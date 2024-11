Scroll smentisce le accuse di airdrop predatorio e chiarisce i suoi intenti

Scroll risponde alle accuse di airdrop predatorio

La notizia del lancio del token nativo SCR di Scroll ha generato un notevole scalpore, specialmente a seguito di un airdrop controverso avvenuto lo scorso ottobre. Sandy Peng, cofondatore e CEO di Scroll, ha preso la parola per ribattere alle accuse di “predatory airdrop” emergenti dalla comunità. In un post pubblicato il 28 novembre sulla piattaforma X, Peng ha definito tali affermazioni “wild”, cioè infondate e eccessive, sottolineando come la rete Ethereum layer-2 stia riflettendo attentamente sui feedback della community.

Le critiche erano amplificate dalla preoccupazione riguardo alle allocazioni del token SCR, che avevano visto una sostanziale distribuzione a pochi “whale wallets”, suscitando così malcontento tra i partecipanti all’airdrop. **Il token ha subito una flessione del 32% nel suo primo giorno di trading**, il che ha alimentato ulteriormente le polemiche. In un tentativo di chiarire, Peng ha specificato che l’allocazione a cui i membri del team avevano accesso era “negligible” e che la maggior parte delle distribuzioni erano destinate a fornire liquidità alle exchange decentralizzate (DEX).

Nelle parole di Peng, l’esperienza del lancio ha fornito insegnamenti significativi: “In retrospect, removing Marks for clarity would’ve been better. Lesson learned.” Quest’analisi suggerisce che Scroll sta cercando non solo di rispondere alle preoccupazioni immediate, ma anche di prendere in considerazione le critiche per migliorare le future emissioni di token e la propria comunicazione con la community.

Dettagli sull’allocazione del token SCR

Il recente airdrop del token SCR di Scroll ha suscitato un ampio dibattito tra gli attori del mercato, in particolare riguardo alle modalità di allocazione delle risorse. Con un totale di 1 miliardo di token SCR disponibili, la strategia di distribuzione prevede che il 15% sia destinato agli airdrop, mentre una parte significativa, il 35%, sarà utilizzata per la crescita dell’ecosistema. Inoltre, il 17% è riservato agli investitori, il 10% andrà alla Scroll Foundation e il restante 23% ai collaboratori. Questo modello di distribuzione mira a favorire sia la liquidità delle exchange decentralizzate che la stabilità del token all’interno del mercato.

In un contesto in cui molte criptovalute lanciate recentemente hanno mostrato una significativa perdita di valore, è interessante notare come, secondo il ricercatore cripto Aylo, 23 dei 31 token distribuiti in airdrop di grandi dimensioni abbiano subito un decremento significativo sin dal primo giorno di quotazione. Questo dato evidenzia l’importanza di una pianificazione attenta e trasparente nella distribuzione dei token, non solo per promuovere la fiducia degli utenti, ma anche per garantire una sostenibilità a lungo termine.

Sandy Peng ha chiarito che, in retrospettiva, “avremmo dovuto rimuovere i Marks per maggiore chiarezza”, suggerendo che eventi simili non si ripeteranno in futuro. Su questo punto, è chiaro che Scroll sta riconoscendo la necessità di una gestione più incisiva delle aspettative degli investitori e della comunità, per evitare il ripetersi di situazioni controverse che possano minare la reputazione della piattaforma. Questo è cruciale in un settore come quello delle criptovalute, dove la fiducia degli utenti rappresenta un elemento fondamentale per la reputazione e il successo di qualsiasi progetto.

Reazioni della comunità e riflessioni del team

Le accuse lanciate contro Scroll in seguito al lancio del token SCR hanno sollevato un acceso dibattito all’interno della comunità delle criptovalute. La reazione dei partecipanti all’airdrop, in particolare, è stata di forte delusione e preoccupazione. Molti hanno espresso la loro indignazione per il presunto favoritismo mostrato nei confronti di alcuni membri del team e per la distribuzione apparentemente squilibrata del token SCR. In risposta a queste criticità, Sandy Peng ha dichiarato che Scroll sta “riflettendo” sulle osservazioni della comunità, suggerendo un impegno a riconsiderare future strategie di distribuzione.

La comunità ha sollevato questioni non solo sulla trasparenza delle allocazioni, ma anche sulla necessità di stabilità e affidabilità per un token che aspira a diventare un strumento di governance nel protocollo. In questo contesto, Peng ha riconosciuto che alcune decisioni precedenti avrebbero potuto essere comunicate in modo più chiaro. “In hindsight,” ha detto, “rimuovere i Marks per maggiore chiarezza sarebbe stato meglio.” Questo riconoscimento di errori passati è fondamentale per la riparazione della fiducia della comunità.

Il team di Scroll non ha solo ascoltato le critiche, ma ha intrapreso un processo di ristrutturazione per allinearsi con i prossimi obiettivi di sviluppo. Alcuni membri del team si stanno allontanando, segnando un cambiamento nella struttura interna dell’organizzazione. Questa evoluzione è vista come una necessità, non solo per rispondere alle attuali tensioni, ma anche per preparare il terreno a un futuro più stabile e collegato con gli obiettivi della rete. Gli sforzi per ottenere un feedback costante dalla comunità sembrano essere un passo significativo verso il miglioramento delle relazioni con gli utenti e verso una gestione più consapevole delle aspettative di mercato.

