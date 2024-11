Dogecoin futures raggiungono il massimo storico: segnale negativo per il mercato?

, , , , and tags.

L’ARTICOLO PER LA TUA ISPIRAZIONE:

The DOGE price top could be in, despite constant endorsements from Elon Musk and the general outperformance from most memecoins. Altcoin Watch COINTELEGRAPH IN YOUR SOCIAL FEEDDogecoin (DOGE) futures open interest surged to an all-time high of $4.6 billion on Nov. 23, eclipsing the previous record by 100%. This escalation indicates a significant increase in leverage demand and is notable since DOGE was trading 35% below its peak of $0.74 from May 2021.Traders are concerned that the 224% rally in DOGE from Nov. 3 to Nov. 23, driven by derivatives, might signify a cycle top, reminiscent of the price action seen in April 2024.DOGE open interest (green) vs. DOGE/USD. Source: CoinGlassFrom March 20 and March 28, DOGE experienced an 82% price surge, reaching a high of $0.23 as its futures open interest peaked at $2.3 billion. The overleveraged long positions led to significant forced liquidations when DOGE corrected by more than 15% within five days. The correction persisted for three weeks, with the price declining by 40% to $0.14 by April 19.DOGE leverage demand and Elon Musk’s influenceTo assess if the recent surge in DOGE open interest signals a similar risk, it’s crucial to examine the funding rate of perpetual contracts. In the derivatives market, long (buyers) and short (sellers) positions are constantly matched, but the leverage demand fluctuates. A positive funding rate indicates that buyers are compensating sellers to maintain their positions.DOGE average 8-hour funding rate. Source: CoinGlassCurrently, the monthly cost to hold a leveraged long position in DOGE is about 2%, which falls within the 0.5% to 2.1% range considered neutral. The brief spike to 7.5% on Nov. 23 isn’t indicative of typical leverage costs, as the rate resets every eight hours. Unlike some prior DOGE price surges, this recent movement was predominantly fueled by spot market activity.DOGE’s 161% rally through Nov. 25 might look impressive at first glance, but in comparative terms, it lagged behind peers like Stellar (XLM), Cardano (ADA), and XRP (XRP).department, co-led by Elon Musk and Vivek Ramaswamy, aims to enhance US government efficiency.X social network post. Source: elonmuskGiven Dogecoin’s history as a fun community-driven project, unlike the “dinosaur coins” which aimed to revolutionize the world with blockchain technology, the widespread popularity of its Shiba Inu mascot might propel Dogecoin’s price upward independently of other cryptocurrencies.Regarding the sharp rise in DOGE open interest, as long as leverage remains balanced, there’s no immediate concern for cascading liquidations among traders.This article is for general information purposes and is not intended to be and should not be taken as legal or investment advice. The views, thoughts, and opinions expressed here are the author’s alone and do not necessarily reflect or represent the views and opinions of Cointelegraph. Add reaction” language=”Italiano” heading=”h2″],74 registrato a maggio 2021. La crescita esponenziale dell’interesse aperto ha sollevato preoccupazioni tra i traders, che vedono nel recente rally del 224% di DOGE, dal 3 al 23 novembre, un potenziale segnale di un ciclo di massimo, simile a quello osservato ad aprile 2024. Questo rally ha infatti messo in evidenza una volatilità che, se non corretta, potrebbe portare a correzioni sostanziali, come già avvenuto in passato. Ad esempio, dal 20 al 28 marzo, DOGE aveva registrato un incremento dell’82%, ma la conseguente accumulazione di posizioni long ha portato a liquidazioni forzate dopo una correzione di oltre il 15% in un breve lasso di tempo. Questi eventi hanno evidenziato un modello ricorrente nella dinamica dei prezzi di DOGE quando l’interesse aperto raggiunge nuovi massimi. Quindi, l’attuale scenario di Dogecoin non può essere trascurato. Il crescente interesse nei futures potrebbe essere interpretato come un punto di attenzione, specialmente se associato a precedenti tendenze di eccessivo indebitamento nel mercato. Un’analisi approfondita e continua è essenziale per evitare errori di valutazione mentre il mercato continua a svilupparsi. Raggiungimento del massimo storico dell’interesse aperto Raggiungimento del massimo storico dell’interesse aperto dei futures su Dogecoin Il raggiungimento di un interesse aperto record per i futures di Dogecoin rappresenta un indicatore cruciale per gli investitori e i trader nel mercato delle criptovalute. Con l’apertura di contratti futures che ha toccato il picco di ,6 miliardi il 23 novembre, si osserva un crecimiento significativo, superiore del 100% rispetto ai precedenti massimi. The DOGE price