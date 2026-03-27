Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sara Gaudenzi svela la verità su De Filippi e la rinascita

Sara Gaudenzi, la scelta dopo Uomini e Donne e il messaggio a Maria

Sara Gaudenzi, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata sui social dopo l’uscita dal programma di Canale 5.

Lo ha fatto pubblicando immagini con Alessio Rubeca e un lungo messaggio che chiarisce percorso, attacchi subiti e ringraziamenti.

L’intervento arriva dopo la scelta controversa in studio, la tensione con gli opinionisti – in particolare Tina Cipollari – e le critiche online.

Nel post, Gaudenzi rivendica la decisione di seguire il cuore, difende il proprio valore personale e ringrazia apertamente Maria De Filippi, redazione e produzione del dating show, indicando questo epilogo come “la decisione migliore” presa nel programma.

In sintesi:

Sara Gaudenzi rompe il silenzio dopo la scelta a Uomini e Donne.

Rivendica la decisione di scegliere Alessio Rubeca seguendo il cuore.

Ringrazia pubblicamente Maria De Filippi, redazione e produzione.

Replica alle critiche e alle pressioni vissute in studio e sui social.

Dal trono alla scelta, tra polemiche e sostegno di Maria De Filippi

Il trono di Sara Gaudenzi è stato uno dei percorsi più travagliati dell’ultima stagione di Uomini e Donne.

Dopo l’inizio da corteggiatrice, il passaggio sul trono e una fase senza corteggiatori, l’ex tronista aveva valutato l’addio al format, salvo poi proseguire con l’ingresso di Matteo Stratoti e Alessio Rubeca.

Il pubblico, poco coinvolto dal percorso, sembrava comunque orientato verso Matteo, fino alla svolta in studio: su forte insistenza di Tina Cipollari, Sara viene messa “con le spalle al muro” e decide di dichiararsi ad Alessio con la classica pioggia di petali rossi.

Nel corso della puntata, Maria De Filippi aveva preso le distanze dall’atteggiamento degli opinionisti, lasciando filtrare dissenso per le pressioni esercitate, arrivando a sostenere che Gaudenzi fosse stata quasi costretta a lasciare il programma.

Nel frattempo sui social molti utenti si erano schierati con Cipollari, criticando la tronista per scelte ritenute confuse.

Il messaggio social di Sara e le prospettive dopo il programma

Nel lungo post pubblicato in queste ore, Sara Gaudenzi usa la metafora del viaggio per raccontare il proprio percorso televisivo e personale.

Scrive: “Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi, e quando lo ricordi”, rivendicando coraggio e coerenza nel seguire la propria strada.

Ringrazia apertamente Maria – definita “la mia forza, il mio sostegno sempre” – e cita uno a uno membri di redazione e produzione: Federico, le due Federiche, Lolly, Elisa, Aury, Alessia, Dani, Simo, Richi, Giulia, Paoletto, Michele, Chiara, Franci.

Non mancano frecciate ai detrattori: “parole dette senza troppo cuore”, “accuse senza alcun fondamento”. Sara sottolinea di aver scelto Alessio Rubeca perché è la persona che l’ha fatta sentire bene da subito e aggiunge: “Finalmente non dovevo più convincere nessuno di essere una brava persona”.

Ora, dice, andrà avanti “senza rumore, senza spiegazioni ulteriori, libera”, chiudendo di fatto la fase più esposta e polemica della sua esperienza televisiva.

FAQ

Chi è oggi il fidanzato di Sara Gaudenzi dopo Uomini e Donne?

Attualmente sì, Sara Gaudenzi si mostra sui social insieme ad Alessio Rubeca, indicato chiaramente come la scelta sentimentale post-programma.

Sara Gaudenzi ha litigato con Maria De Filippi dopo il programma?

Assolutamente no, nel suo messaggio Sara definisce Maria De Filippi “forza” e “sostegno”, ringraziandola pubblicamente per esserle stata vicino.

Perché il pubblico sosteneva più Matteo Stratoti rispetto ad Alessio Rubeca?

Storicamente sì, molti telespettatori hanno manifestato maggiore empatia per Matteo Stratoti, percepito come più coinvolto, mentre la scelta di Alessio Rubeca ha sorpreso la platea.

Cosa rimprovera Sara Gaudenzi agli opinionisti di Uomini e Donne?

Nel messaggio Sara allude a “parole dette senza troppo cuore” e a pressioni, specie legate all’insistenza di Tina Cipollari sulla scelta.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire il caso di Sara Gaudenzi?

Il presente articolo deriva da un’elaborazione redazionale di notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.