasi in pole per il ritorno — rappresenterebbe il fulcro dell’accordo. L’operazione risponderebbe alla strategia editoriale di Pier Silvio Berlusconi di rafforzare l’identità del reality con firme riconoscibili e forte trazione social.

La mossa comporterebbe uno strappo con la Rai: la permanenza a Ballando con le Stelle accanto a Milly Carlucci viene considerata politicamente impraticabile, pur non essendo impossibile sul piano dei calendari. La richiesta, dunque, implicherebbe una scelta netta di campo da parte della giornalista, con ricadute immediate sugli equilibri tra reti e sulla geografia delle opinion leader nei grandi show del prime time.

Programma personale su rete 4 e sogni professionali

Nel pacchetto proposto a Selvaggia Lucarelli rientrerebbe un prime time estivo su Rete 4, tra giugno e settembre, concepito come spazio autonomo e riconoscibile. Un talk “a sua firma”, con impostazione editoriale centrata su inchieste, confronto serrato e libertà di linguaggio, viene indicato come l’elemento qualificante dell’intesa.

La prospettiva risponderebbe a un obiettivo dichiarato della giornalista: guidare un format che porti il suo nome e la sua linea, con argomenti civili e cronaca d’attualità filtrati dal suo metodo. Il posizionamento su Rete 4 in fascia di prima serata, se confermato, costituirebbe un investimento editoriale mirato sulla polarizzazione del dibattito e sull’autorialità.

L’ipotesi si inserisce nella ricalibratura dell’offerta di Mediaset per i mesi caldi, quando il palinsesto riduce l’intrattenimento ad alto budget e sperimenta prodotti a forte identità. La promessa del format personale, accanto al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, configura un pacchetto integrato che unisce visibilità continuativa e presidio del prime time con un brand personale immediatamente identificabile.

Smentite e reazioni del mondo televisivo

Il fronte delle smentite si è aperto con l’intervento di Gabriele Parpiglia, che ha bollato come “fake news totale” l’ipotesi di arrivo di Selvaggia Lucarelli a Mediaset e al Grande Fratello Vip. Il giornalista, amico della cronista, ha replicato su Instagram e su X, invitando alla prudenza sulle indiscrezioni relative al reality.

La diretta interessata non ha rilasciato dichiarazioni, lasciando senza conferme ufficiali la ricostruzione circolata su Fanpage. Nel frattempo, l’eco della notizia ha alimentato il dibattito tra addetti ai lavori, divisi tra chi legge l’operazione come plausibile mossa editoriale e chi la considera speculazione.

In parallelo, si registra attenzione sul capitolo Lorenzo Biagiarelli, citato come possibile innesto mattutino nelle reti del Biscione: un tassello aggiuntivo, presentato come trattativa separata, che contribuisce a rendere più complesso il quadro. Sullo sfondo resta la variabile Rai e l’asse con Milly Carlucci, per cui un doppio impegno tra reti concorrenti viene giudicato politicamente non sostenibile.

