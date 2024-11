Milan Games Week e Cartoomics 2024: tutto su date e eventi da non perdere

Milan Games Week & Cartoomics: dove, quando e come partecipare

La Milan Games Week & Cartoomics 2024 si svolgerà dal 22 al 24 novembre presso Fiera Milano (Rho). Un evento che ogni appassionato di videogiochi, fumetti e cultura pop non può perdere. Per partecipare, è fondamentale acquistare i biglietti sul sito ufficiale dell’evento, dove è possibile trovare ulteriori dettagli sulla manifestazione e le modalità di accesso.

Le date da segnare sul calendario sono quindi il 22, 23 e 24 novembre. L’evento occuperà i padiglioni 9, 11, 13 e 15, nonché l’Auditorium, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. I visitatori avranno accesso a una vasta gamma di atri tematici, aree dedicate e intrattenimento di alto livello.

-62% Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 23 Novembre 2024 17:40

Per garantire un’esperienza fluida, è consigliabile prenotare i biglietti online in anticipo, evitando così le code e assicurandosi il posto. Una volta all’interno, gli ospiti potranno esplorare centinaia di stand, partecipare a workshop, incontri con esperti del settore e assistere a proiezioni esclusive di film e serie TV, rendendo questa manifestazione un’opportunità imperdibile per i fan dei vari ambiti della cultura pop.

Non dimenticate di tenere d’occhio gli aggiornamenti sul programma degli eventi, che saranno disponibili sul sito ufficiale, per non perdere nulla di questa edizione straordinaria della Milan Games Week & Cartoomics.

Luoghi d’interesse e aree tematiche

Milan Games Week & Cartoomics: luoghi d’interesse e aree tematiche

La Milan Games Week & Cartoomics 2024 si preannuncia come un evento di grande impatto, caratterizzato da spazi ben delineati per ogni settore presente. I visitatori potranno immergersi in aree tematiche specifiche, ognuna delle quali offrirà esperienze uniche e stimolanti. La Gaming Zone, ad esempio, occupa un ruolo centrale all’interno dei padiglioni 13 e 15, con la Freeplay Area che ospita ben 200 postazioni da gioco, permettendo ai partecipanti di provare in prima persona i titoli più recenti del mercato videoludico.

Quest’anno, un’attenzione particolare sarà riservata anche al retrogaming. Un’area dedicata esplorerà la storia dei videogiochi attraverso cabinati storici e mostre che celebrano le console del passato, fornendo così un viaggio nostalgico nel mondo del gaming. All’interno del quartiere Indie Dungeon, i visitatori potranno scoprire progetti di emergenti sviluppatori italiani, grazie ai dieci titoli indie selezionati attraverso un apposito bando. Questo spazio è una vetrina per la creatività Made in Italy e rappresenta un’opportunità per supportare le realtà indipendenti del settore.

Electric Town, presente nei padiglioni 9 e 11, si consacrerà come il cuore della cultura giapponese, con stand ricchi di manga, merchandising e collezionabili per i fan del Sol Levante. Inoltre, il rinnovato Nintendo Stage promette di attrarre gli appassionati delle famose console e dei loro iconici titoli. Parallelamente, il settore occidentale del fumetto troverà spazio all’interno di ImagiNation, dove saranno presenti le più influenti case editrici italiane e internazionali.

Non mancano poi aree dedicate a giochi da tavolo e giochi di ruolo, come Unplugged, che ospiterà LEGO Italia e altre realtà di collezionismo. La Cosplay Ground, infine, rappresenterà un vero e proprio rally della creatività, accogliendo associazioni di cosplayer e offrendo spazi tematici per esibizioni e interazioni.

Non solo fumetti e videogiochi

Non solo fumetti e videogiochi: giochi di ruolo e cosplay alla Milan Games Week & Cartoomics 2024

La Milan Games Week & Cartoomics 2024 si prepara ad essere un evento poliedrico che va ben oltre i tradizionali ambiti di fumetti e videogiochi. Quest’edizione avrà un’ampia dedicata anche al mondo dei giochi di ruolo e del cosplay, due elementi fondamentali della cultura pop contemporanea. Un’area specificamente designata sarà dedicata ai giochi di ruolo, dove appassionati e neofiti potranno esplorare nuove avventure, partecipare a sessioni di gioco e scoprire i diversi sistemi esistenti.

Puntando alla creatività e all’interazione, Cosplay Ground garantirà un’atmosfera vibrante, accogliendo numerose associazioni di cosplayer. I partecipanti saranno in grado di mostrare i propri costumi, partecipare a contest tematici e interagire con altri fan. Questa area sarà arricchita da eventi e workshop incentrati sull’arte del cosplay, fornendo opportunità preziose per apprendere tecniche di realizzazione dei costumi e trucchi del mestiere da esperti del settore.

