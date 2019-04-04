Home / NEWS / La prima lettera criptica "senza azione" della SEC ha richiesto 11 mesi per essere protetta

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha autorizzato TurnKey Jet, Inc a raccogliere fondi tramite la vendita di una criptovaluta personalizzata il Mercoledì sotto forma di una lettera di "non-azione", in primo luogo per affrontare la raccolta di fondi basata su blockchain.

La lettera significa che l'avvio in Florida può vendere token TKJ ai clienti con l'unico scopo di aiutarli a prenotare viaggi su jet privati. James Prescott Curry è l'avvocato che ha lavorato con TurnKey Jet per ottenere la sicurezza della SEC che non intraprenderà azioni regolatorie contro l'avvio.

Nell'annunciare la sua decisione il 3 aprile, la SEC fa riferimento a una lettera di Curry datata 2 aprile. Tuttavia, come ha spiegato Curry a CoinDesk oggi, la lettera di ieri era probabilmente la decima versione che aveva scritto.

Ha detto a CoinDesk:

"Ho presentato la prima bozza della lettera il 23 maggio 2018, quindi è stato un processo lungo, ma gratificante."

Oltre alle versioni multiple della lettera, Curry ha stimato che probabilmente ha preso più di 50 telefonate con il personale delle agenzie della SEC, in gran parte all'inizio dell'autunno dell'anno scorso. Quattro o cinque di quelle telefonate sono durate da un'ora a 90 minuti, ha detto Curry, mentre lo staff della SEC ha presentato domande dettagliate sulla proposta di TurnKey.

Le chiamate più lunghe sono riferite dallo staff come "chiamate di commenti". Il primo ha iniziato il processo iterativo tra TurnKey e la SEC in ottobre, ha detto Curry.

Nel corso delle discussioni, la lettera si è ridotta da oltre 20 pagine all'attuale iterazione di 13 pagine. Nonostante tutti i contatti, ha detto Curry, la compagnia non era sicura che avrebbe ottenuto sollievo fino a quando la lettera della SEC non fosse uscita questa mattina.

"Sono dei buoni giocatori di poker", ha detto.

Abbiamo parlato con Curry, che lavora in due comitati tecnologici della Florida Bar Association, in dettaglio su come è stato in grado di guidare TurnKey in questa fase del suo modello di business.

Primo passo: chiama Washington

La SEC vorrebbe che gli imprenditori iniziassero contattando il suo staff , ed è ciò che ha fatto TurnKey.

"TurnKey Jet è altamente regolamentato", iniziò Curry. Interagisce con molteplici agenzie di trasporto e di pubblica sicurezza, il che ha reso la società molto titubante nell'entrare nel regno controverso delle offerte di monete iniziali (ICO).

"Abbiamo deciso piuttosto che investire denaro, iniziamo con la SEC", ha continuato. "Abbiamo onestamente pensato che fosse un tiro lungo totale".

Mentre è un passo avanti positivo, vale la pena notare che una lettera come questa non è una carta di esonero di prigione.

Una fonte familiare con il processo all'interno della SEC ha detto a CoinDesk:

"La lettera di non intervento stabilisce le condizioni alle quali l'emittente si atterrà per garantire tale sgravio. Non lega la Commissione, ma è una lettera piuttosto forte da avere ".

Perché un token, comunque?

Le ore bancarie creano un problema per l'industria del jet charter.

"I ricchi hanno soldi pronti per andare, ma sono soggetti alle ore di banca", ha spiegato Curry. "È una cosa spronata al momento."

Se non ci sono soldi pagati, non vanno, ha spiegato Curry. E i binari finanziari tradizionali possono richiedere troppo tempo.

Un token consente a TurnKey di pagare in anticipo o acquistare token da altri membri sulla rete finale, potenzialmente anche scambiando valore con criptovaluta, come bitcoin, se questo funziona meglio all'ultimo minuto. Le limitazioni presentate dalla banca tradizionale spostarono l'azienda alla ricerca di un'altra opzione tramite la SEC.

Curry ha detto che molto poco è cambiato dalla prima lettera a oggi, in termini di fatti. Ma ha menzionato un adeguamento degno di nota: quando TurnKey ha presentato per la prima volta una richiesta di sollievo, ha menzionato ethereum come potenziale blockchain per l'esecuzione del suo token. La lettera finale è agnostica in termini di quale tecnologia blockchain utilizzerà.

TurnKey inizierà a indagare sulle opzioni "post-fretta", ha detto Curry, sottolineando che la costruzione della propria soluzione è completamente fuori dal tavolo.

"Non inventeremo il nostro da zero", ha detto. Ha citato le soluzioni di Microsoft, IBM e altri, senza escludere blockchain pubblici.

"I token saranno conformi agli standard", ha detto Curry. "Non sarà un qualsiasi tipo di gettone unico".

La timoniera di SEC

TurnKey ha presentato il tipo di fatto che la SEC stava cercando di rendere una lettera di non azione, ha detto Curry, aggiungendo:

"Abbiamo buoni fatti. Questo è esattamente quello che hanno detto su una delle chiamate. È molto facile superare l'Howey Test ed essere una sicurezza. Il nostro modello fallisce il test di Howey e non è una sicurezza. "

Curry ha discusso i vantaggi di una blockchain per il business in dettaglio nella seconda pagina della sua ultima lettera, ma ha anche attirato l'attenzione su Pagine 10 e 11 del nuovo documento di guida del libro mastro distribuito della SEC , che descrive un rivenditore online che offre un negozio di crittografia credito.

"Questo è quello che siamo", ha detto. "Siamo davvero il primo esempio di quel paragrafo."

Immagine del jet charter tramite Shutterstock