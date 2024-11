Secondo un report di ShippyPro su Corrieri e direct injection: ecco come cambierà la logistica di ultimo miglio nel 2025

Trend nella logistica di ultimo miglio

Negli ultimi anni, la logistica di ultimo miglio ha subito una notevole evoluzione, caratterizzata da un incremento nell’uso di servizi innovativi e un’attenzione crescente all’efficienza dei processi di spedizione. Secondo un report di ShippyPro, l’attenzione delle aziende è rivolta a una diversificazione strategica dei corrieri utilizzati, segnalando una propensione a esplorare nuove soluzioni per ottimizzare le proprie spedizioni. Questa strategia non è limitata alle grandi aziende; anche le realtà più piccole stanno adottando questo approccio, dimostrando che la ricerca di efficienza e riduzione dei costi è un obiettivo condiviso nell’intero settore.

La rilevazione ha evidenziato come, in media, le aziende coinvolte nel trasporto di ultimo miglio utilizzino i servizi di quattro operatori, cifra che mostra un significativo raddoppio rispetto all’anno precedente. Questo cambia radicalmente il panorama competitivo, in cui l’implementazione di piattaforme digitali per la gestione delle spedizioni sta diventando una consuetudine. Tali piattaforme, come quella sviluppata da ShippyPro, permettono non solo di semplificare le operazioni logistiche ma anche di generare report e analisi in tempo reale utili per migliorare le decisioni strategiche.

-33% HP Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1600 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design... 19,99€ 29,99€ PRIME PRIME disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 23 Novembre 2024 17:39

In particolare, la senior content manager di ShippyPro, Giulia Castagna, ha messo in evidenza che l’aumento del numero di corrieri utilizzati non è riservato esclusivamente alle aziende ad alto volume. Infatti, le piccole e medie imprese stanno anch’esse investendo in una maggiore varietà di operatori, adottando soluzioni multiple per ottimizzare le proprie spedizioni. Questo cambiamento nel panorama della logistica di ultimo miglio rappresenta una chiara indicazione della volontà delle aziende di adattarsi ai cambiamenti del mercato e rispondere in modo più efficiente alle esigenze dei consumatori.

Aumento dei corrieri utilizzati dalle aziende

Nel panorama della logistica di ultimo miglio, si osserva un’evoluzione significativa nell’approccio delle aziende riguardo ai corrieri. Secondo le indagini condotte da ShippyPro, il numero medio di operatori utilizzati per le spedizioni è aumentato a quattro, raddoppiando rispetto al 2023. Questa crescita è un chiaro indicativo di una strategia che punta a ottimizzare tempi e costi di consegna. Non si tratta solo di un fenomeno riservato alle grandi realtà, ma si estende anche a piccole e medie imprese, che stanno raccogliendo i frutti di una diversificazione intelligente delle proprie opzioni logistiche.

Giulia Castagna, senior content manager Emea di ShippyPro, ha sottolineato come anche le aziende che gestiscono volumi più contenuti stiano abbracciando questa tendenza. Ad esempio, le imprese che effettuano annualmente oltre 10.000 spedizioni si avvalgono mediamente di dieci o più corrieri, mentre quelle con un volume intermedio, tra le 2.000 e 10.000 spedizioni, optano per un mix di 5-10 operatori. Anche le aziende più piccole, con meno di 2.000 spedizioni all’anno, utilizzano un minimo di tre o cinque corrieri, dimostrando una crescente consapevolezza riguardo all’importanza della flessibilità logistica.

Questa nuova configurazione non solo migliora l’efficienza operativa, ma consente alle aziende di rispondere alle mutate esigenze dei consumatori, che richiedono sempre più rapidità e precisione nelle consegne. Inoltre, l’implementazione di piattaforme digitali come quella di ShippyPro facilita la gestione e il monitoraggio delle spedizioni, permettendo così di ottimizzare ulteriormente i processi collegati al trasporto di ultimo miglio. In un contesto così dinamico, l’adattamento strategico delle aziende, grande e piccole, rappresenta una chiave per la competitività futura nel settore della logistica.

Ruolo dell’intelligenza artificiale e dei mezzi autonomi

L’intelligenza artificiale si sta affermando come un elemento cruciale nel panorama della logistica di ultimo miglio, specialmente in relazione all’adozione di veicoli autonomi. Questo paradigma si configura come una risposta efficace alle sfide poste dalla crescente domanda di spedizioni e dalla scarsità di personale, in particolare durante i picchi stagionali. Le aziende stanno pianificando un aumento degli investimenti in tecnologie AI che possono ottimizzare i percorsi di consegna, massimizzare l’efficienza operativa e ridurre costi e consumi energetici.

Giulia Castagna di ShippyPro ha evidenziato l’importanza di tali investimenti, il cui obiettivo è quello di minimizzare gli spostamenti e razionalizzare l’intero processo di consegna. L’introduzione di veicoli autonomi aiuterà non solo a garantire operazioni più fluide ma anche a rispondere in modo agile alle fluttuazioni della domanda, consentendo alle aziende di mantenere alti standard di servizio senza compromettere la sostenibilità economica e ambientale. Il potenziale di riduzione dei tempi di transito e dei costi operativi rappresenta un vantaggio competitivo significativo.