Non mancheranno nemmeno iniziative degne di nota per gli appassionati di giochi da tavolo. L’area Unplugged vedrà il ritorno di LEGO Italia con un vasto stand interattivo, permettendo ai visitatori di cimentarsi con postazioni dedicate a giochi come LEGO Fortnite e LEGO Minecraft. Al contempo, sarà presente un’ampia selezione di giochi di carte collezionabili, con focus particolare su brand iconici come The Pokémon Company, allargando ulteriormente l’offerta per i collezionisti e gli appassionati di strategia.

In definitiva, la Milan Games Week & Cartoomics non si limita a videogiochi e fumetti, ma incarna una celebrazione di tutte le sotto-culture che animano il panorama contemporaneo. L’inclusione di spazi dedicati a giochi di ruolo e cosplay, insieme a interazioni significative attraverso eventi e workshop, renderà questa manifestazione un punto di riferimento per tutti gli appassionati. Ogni visitatore avrà l’opportunità di immergersi in un ambiente stimolante e coinvolgente, dove ogni forma di espressione creativa trova il proprio spazio.

Milan Games Week & Cartoomics 2024: gli appuntamenti da non perdere

La Milan Games Week & Cartoomics 2024 promette un’offerta ricca di eventi imperdibili, arricchendo l’esperienza dei visitatori con momenti significativi sin dal primo giorno. La Cerimonia di Apertura si terrà venerdì 22 novembre alle 11:00 presso il Central Stage nel padiglione 13, un evento che segna l’inizio di una kermesse ricca di novità e sorprese.

Un punto culminante di questa edizione sarà la finale della MotoGP eSports World Championship Global Series, che si svolgerà lo stesso giorno presso il Gamestorm Stage. Questo torneo vedrà competere 11 piloti qualificati in un’adrenalinica sfida per determinare il campione del mondo eSports di MotoGP 2024, promettendo spettacolo e tensione per tutti gli appassionati e gli spettatori.

Ma non è tutto: sabato 23 novembre il Gamestorm Stage ospiterà il 4Sided Air Action Vigorsol, il primo torneo di Fortnite basato su mappe creative, seguito dalla Gillette Bomber Cup, un evento che celebra il gaming aperto a tutti, dove giocatori amatoriali e professionisti saranno chiamati a dare il massimo.

Inoltre, un nutrito programma di eventi dedicati ai fan di manga e fumetti arricchirà ulteriormente l’agenda. Gli appassionati avranno l’opportunità di incontrare artisti noti e partecipare a discussioni interessanti. Per un elenco completo e dettagliato degli eventi programmati, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento.

Ogni giorno della manifestazione, la varietà di incontri, workshop, panel e tornei garantirà a tutti la possibilità di vivere esperienze indimenticabili, rendendo la Milan Games Week & Cartoomics 2024 un appuntamento da segnare chiaramente sul calendario di tutti gli appassionati della cultura pop.

Gli ospiti più attesi della Milan Games Week & Cartoomics 2024

La Milan Games Week & Cartoomics 2024 si prepara ad accogliere un parterre d’ospiti di altissimo profilo, rendendo l’evento ancora più imperdibile per gli appassionati di videogiochi e fumetti. Tra i volti noti, spiccano gli attori di Baldur’s Gate III, Neil Newbon, Devora Wilde, Jennifer English e Aliona Baranova, il cui incontro avrà luogo venerdì mattina. Per i fan del fumetto, Simone Di Meo presenterà la sua mostra esclusiva, aggiungendo un elemento di grande interesse per coloro che desiderano conoscere da vicino il lavoro di artisti di fama internazionale.

Non finisce qui, poiché la lista degli ospiti si arricchisce di nomi iconici del panorama videoludico e fumettistico. Da Shinji Mikami, considerato il padre di Resident Evil, a Jason Aaron, noto per la sua opera su Thor e Avengers, fino a Pepe Larraz, celebre per House of X e X-Men. Se a questi si aggiungono Hiroyuki Etō e Auri Hirao, non si può non percepire un’atmosfera di attesa e fermento tra i fan. E non bisogna dimenticare i creator e influencer, come Xiuder, Federic e CiccioGamer, che popoleranno l’evento con la loro carica di energia e interazione.

In aggiunta agli ospiti del mondo videoludico e dei fumetti, l’edizione 2024 ospiterà anche prestigiosi rappresentanti del cinema e delle serie TV, a conferma dell’interesse trasversale che l’evento riesce a generare. Il Fantasticon Film Fest, in particolare, permetterà di assistere a proiezioni esclusive di nuove opere cinematografiche e serie TV, arricchendo ulteriormente il programma con contenuti di alta qualità che celebrano la settima arte.

Questo gruppo di ospiti di spicco, unito a un programma di eventi affascinante e variegato, trasformerà la Milan Games Week & Cartoomics in un palcoscenico imperdibile per chiunque sia appassionato di cultura pop. L’opportunità di interagire con queste figure di fama mondiale non solo arricchirà l’esperienza dei partecipanti, ma offrirà anche un luogo ideale per il networking e il confronto tra appassionati.