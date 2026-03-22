Home / SPETTACOLI & CINEMA / Dario Cassini nella bufera per epiteto omofobo contro Renato Biancardi

Dario Cassini, frase omofoba al Grande Fratello Vip: cosa è successo

Il comico Dario Cassini, concorrente del Grande Fratello Vip, ha pronunciato un epiteto omofobo rivolgendosi al coinquilino Renato Biancardi. L’episodio è avvenuto in cucina, nella Casa del reality, il 22 marzo 2026, ed è stato immediatamente rilanciato sui social. Al centro della polemica non c’è l’orientamento di Renato Biancardi – eterosessuale ed ex volto di Ex On The Beach Italia – ma l’uso pubblico e televisivo di un insulto omofobo, in un programma di prima serata e ad alta esposizione mediatica, a pochi giorni da un caso analogo che aveva coinvolto Ibiza Altea. La vicenda riapre il dibattito sui limiti dell’umorismo televisivo e sulla responsabilità dei format mainstream nella rappresentazione delle persone LGBTQ+.

In sintesi:

Dario Cassini usa un epiteto omofobo verso Renato Biancardi al Grande Fratello Vip.

usa un epiteto omofobo verso al Grande Fratello Vip. L’episodio arriva dopo la battuta sul “finocchio” di Ibiza Altea .

. I social chiedono provvedimenti e riflettono su linguaggio e omofobia “da scherzo”.

Il caso mette sotto pressione autori e produzione del reality di Canale 5.

Il contesto nella Casa e la dinamica completa dell’episodio

La scena contestata si svolge mentre Dario Cassini prepara delle mele al forno, che condisce con cannella prima di offrirle a Renato Biancardi. Porgendogli il piatto, pronuncia la frase: *“Sono mele, ricchione”*. Il gieffino reagisce subito con un secco *“No!”* e prova a correggere il tiro suggerendo *“Pittore?”*, nel tentativo di trasformare l’insulto in un fraintendimento, richiamando ironicamente il celebre “camalow camalow” della storia del programma.

Comprendendo l’imbarazzo, Dario Cassini prova a riaggiustare la battuta: *“Ho detto riccone, perché si vede che hai un sacco di soldi”*. Il video della sequenza, diffuso su X (ex Twitter) dall’utente Violett926, ha generato centinaia di commenti, tra chi chiede una squalifica immediata e chi minimizza parlando di “goliardia mal riuscita”.

L’episodio si inserisce in un comportamento verbale già discusso del comico: nei giorni precedenti, scherzando con Antonella Elia, le aveva chiesto se avrebbe potuto “abusare” di lei, usando il termine in chiave pseudo-comica. In entrambi i casi emerge un umorismo segnato da espressioni sessiste e omofobe, considerate ormai fuori tempo in un contesto televisivo generalista.

Dopo Ibiza Altea, un segnale sui limiti del linguaggio in tv

L’incidente con Dario Cassini arriva a brevissima distanza da un altro episodio nella stessa Casa. Protagonisti ancora Renato Biancardi e la coinquilina Ibiza Altea, impegnati in un flirt costellato di scherzi al limite. Durante la preparazione di una tisana, al commento di Renato Biancardi *“Cos’è, al finocchio?”*, Ibiza Altea risponde ironicamente: *“Sì, un po’ come te”*. Anche quella battuta, giocata sull’uso dell’insulto omofobo, aveva sollevato critiche online.

In entrambi i casi non emergono elementi di omofobia “militante”, ma la normalizzazione televisiva di termini discriminatori, giustificati come scherzi tra amici etero. Il punto, sottolineato da molte associazioni e utenti, è che tali espressioni, veicolate in prima serata e in un reality seguito da un pubblico giovane, contribuiscono a mantenere un clima culturale ostile verso le persone LGBTQ+.

La produzione del Grande Fratello Vip è ora chiamata a scegliere se limitarsi a un richiamo in puntata o intervenire con provvedimenti più duri, consapevole che la gestione di questi casi incide direttamente sulla reputazione del brand e sugli standard editoriali di inclusione e rispetto.

Linguaggio, responsabilità televisiva e possibile svolta nel reality

La doppia scivolata di Dario Cassini e Ibiza Altea potrebbe rappresentare uno spartiacque per il Grande Fratello Vip. La crescente sensibilità su linguaggio d’odio e stereotipi costringe i programmi di intrattenimento a rivedere regole interne, formazione dei concorrenti e criteri disciplinari. Più che la “buona fede” individuale, oggi viene valutato l’impatto sociale di parole e gag. Se la produzione sceglierà di dare un segnale chiaro – con ammonizioni formali, percorsi di sensibilizzazione o sanzioni – il caso potrebbe trasformarsi da ennesima polemica social a occasione concreta per alzare l’asticella del rispetto in tv e per ridefinire i confini dell’umorismo mainstream nei confronti della comunità LGBTQ+.

FAQ

Cosa ha detto esattamente Dario Cassini a Renato Biancardi?

Ha offerto delle mele a Renato Biancardi dicendo: *“Sono mele, ricchione”*, correggendosi poi in *“riccone”* dopo l’immediata reazione del coinquilino.

Perché la frase di Dario Cassini è considerata omofoba?

È considerata omofoba perché utilizza un insulto storicamente rivolto alle persone gay, normalizzando un linguaggio discriminatorio in un programma televisivo di grande visibilità.

Ci sono stati altri episodi simili al Grande Fratello Vip?

Sì, pochi giorni prima Ibiza Altea aveva risposto a Renato Biancardi, parlando di tisana al finocchio, con la battuta: *“Sì, un po’ come te”*.

Cosa rischiano i concorrenti che usano frasi omofobe nei reality?

Rischiano richiami ufficiali, nomination d’ufficio, fino alla squalifica, oltre a pesanti ripercussioni reputazionali e professionali fuori dal programma televisivo.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È elaborata con metodo giornalistico a partire da una sintesi ragionata delle notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.