Home / SPETTACOLI & CINEMA / Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Umberto al centro di uno scandalo

Il Paradiso delle Signore, cosa accadrà dal 23 al 27 marzo

Dal 23 al 27 marzo, nella soap di Rai Uno Il Paradiso delle Signore, le vite dei protagonisti saranno sconvolte da decisioni sentimentali e scandali finanziari. Al centro della settimana ci sono la proposta di matrimonio di Botteri a Delia, la crisi di Johnny con Irene, la nuova assunzione al Gran Caffè e l’offensiva dei Marchesi contro Umberto Guarnieri tramite Odile. Sullo sfondo, la possibile rottura tra Marina e Matteo Portelli, aggravata da un sospetto di gravidanza rivelatosi infondato. Gli eventi, ambientati nella Milano di fine anni Sessanta, intrecciano passioni private e tensioni sociali, con ricadute potenzialmente decisive sugli equilibri del grande magazzino e sull’immagine pubblica della Banca Guarnieri.

In sintesi:

Botteri pianifica una proposta di matrimonio a Delia, ispirata dalla nuova collezione del Paradiso.

Johnny lascia Irene, partecipa a un corteo contro la guerra in Vietnam e rimane ferito.

Ciro assume Ivana come cuoca del Gran Caffè e libera Mimmo per raggiungere Agata.

Ettore spinge Odile contro Umberto mentre esplode lo scandalo sulla Banca Guarnieri.

Amori in crisi, nuove alleanze e lo scandalo Guarnieri

Delia confida alle amiche la sua prima notte d’amore con Botteri, mentre al Paradiso viene approvato l’abito nude-look e parte la nuova collezione. Proprio il servizio fotografico diventa per lo stilista lo spunto per immaginare un futuro stabile con la Venere e per preparare una proposta di matrimonio destinata a segnare un cambio di passo nella loro relazione.

Nel frattempo, Irene avverte un vuoto improvviso dopo l’uscita di casa di Johnny, che ha scelto di dormire nel suo furgone. Rileggendo il testo della canzone scritta per il suo matrimonio, la Venere resta profondamente scossa. Johnny, dilaniato dall’amore irrisolto per la Cipriani e dalla preoccupazione per l’amico Brian in Vietnam, decide di tagliare i ponti. Durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam viene ferito, ma vengono in suo aiuto Barbara e Delia.

Sul fronte del Gran Caffè, Ciro interpreta il malumore di Concetta come una resistenza alla presenza di Ivana in caffetteria. Quando capisce che il disagio della moglie ha altre radici, decide di assumere Ivana come nuova cuoca, consolidando l’offerta del locale e permettendo a Mimmo di raggiungere Agata a Firenze.

A Villa Guarnieri, i fratelli Marchesi continuano a manovrare contro Odile. Arriva una lettera di Adelaide, che Umberto Guarnieri consegna alla nipote, ma il gesto viene ribaltato da Ettore, che convince Odile che il commendatore abbia messo la madre contro di lei. Isolata, la giovane rifiuta i tentativi di contatto di Marta. Durante una serata in casa Marchesi esplode lo scandalo: l’articolo di Rosa collega la Banca Guarnieri al caso Meneghini, mentre un manifesto sulla facciata della GMM accusa Umberto di aver speculato sulla salute dei bambini, fornendo a Ettore l’arma decisiva per spingerla a una rottura netta.

Intanto si chiarisce anche la situazione di Marina: il sospetto di gravidanza si rivela un falso allarme. L’attrice, però, piomba nello sconforto, perché ormai è evidente che tra lei e Matteo Portelli qualcosa si è incrinato in modo forse irreversibile.

Le conseguenze future per i protagonisti del Paradiso

La settimana apre scenari cruciali per il futuro delle storie principali. La proposta di Botteri a Delia potrebbe consolidare una delle coppie più solide del Paradiso, ma la fragilità emotiva di Irene e il trauma di Johnny promettono nuovi scossoni sentimentali. L’ingresso stabile di Ivana al Gran Caffè ridisegna gli equilibri familiari di Ciro e Concetta, mentre l’alleanza tra i Marchesi e Odile rischia di minare le fondamenta del potere di Umberto Guarnieri. Lo scandalo legato al caso Meneghini, amplificato dall’articolo di Rosa, apre la prospettiva di conseguenze giudiziarie e reputazionali destinate a riverberarsi a lungo su tutti i personaggi legati alla Banca Guarnieri e alla GMM.

FAQ

Quando vanno in onda le puntate del Paradiso dal 23 al 27 marzo?

Le puntate andranno in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì, alle 16.10, nella fascia pomeridiana tradizionale della soap.

Botteri e Delia si fidanzano ufficialmente in questa settimana?

Sì, Botteri matura l’idea di una proposta di matrimonio a Delia, ispirato dal servizio fotografico della nuova collezione del Paradiso.

Perché Johnny lascia la casa di Irene e partecipa alla manifestazione?

Johnny lascia Irene per allontanarsi da un amore impossibile e, segnato dall’angoscia per Brian in Vietnam, sceglie l’impegno nel corteo pacifista.

Qual è il ruolo di Ettore nello scandalo contro Umberto Guarnieri?

Ettore manovra Odile contro Umberto, sfruttando la lettera di Adelaide e lo scandalo sulla Banca Guarnieri legato al caso Meneghini.

Da quali fonti sono tratte e rielaborate queste anticipazioni?

Queste anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.