Samsung S20 e S20 Pro lancio in Cina: caratteristiche e novità da scoprire

Vivo ha ufficialmente presentato oggi la sua attesa serie S20 in Cina, un lancio che evidenzia il design curato e specifiche di alto livello per il mercato degli smartphone di fascia media. I modelli della serie, S20 e S20 Pro, si distinguono principalmente per le differenze relative ai processori, alle fotocamere e alla capacità della batteria, proponendo agli utenti varianti che si adattano a diverse esigenze senza compromettere la qualità.

I due modelli condividono display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, capaci di raggiungere un picco di luminosità di 4500 nits. Mentre il S20 presenta un pannello piatto, il S20 Pro presenta una cornice curvata su tutti e quattro i lati. Entrambi i dispositivi sono dotati di fotocamere frontali da 50MP con autofocus, accompagnate da scanner di impronte digitali ottici integrati nel display.

Il vivo S20 è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, mentre il S20 Pro utilizza il SoC MediaTek Dimensity 9300+, vantando una connettività Wi-Fi 7 e supporto per 5.5G in Cina. Sul lato posteriore, il S20 è ottimizzato con un’ottica principale da 50MP (OV50E) con OIS, insieme a un obiettivo ultrawide da 8MP e a un’illuminazione LED circolare Aura. Il S20 Pro offre un sistema fotografico più avanzato, con una fotocamera principale da 50MP (IMX921) con OIS, un obiettivo periscopico con zoom 3x (IMX882) e una fotocamera ultrawide da 50MP.

Un’altra significativa differenza tra le due varianti riguarda la capacità della batteria. Il S20 è dotato di una cella da 6.500 mAh con ricarica rapida a 80W, mentre il S20 Pro ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica leggermente più rapida a 90W. Entrambi i dispositivi operano con OriginOS 5, basato su Android 15.

I colori disponibili per il vivo S20 includono Phoenix Feather Gold, Jade Dew White e Pine Smoke Ink. Il prezzo di partenza è di CNY 2.299 (7) per la configurazione da 8/256GB. D’altra parte, il vivo S20 Pro si offre in varianti di colore come Phoenix Feather Gold Purple Air e Pine Smoke Ink, con un prezzo base di CNY 3.399 (8) per l’articolo con 8/256GB di memoria.

Configurazione vivo S20 vivo S20 Pro 8GB/256GB CNY 2.299 (7) – 12GB/256GB CNY 2.599 (8) CNY 3.399 (8) 12GB/512GB CNY 2.799 (6) CNY 3.799 (4) 16GB/512GB CNY 2.999 (3) CNY 3.999 (2)

Attualmente, entrambi i modelli S20 di vivo sono disponibili per il pre-ordine sul sito ufficiale di vivo in Cina, con consegne programmate per il 12 dicembre.

Specifiche tecniche e differenze tra S20 e S20 Pro

Entrambi i modelli della serie S20 presentano display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e una fluidità di 120Hz, garantendo un’esperienza visiva ottimale con picchi di luminosità che raggiungono i 4500 nits. Mentre il S20 è caratterizzato da un pannello piatto, il S20 Pro si distingue per il suo design curvo su tutti i lati, offrendo un’estetica più elaborata. Le fotocamere frontali, entrambe da 50MP con autofocus, sono integrate con scanner di impronte digitali ottici, assicurando registrazione rapida ed efficace delle impronte.

Dal punto di vista delle performance, il vivo S20 è equipaggiato con il potente chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, mentre il S20 Pro si affida al SoC MediaTek Dimensity 9300+, che incorpora il supporto per Wi-Fi 7 e connettività 5.5G. La fotografia è un aspetto chiave: il S20 dispone di una fotocamera principale da 50MP (OV50E) dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancata da un obiettivo ultrawide da 8MP e da un sistema di illuminazione LED Aura. Il S20 Pro, con la sua configurazione fotografica superiore, offre una fotocamera principale da 50MP (IMX921) e una sofisticata lente periscopica con zoom 3x (IMX882), insieme a un’altra fotocamera ultrawide da 50MP.

Le differenze si estendono anche alla batteria: il S20 è dotato di una imponente cella da 6.500 mAh con ricarica rapida a 80W, garantendo una lunga durata prima di necessitare una ricarica, mentre il S20 Pro, con una batteria da 5.500 mAh, offre una ricarica leggermente più rapida a 90W. Entrambi i dispositivi utilizzano OriginOS 5 basato su Android 15, permettendo agli utenti di godere di un ecosistema software moderno e intuitivo.

Colori, prezzi e disponibilità in Cina

Il modello vivo S20 è disponibile in tre eleganti varianti di colore: Phoenix Feather Gold, Jade Dew White e Pine Smoke Ink. Questo offre agli utenti una scelta visivamente accattivante, con un design che si distingue nel mercato. La proposta di prezzo per il modello con configurazione di memoria da 8/256GB parte da CNY 2.299, pari a circa 7, rendendolo accessibile per gli appassionati di tecnologia.

Per quanto riguarda il vivo S20 Pro, i colori disponibili includono Phoenix Feather Gold Purple Air e Pine Smoke Ink. Il prezzo di partenza per la versione da 8/256GB è fissato a CNY 3.399, ovvero circa 8. Entrambi i modelli sono disponibili per il pre-ordine sul sito ufficiale di vivo in Cina, con le consegne che inizieranno il 12 dicembre, offrendo così agli utenti la possibilità di ricevere i loro dispositivi in tempo per le festività.

Configurazione vivo S20 vivo S20 Pro 8GB/256GB CNY 2.299 (7) – 12GB/256GB CNY 2.599 (8) CNY 3.399 (8) 12GB/512GB CNY 2.799 (6) CNY 3.799 (4) 16GB/512GB CNY 2.999 (3) CNY 3.999 (2)

Con la loro disponibilità immediata e una gamma di opzioni di memoria, i modelli S20 di vivo si pongono come una scelta competitiva nel panorama smartphone di fascia media, attirando l’attenzione grazie alla loro combinazione di design, prestazioni e prezzi vantaggiosi.