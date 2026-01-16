Carlo Conti sorprende Roma: lo spot di Sanremo accende Piazza di Spagna e scatena la curiosità

Riprese dello spot a piazza di spagna

Carlo Conti ha guidato le riprese dello spot “Tutti cantano Sanremo” in Piazza di Spagna, cuore di Roma, per promuovere il 76° Festival di Sanremo in programma dal 24 al 28 febbraio. Le telecamere Rai hanno allestito un set essenziale, puntando sull’energia del pubblico come protagonista visivo della campagna.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La produzione ha coordinato ingressi, posizioni e tempi di ripresa per catturare cori collettivi e primi piani, alternando inquadrature larghe della scalinata a dettagli dei partecipanti.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La scelta della location ha valorizzato un simbolo urbano riconoscibile, creando un contrasto tra l’iconografia storica e la contemporaneità del flash mob musicale.

Carlo conti tra pubblico e giovani cantanti

Carlo Conti ha interagito con i presenti trasformando la piazza in un’aula a cielo aperto, coinvolgendo soprattutto i più giovani. Ha dato indicazioni rapide su respirazione e dizione, invitando a sostenere le note di “Con te partirò” senza forzare la voce e a mantenere il tempo con battute semplici.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Con tono informale ha chiesto di privilegiare chiarezza delle parole e coraggio nei ritornelli, ricordando che lo spot premia coralità e ritmo.

Tra una ripresa e l’altra ha spronato i gruppi a seguire i cue del regista, provando ingressi a sezioni per rendere più compatti i cori.

Ha suggerito di alternare dinamiche forti e piani per dare profondità alle frasi musicali, ribadendo che la priorità è l’intonazione collettiva.

Con i ragazzi in prima fila ha lavorato sulle attacchi di “Nel blu dipinto di blu”, chiedendo sorrisi evidenti in camera e movimenti coordinati delle mani per marcare i cambi di strofa.

Ha chiesto di leggere con attenzione i testi distribuiti, sincronizzando sguardo e voce per evitare ritardi nelle code delle parole.

Nel dialogo con il pubblico ha incoraggiato un approccio spontaneo ma disciplinato, ricordando che l’energia di piazza è parte integrante della narrazione dello spot.

Ha chiuso le prove con un conteggio comune, ribadendo i punti chiave: attacchi puliti, respiro condiviso, finale in crescendo su “Volevo essere un duro”.

Applausi e brevissime pause hanno scandito i ciak, mantenendo alta la concentrazione di tutti.

Flash mob e canzoni simbolo di sanremo

Il flash mob ha trasformato Piazza di Spagna in un coro collettivo, con i testi distribuiti ai presenti per favorire partecipazione e uniformità delle voci. L’obiettivo era valorizzare tre brani cardine: “Con te partirò”, “Nel blu dipinto di blu” e “Volevo essere un duro”, scelti per rappresentare memoria popolare e identità del Festival di Sanremo.

Le esecuzioni sono state organizzate a blocchi, alternando riprese frontali ai piani sequenza sulla scalinata, con ingressi scanditi da cue visivi per garantire coesione ritmica.

La folla ha risposto con cori compatti, modulando volume e dinamiche secondo le indicazioni della regia per ottenere un impatto sonoro omogeneo.

Sull’incipit di “Con te partirò” è stata privilegiata una linea morbida, con attenzione alla dizione per i passaggi più lirici. “Nel blu dipinto di blu” ha richiesto maggiore brillantezza, sorriso in camera e battito di mani sincronizzato per sostenere il ritornello.

Su “Volevo essere un duro” è stato chiesto un crescendo progressivo fino alla chiusura, con accenti marcati per rafforzare l’energia del quadro finale.

Il disegno sonoro ha puntato su coralità e tempi serrati, integrando primi piani di bambini e gruppi di giovani per esaltare immediatezza e riconoscibilità dello spot.

FAQ

  • Qual era lo scopo del flash mob? Coinvolgere il pubblico nello spot “Tutti cantano Sanremo” attraverso cori coordinati.
  • Quali brani sono stati eseguiti? “Con te partirò”, “Nel blu dipinto di blu” e “Volevo essere un duro”.
  • Dove si è svolta l’iniziativa? In Piazza di Spagna, nel centro di Roma.
  • Chi ha guidato le riprese? Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo.
  • Come sono stati coordinati i partecipanti? Con testi distribuiti, cue visivi di regia e ingressi a blocchi.
  • Qual era la priorità sonora? Coralità, chiarezza della dizione e gestione delle dinamiche.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Le informazioni si rifanno alla copertura di ANSA.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com