In aggiunta, l’attenzione alle aspettative degli investitori e la cura delle relazioni con la comunità potrebbero rivelarsi cruciali per il successo a lungo termine del protocollo. L’importanza di tali interazioni sarà decisiva in un ambiente tanto volatile come quello delle criptovalute, dove la trasparenza e la fiducia degli utilizzatori possono determinare il destino di un progetto.

Strategia futura di Scroll e Session 2

In un contesto di recupero e adattamento alle critiche ricevute, Scroll sta delineando una strategia chiara per il futuro, che include il lancio della “Session 2”, un airdrop pianificato per affrontare le problematiche emerse durante la prima distribuzione del token SCR. Sandy Peng ha assicurato che la piattaforma sta “riflettendo attivamente sul feedback della community”, indicando un approccio proattivo nel tentativo di rafforzare la fiducia degli utenti e migliorare le procedure di assegnazione dei token.

La nuova Session 2 è stata concepita come risposta diretta alle lamentele riguardo alle allocazioni disuguali durante il primo airdrop. La leadership di Scroll ha espresso l’intenzione di adottare una metodologia più chiara e equa, al fine di garantire che tutti i partecipanti ricevano un trattamento giusto e trasparente. La revisione delle tecniche di distribuzione dei token fondamentali è essenziale per assicurare che i partecipanti non solo vedano il valore immediato, ma anche un impegno genuino verso la costruzione di una comunità sostenibile e inclusiva.

Inoltre, Peng ha annunciato un processo di ristrutturazione all’interno dell’organizzazione, con alcuni membri del team che stanno lasciando il progetto. Questa trasformazione mira a ottimizzare le operazioni e ad allineare le risorse con i nuovi obiettivi di sviluppo. Riorganizzare il team non solo fornisce opportunità fresche, ma è visto anche come un passo necessario per affrontare le sfide future e migliorare la preparazione della piattaforma ad affrontare i cambiamenti del mercato.

Il rilascio di Session 2 rappresenta una fase cruciale per Scroll, non solo per soddisfare le aspettative degli attuali investitori ma anche per attirare nuovi utenti e sviluppatori interessati alla proposta del protocollo. Con un chiaro impegno verso la trasparenza e l’ascolto della community, Scroll sta cercando di posizionarsi favorevolmente nel panorama competitivo delle layer-2, dove l’affidabilità e la governance sono fattori determinanti per il successo a lungo termine.

Panoramica sul mercato delle criptovalute e concorrenza delle layer-2

Il panorama attuale delle criptovalute è caratterizzato da una intensa competizione tra le soluzioni layer-2, con Scroll che emerge come protagonista nel contesto del potenziamento delle capacità di Ethereum. Le layer-2 come Scroll, ZKsync Era e Starknet stanno guadagnando attenzione per la loro capacità di elaborare transazioni in modo più rapido ed efficiente rispetto ai tradizionali approcci basati su layer-1. In questo quadro competitivo, è evidente che le **ZK-rollups**, di cui Scroll è un importante esponente, potrebbero diventare la soluzione dominante per l’espansione e l’ottimizzazione dell’ecosistema Ethereum.

Le ZK-rollups offrono vantaggi distintivi, come transazioni che solitamente si finalizzano in pochi minuti, a differenza delle ottimistiche rollups che, per alcune operazioni, possono richiedere fino a una settimana per concludere una transazione. Adattabilità e speditezza sono fondamentali dato l’incremento delle esigenze degli utenti nel mercato delle criptovalute. Inoltre, alla luce delle recenti dinamiche di mercato, i progetti che implementano tecnologie di scaling più sofisticate stanno iniziando a ottenere una fetta di mercato significativa.

Tuttavia, la concorrenza è agguerrita. Progetti come Movement Labs non solo stanno introducendo le loro soluzioni innovative, ma stanno anche criticando le performance dei rivali, etichettando Scroll come uno dei “peggiori attori” nel settore. Ciò mette in risalto l’importanza di non solo perfezionare la tecnologia, ma anche mantenere una reputazione solida tra gli investitori e la comunità degli sviluppatori. Secondo il ricercatore cripto Aylo, più di due terzi dei token distribuiti tramite airdrop hanno subito perdite significative, evidenziando la volatilità del mercato e la necessità di strategie di lancio ponderate e trasparenti.

In questo contesto, Scroll deve continuamente valutare e ottimizzare la propria posizione, sia in termini di innovazione tecnologica che di strategie di coinvolgimento con la community. La possibilità di allinearsi con le preferenze degli investitori si rivela essenziale per costruire fiducia e favorire una crescita sostenibile in un mercato in continua evoluzione. Con la crescente complessità e la trasformazione dell’ecosistema cripto, la capacità di rispondere rapidamente e in modo efficace alle sfide rappresenta un fattore chiave per il futuro successo di Scroll e delle altre layer-2 emergenti.