top could be in, despite constant endorsements from Elon Musk and the general outperformance from most memecoins. Altcoin Watch COINTELEGRAPH IN YOUR SOCIAL FEEDDogecoin (DOGE) futures open interest surged to an all-time high of $4.6 billion on Nov. 23, eclipsing the previous record by 100%. This escalation indicates a significant increase in leverage demand and is notable since DOGE was trading 35% below its peak of $0.74 from May 2021.Traders are concerned that the 224% rally in DOGE from Nov. 3 to Nov. 23, driven by derivatives, might signify a cycle top, reminiscent of the price action seen in April 2024.DOGE open interest (green) vs. DOGE/USD. Source: CoinGlassFrom March 20 and March 28, DOGE experienced an 82% price surge, reaching a high of $0.23 as its futures open interest peaked at $2.3 billion. The overleveraged long positions led to significant forced liquidations when DOGE corrected by more than 15% within five days. The correction persisted for three weeks, with the price declining by 40% to $0.14 by April 19.DOGE leverage demand and Elon Musk’s influenceTo assess if the recent surge in DOGE open interest signals a similar risk, it’s crucial to examine the funding rate of perpetual contracts. In the derivatives market, long (buyers) and short (sellers) positions are constantly matched, but the leverage demand fluctuates. A positive funding rate indicates that buyers are compensating sellers to maintain their positions.DOGE average 8-hour funding rate. Source: CoinGlassCurrently, the monthly cost to hold a leveraged long position in DOGE is about 2%, which falls within the 0.5% to 2.1% range considered neutral. The brief spike to 7.5% on Nov. 23 isn’t indicative of typical leverage costs, as the rate resets every eight hours. Unlike some prior DOGE price surges, this recent movement was predominantly fueled by spot market activity.DOGE’s 161% rally through Nov. 25 might look impressive at first glance, but in comparative terms, it lagged behind peers like Stellar (XLM), Cardano (ADA), and XRP (XRP).department, co-led by Elon Musk and Vivek Ramaswamy, aims to enhance US government efficiency.X social network post. Source: elonmuskGiven Dogecoin’s history as a fun community-driven project, unlike the “dinosaur coins” which aimed to revolutionize the world with blockchain technology, the widespread popularity of its Shiba Inu mascot might propel Dogecoin’s price upward independently of other cryptocurrencies.Regarding the sharp rise in DOGE open interest, as long as leverage remains balanced, there’s no immediate concern for cascading liquidations among traders.This article is for general information purposes and is not intended to be and should not be taken as legal or investment advice. The views, thoughts, and opinions expressed here are the author’s alone and do not necessarily reflect or represent the views and opinions of Cointelegraph. Add reaction” language=”Italiano” heading=”h2″],74 di maggio 2021. Un aumento così sostanziale dell’interesse aperto è un chiaro segnale della domanda di leva nel mercato dei derivati. Gli investitori sono spinti ad adottare posizioni più aggressive e speculative. Tuttavia, tale comportamento presenta un doppio volto: se da un lato può generare opportunità di profitto, dall’altro comporta rischi significativi, soprattutto allorquando ci si avvicina a potenziali massimi di ciclo. La crescita del 224% nel prezzo di DOGE, registrata dal 3 al 23 novembre, ha messo in evidenza un ambiente di trading volatile, paragonabile a cicli precedenti che hanno condotto a correzioni drastiche. Prendendo in considerazione eventi passati, come il rally dell’82% dal 20 al 28 marzo, gli investitori hanno visto materializzarsi rischi considerevoli. In quell’occasione, una correzione rapida del 15% ha provocato liquidazioni forzate, dimostrando che la speculazione intensa può portare a ripercussioni molto negative. Pertanto, il contesto attuale non deve essere sottovalutato: l’aumento dell’interesse aperto e l’assenza di forti correzioni potrebbero indicare un punto critico per DOGE e per i trader che operano su questo mercato. Analisi del rally del prezzo di DOGE Il rally del prezzo di Dogecoin (DOGE) ha catturato l’attenzione degli operatori di mercato, culminando in un aumento del 224% dal 3 al 23 novembre. Questo movimento si è verificato nonostante il fatto che il valore attuale di DOGE sia ancora inferiore di circa il 35% rispetto al suo picco raggiunto a maggio 2021, quando il prezzo era di [gpt_article engine=”openai-gpt-4o-mini” topic=”Dogecoin futures open interest hits all-time high — Is it a top signal for DOGE?” sections=”5″ structure=”Prima di generare i nomi delle sezioni, analizza l’articolo seguente e utilizzalo come riferimento per la struttura della sezione del nuovo articolo per garantire che tutte le informazioni essenziali siano incluse.

