Gemma Galgani sconvolge Verissimo: amore travolgente per Mario Lenti, pronta a fidanzarsi e sposarlo

Dichiarazione di Gemma su Mario

Gemma Galgani racconta a Verissimo l’intensità dell’incontro con Mario Lenti, conosciuto a Uomini e Donne. Parla di un sentimento travolgente, vissuto come una rinascita emotiva dopo anni di attese e delusioni, e ammette di sentirsi coinvolta al punto da percepirsi già legata sentimentalmente. Sottolinea la sincerità di Mario e la sua misura nelle parole, elementi che per lei fanno la differenza.