Inoltre, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella logistica di ultimo miglio permette un’analisi proattiva dei dati, facilitando una previsione più accurata delle esigenze di consegna. Le aziende sono così in grado di ottimizzare le loro risorse e pianificare in anticipo, minimizzando le inefficienze dovute all’imprevedibilità del mercato. Questo approccio non solo migliora la capacità di rispondere alle richieste dei clienti, ma offre anche un’opportunità per implementare pratiche sostenibili all’interno della catena di approvvigionamento.

L’intelligenza artificiale e i veicoli autonomi stanno tracciando un nuovo percorso nella logistica di ultimo miglio, rendendo le operazioni più intelligenti e reattive. Le aziende che abbracciano queste tecnologie potranno non solo affrontare le sfide attuali, ma anche posizionarsi strategicamente per il futuro del settore, in un contesto sempre più competitivo.

Sistemi di micro-fullfillment e Pudo

Il concept di micro-fullfillment rappresenta un’evoluzione significativa nelle strategie di logistica di ultimo miglio. Questa metodologia mira a decentralizzare i processi di stoccaggio e distribuzione, consentendo alle aziende di avvalersi di strutture più piccole e vicine ai clienti. Attraverso l’implementazione di centri di micro-fullfillment, le imprese sono in grado di ottimizzare i tempi di consegna, ridurre i costi di spedizione e migliorare l’esperienza complessiva del cliente. Secondo il report di ShippyPro, il ricorso a questa strategia sta crescendo, in quanto permette di raggiungere in modo più efficiente le aree urbane ad alta densità, dove la domanda di consegne rapide è in continua espansione.

Parallelamente, i sistemi Pudo (Pick Up and Drop Off) stanno guadagnando terreno come soluzione complementare. Questi punti di raccolta e consegna offrono ai clienti la flessibilità di ritirare o restituire pacchi senza dover attendere a casa il corriere. L’indagine di ShippyPro ha rivelato che il 90% delle spedizioni verso i punti Pudo è di origine nazionale. Ciò suggerisce un forte orientamento verso l’ottimizzazione della rete di distribuzione interna piuttosto che verso l’internazionalizzazione. Nonostante ciò, la direct injection per le spedizioni internazionali sta guadagnando visibilità, con aziende che strategicamente utilizzano i Pudo per facilitare il trasferimento dei pacchi in modo economico e sostenibile.

In un contesto in cui la rapidità di consegna è fondamentale, l’integrazione di micro-fullfillment e punti Pudo nel sistema logistico si rivela vincente. Non solo migliora l’operatività delle imprese, ma risponde anche alle esigenze crescenti dei consumatori moderni, i quali chiedono maggiore comodità e flessibilità. Le aziende che sapranno adattarsi a queste nuove tendenze, combinando tecnologie digitali e soluzioni logistiche innovative, potranno guadagnare un significativo vantaggio competitivo, rispondendo in modo agile e proattivo alle sfide del mercato.

Il modello di direct injection e le sue implicazioni

Il modello di direct injection (immissione diretta) rappresenta un approccio innovativo nell’organizzazione della logistica di ultimo miglio, particolarmente utile per la gestione delle spedizioni internazionali. Questo modello prevede che le merci destinate a un paese specifico vengano inviate direttamente a un centro di distribuzione locale di un corriere, come carico consolidato, sulla base di previsioni di vendita nel mercato di destinazione. Tale metodologia non solo semplifica e velocizza il processo di consegna, ma offre anche vantaggi significativi in termini di costi e di efficienza operativa.

Secondo le analisi di ShippyPro, questa strategia ha assunto un’importanza crescente, evidenziando un trend significativo nel panorama delle spedizioni; infatti, il report sottolinea che, sebbene il 90% delle spedizioni verso i punti Pudo sia nazionale, il restante 10% inizia a mostrare un’inclinazione verso l’uso della direct injection. Questa tendenza è stata facilitata dai cambiamenti nei comportamenti di acquisto e dalle aspettative dei consumatori, che richiedono una sempre maggiore rapidità e flessibilità nelle consegne.

Le aziende che implementano questo modello possono beneficiare di una logistica più agile e reattiva, riducendo il rischio di ritardi e ottimizzando la gestione degli inventari. Inoltre, il consolidamento delle spedizioni consente di risparmiare non solo sui costi di trasporto, ma anche di ridurre l’impatto ambientale, rendendo la supply chain più sostenibile. Con l’aumento della competitività a livello globale, i vantaggi offerti dalla direct injection possono rappresentare un fattore differenziante cruciale per le aziende che cercano di espandere la loro presenza sui mercati internazionali.

Il modello di direct injection non si limita a rispondere alle esigenze immediate del mercato, ma si configura come una strategia di lungo termine che le aziende possono adottare per migliorare la loro efficienza logistica e la sostenibilità delle operazioni, posizionandosi in modo favorevole in un contesto economico in continua evoluzione.