The DOGE price top could be in, despite constant endorsements from Elon Musk and the general outperformance from most memecoins. Altcoin Watch COINTELEGRAPH IN YOUR SOCIAL FEEDDogecoin (DOGE) futures open interest surged to an all-time high of $4.6 billion on Nov. 23, eclipsing the previous record by 100%. This escalation indicates a significant increase in leverage demand and is notable since DOGE was trading 35% below its peak of $0.74 from May 2021.Traders are concerned that the 224% rally in DOGE from Nov. 3 to Nov. 23, driven by derivatives, might signify a cycle top, reminiscent of the price action seen in April 2024.DOGE open interest (green) vs. DOGE/USD. Source: CoinGlassFrom March 20 and March 28, DOGE experienced an 82% price surge, reaching a high of $0.23 as its futures open interest peaked at $2.3 billion. The overleveraged long positions led to significant forced liquidations when DOGE corrected by more than 15% within five days. The correction persisted for three weeks, with the price declining by 40% to $0.14 by April 19.DOGE leverage demand and Elon Musk’s influenceTo assess if the recent surge in DOGE open interest signals a similar risk, it’s crucial to examine the funding rate of perpetual contracts. In the derivatives market, long (buyers) and short (sellers) positions are constantly matched, but the leverage demand fluctuates. A positive funding rate indicates that buyers are compensating sellers to maintain their positions.DOGE average 8-hour funding rate. Source: CoinGlassCurrently, the monthly cost to hold a leveraged long position in DOGE is about 2%, which falls within the 0.5% to 2.1% range considered neutral. The brief spike to 7.5% on Nov. 23 isn’t indicative of typical leverage costs, as the rate resets every eight hours. Unlike some prior DOGE price surges, this recent movement was predominantly fueled by spot market activity.DOGE’s 161% rally through Nov. 25 might look impressive at first glance, but in comparative terms, it lagged behind peers like Stellar (XLM), Cardano (ADA), and XRP (XRP).department, co-led by Elon Musk and Vivek Ramaswamy, aims to enhance US government efficiency.X social network post. Source: elonmuskGiven Dogecoin’s history as a fun community-driven project, unlike the “dinosaur coins” which aimed to revolutionize the world with blockchain technology, the widespread popularity of its Shiba Inu mascot might propel Dogecoin’s price upward independently of other cryptocurrencies.Regarding the sharp rise in DOGE open interest, as long as leverage remains balanced, there’s no immediate concern for cascading liquidations among traders.This article is for general information purposes and is not intended to be and should not be taken as legal or investment advice. The views, thoughts, and opinions expressed here are the author’s alone and do not necessarily reflect or represent the views and opinions of Cointelegraph. Add reaction” language=”Italiano” heading=”h2″],74. La significativa crescita recenti presenta però degli aspetti critici da considerare. Il rally, alimentato soprattutto dall’attività nel mercato dei derivati, ha stimolato preoccupazioni tra i trader riguardo a una possibile formazione di un massimo ciclico. Negli ultimi anni, voli simili dei prezzi di DOGE sono frequentemente seguiti da correzioni altrettanto pronunciate. Per esempio, il precedente rally di forte intensità tra il 20 e il 28 marzo, nel quale DOGE ha guadagnato un 82% , si è concluso con una rapida discesa: in cinque giorni, il prezzo ha subito una correzione di oltre il 15% , costringendo molti operatori a liquidare le proprie posizioni. La situazione attuale espone un contesto analogo, dal quale i trader dovrebbero trarre insegnamenti per gestire il rischio. Nonostante i recenti aumenti di prezzo possano sembrare