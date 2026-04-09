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Affari tuoi speciale con Stefano De Martino e ospiti d’eccezione

Affari tuoi speciale con Stefano De Martino e ospiti d’eccezione

Affari Tuoi, la serata speciale con Jovanotti e Gianni Morandi

Il 10 aprile su Rai1, in access prime time, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino ospiterà eccezionalmente Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi. I due artisti giocheranno insieme, affiancati dai propri familiari, per sostenere la beneficenza.
Al centro della puntata ci sarà il nuovo singolo Monghidoro, scritto da Lorenzo Cherubini per celebrare la vita e le radici dell’artista bolognese, originario proprio di Monghidoro.
La serata, registrata negli studi Rai di Roma e inserita nel palinsesto primaverile 2026, rafforza la strategia di valorizzazione dell’access prime time del Servizio Pubblico, un segmento centrale per ascolti e raccolta pubblicitaria.

In sintesi:

  • Puntata speciale di Affari Tuoi il 10 aprile con Jovanotti e Gianni Morandi.
  • Gioco in famiglia per raccogliere fondi a favore di progetti di beneficenza.
  • Presentazione in tv del nuovo singolo “Monghidoro” dedicato alla storia di Morandi.
  • Vetrina strategica anche per i tour estivi e celebrativi dei due artisti.

Beneficenza, famiglia e tv: cosa vedremo ad Affari Tuoi

La puntata del 10 aprile di Affari Tuoi non seguirà il consueto schema competitivo tra regioni: Jovanotti e Gianni Morandi saranno protagonisti di una partita speciale, con i premi destinati a cause benefiche selezionate insieme alla Rai.

Secondo le anticipazioni, al fianco dei due artisti ci saranno le figlie Teresa Cherubini e Marianna Morandi, a sottolineare il carattere familiare e generazionale dell’evento. Tra i pacchi, le offerte del “Dottore” e i momenti musicali, la trasmissione unirà spettacolo, solidarietà e racconto personale.

Stefano De Martino, che guida il programma con ascolti prossimi ai 5 milioni di telespettatori a sera, vivrà una sorta di prova generale in vista del suo nuovo ruolo come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, confrontandosi con due figure centrali della canzone italiana contemporanea.

Monghidoro, nuovi tour e prospettive future per la musica live

La presenza congiunta di Jovanotti e Morandi ha alimentato voci su un loro possibile ritorno all’Ariston, forse in prospettiva Sanremo 2027, ma l’obiettivo immediato è la promozione dei rispettivi progetti.

In primo piano c’è Monghidoro, brano che intreccia memoria, provincia italiana e resilienza artistica di Gianni Morandi, trasformando il paese dell’Appennino bolognese in simbolo universale di radici e rinascita.

La puntata sarà anche trampolino per il Jova Summer Party 2026 – ribattezzato L’Arca di Lorè – che animerà le piazze del Sud e delle isole fino al gran finale al Circo Massimo di Roma. Parallelamente, C’era un ragazzo – Gianni Morandi story ripercorrerà sessant’anni di carriera, riaffermando l’attualità del messaggio antimilitarista di C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

L’onda lunga televisiva su musica, beneficenza e Sanremo

L’operazione costruita attorno ad Affari Tuoi conferma il ruolo centrale della tv generalista nel lanciare singoli, tour e campagne solidali, con un effetto amplificato sui social e sulle piattaforme di streaming.

Per Stefano De Martino, la serata con Jovanotti e Gianni Morandi può diventare un banco di prova per la scrittura del futuro Festival di Sanremo, dove intrecciare memoria, impegno civile e intrattenimento popolare.

La combinazione di racconto biografico, beneficenza e grande musica rende questa puntata un indicatore delle strategie editoriali Rai in vista delle prossime stagioni e degli equilibri tra palinsesto quotidiano, grandi eventi e scoperta di nuovo pubblico.

FAQ

Quando andrà in onda la puntata speciale di Affari Tuoi?

La puntata speciale con Jovanotti e Gianni Morandi andrà in onda il 10 aprile in access prime time su Rai1.

Per quale causa benefica giocheranno Jovanotti e Gianni Morandi?

I due artisti giocheranno a favore della beneficenza, destinando le vincite a progetti solidali individuati insieme al Servizio Pubblico Rai.

Chi parteciperà in famiglia alla puntata di Affari Tuoi?

Parteciperanno anche Teresa Cherubini e Marianna Morandi, figlie dei due artisti, rafforzando la dimensione familiare e generazionale della serata.

Che cos’è il brano Monghidoro dedicato a Gianni Morandi?

Monghidoro è un singolo scritto da Lorenzo Jovanotti per Gianni Morandi, che celebra il paese natale, la sua storia personale e il lungo percorso artistico.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia televisiva e musicale?

Questa notizia è stata elaborata a partire da una analisi congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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