promettenti, un’analisi comparativa con altri altcoin come Stellar (XLM), Cardano (ADA) e XRP rivela che DOGE ha faticato a mantenere il passo. Le performance dei memecoin, in generale, sembrano legate non solo alle speculazioni, ma anche a fattori esterni, come l’influenza sui social media e il sostegno di figure pubbliche. Di conseguenza, il rally del prezzo di DOGE non deve essere esaminato in isolamento, bensì nel contesto più ampio del mercato delle criptovalute e delle dinamiche di investimento che lo caratterizzano. Mentre il recente incremento del prezzo di DOGE può apparire attrattivo per molti investitori, è fondamentale rimanere cauti. Le lezioni del passato indicano che l’eccesso di entusiasmo speculativo può precedere correzioni significative, rendendo necessaria un’attenta valutazione delle condizioni di mercato e dei fondamentali di DOGE prima di intraprendere qualsiasi decisione di trading. La domanda di leva nel mercato dei derivati La domanda di leva nel mercato dei derivati e l’apertura di Dogecoin Il recente aumento dell’interesse aperto dei futures su Dogecoin (DOGE) ha sollevato interrogativi significativi sulla domanda di leva nel mercato dei derivati. La volatilità delle criptovalute, in particolare di Dogecoin, è sempre stata influenzata dalle posizioni lunghe degli investitori, e l’attuale contesto non fa eccezione. Con costs to hold a leveraged long position su DOGE che oscillano attualmente attorno al 2% , questo livello rientra nella fascia considerata neutra, ovvero tra 0,5% e 2,1% . Tuttavia, il breve picco del 7,5% registrato il 23 novembre sembra segnalare un’eccessiva avidità nella domanda di leva, il che potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per i traders. Analizzando il contesto più ampio, è chiaro che il forte aumento dell’interesse aperto non rispecchia solo una crescita del numero di contratti, ma suggerisce un modello di trading sempre più aggressivo. Quando la domanda di leva supera certi livelli, gli strumenti derivati possono diventare altamente esposti a correzioni improvvise. Ad esempio, i picchi precedenti hanno condotto a liquidazioni rapide e sostanziali, come testimoniato dagli eventi di marzo, dove un accumulo eccessivo di posizioni lunghe ha portato a danni significativi per i trader coinvolti. La dinamica della leva nel trading di DOGE è dunque un aspetto critico per i trader. In un mercato dove le emozioni possono governare decisioni di trading, una valutazione costante e una gestione del rischio adeguata diventano essenziali. Inoltre, il trend attuale accenna a una predominanza di attività nel mercato spot, contrariamente a precedenti rally, suggerendo che l’interesse attuale non è alimentato esclusivamente dalle operazioni di leverage, ma da una combinazione di fattori che includono il sentiment generale del mercato e il supporto degli influencer. Mentre la domanda di leva nel mercato dei derivati di Dogecoin continua a espandersi, è fondamentale che i trader osservino la situazione con attenzione. Il bilanciamento tra opportunità e rischi deve essere sempre al centro della strategia di trading, garantendo che non si cada nelle trappole di una crescente speculazione nel mercato delle criptovalute. L’influenza di Elon Musk su DOGE Il ruolo di Elon Musk nel panorama di Dogecoin (DOGE) è un elemento cruciale da considerare per comprendere le fluttuazioni di prezzo e la dinamica dell’interesse aperto nei futures. La sua continua promozione di DOGE sui social media, in particolare su X (ex Twitter), ha avuto un impatto significativo sul sentiment degli investitori, alimentando tanto entusiasmo quanto speculazione. A queste influenze sociali si affiancano anche le performance complessive del mercato dei memecoin, in cui DOGE ha cercato di ritagliarsi uno spazio distintivo. Recenti rialzi nel prezzo di DOGE possono essere attribuiti a una combinazione di fattori, tra cui l’esposizione mediatica e il supporto di Musk, che ha storicamente incoraggiato il trading e l’acquisto di DOGE, facendolo diventare un simbolo della cultura cripto. Nonostante la sua natura divertente e non convenzionale, Dogecoin ha attirato l’attenzione di investitori più seri, molti dei quali guardano all’endorsement di Musk come un valido segnale di investimenti futuri. Tuttavia, è fondamentale mantenere un approccio critico: il supporto di una figura pubblica, per quanto influente, non garantisce necessariamente stabilità nel mercato o protezione contro grandi movimenti correttivi. Attualmente, Muse e il suo approccio alla criptovaluta hanno portato a una volatilità accentuata; questo è visibile anche nella recente escalation dell’interesse aperto nei futures. La popolarità di DOGE, messa a confronto con altre criptovalute più consolidate, dimostra come l’interazione tra Musk e il mercato possa amplificare i trend ma anche esporre gli investitori a rischi elevati. Una dipendenza eccessiva da queste influenze può risultare rischiosa: sebbene il supporto continuo possa fornire un temporaneo impulso alla domanda, momenti di incertezza possono rapidamente capovolgere questa dinamica, portando a correzioni notevoli. In questo contesto, è decisivo per i traders monitorare non solo i movimenti di DOGE e l’effetto di Musk, ma anche il contesto macroeconomico e le variazioni nel sentiment del mercato. La combinazione di fattori tecnici e fondamentali dovrebbe sempre guidare le decisioni di investimento, evitando di cadere preda di aspettative fondamentalmente influenzate da attori esterni. Considerazioni finali sul futuro di DOGE Guardando al futuro di Dogecoin (DOGE), la crescente attenzione rivolta ai futures e il massimo storico dell’interesse aperto pongono interrogativi cruciali per investitori e traders. L’attuale scenario di mercato, caratterizzato da un aumento significativo della domanda di leva e da un rally di prezzo, richiede un’analisi approfondita e un’attenta gestione del rischio. Sebbene il recente impulso di prezzo sembri positivo a prima vista, è importante considerare che tali movimenti possono essere seguiti da correzioni altrettanto marcate, come dimostrato dalla storia recente di DOGE. Il contesto attuale potrebbe indicare l’emergere di un ciclo di massimi, alimentato da elementi sia fondamentali che tecnici. L’attenzione dei trader agli indicatori di domanda di leva è essenziale, soprattutto in un periodo in cui le posizioni lunghe stanno crescendo e i costi di mantenimento delle stesse rimangono nella fascia considerata neutra. Tuttavia, il picco occasionale nei costi di leva, come quello del 7,5% riscontrato, può segnalare eccessivi appetiti speculativi, da monitorare con attenzione per evitare liquidazioni forzate. In questo panorama, è altresì fondamentale considerare il ruolo influente di figure pubbliche, come Elon Musk, nel rafforzare la narrativa e l’attrattività di DOGE. Sebbene il suo supporto possa inizialmente apparire un segnale demolidore per il destino della criptovaluta, le forti reazioni del mercato a suoi tweet o dichiarazioni devono essere analizzate con cautela. L’interazione tra sentiment del mercato e dinamiche di trading può portare a movimenti repentini e imprevedibili dei prezzi. Mentre DOGE continua a mantenere una forte visibilità e un certo seguito tra gli investitori, è cruciale non perdere di vista le considerazioni strategiche alla luce di un mercato volatile, ricco di opportunità ma anche di rischi significativi. Un approccio disciplinato e informato è fondamentale per navigare in questo ambiente complesso e in continua evoluzione, dove la speculazione e la leva giocano ruoli decisionali determinanti.