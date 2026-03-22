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Francesca Cipriani denuncia violenza dell’ex compagno e racconta il salvataggio

Francesca Cipriani denuncia violenza dell’ex compagno e racconta il salvataggio

Francesca Cipriani, il racconto dell’aggressione che le ha cambiato la vita

Francesca Cipriani, showgirl ed ex volto del Grande Fratello, ha ricostruito in tv il tentato strangolamento subito dall’ex compagno, noto personaggio televisivo. Il racconto è andato in onda su Rai2, nel programma di Monica Setta “Storie al Bivio”, nelle puntate registrate e trasmesse a marzo 2026. L’episodio di violenza risale alla Pasqua del 2014 e, secondo Cipriani, avrebbe potuto costarle la vita. A salvarla, racconta, è stato il suo cagnolino, il cui abbaiare ha distratto l’uomo permettendole di fuggire e chiedere aiuto in strada. L’ex compagno ha sempre negato le accuse di pestaggio, ma la showgirl ribadisce oggi la sua versione, sottolineando le pesanti conseguenze fisiche e psicologiche per lei e per la sua famiglia.

In sintesi:

  • Francesca Cipriani denuncia in tv il tentato strangolamento da parte dell’ex compagno nel 2014.
  • Il cagnolino l’avrebbe salvata distraendo l’uomo, permettendole la fuga e i soccorsi.
  • La madre di Cipriani ha avuto un infarto che la showgirl collega allo stress della vicenda.
  • L’ex compagno, a sua volta volto televisivo, ha negato pubblicamente ogni aggressione.

Ospite di “Storie al Bivio”, Francesca Cipriani è tornata anche sulla crisi con il marito Alessandro Rossi, spiegando di aver lasciato casa e poi fatto rientro, pur riconoscendo questioni ancora irrisolte.
Nel dialogo con Monica Setta, la showgirl ha collegato le proprie difficoltà di oggi ai traumi della relazione precedente, definendo l’ex partner “un uomo violento”.

Il passaggio più duro del racconto riguarda il presunto tentato omicidio: “Ha provato a togliermi la vita… ha provato a strangolarmi. Mi ha messo le mani alla gola, non vedevo più nulla”. In quei momenti, sostiene, il cagnolino ha iniziato ad abbaiare e ringhiare, interrompendo l’aggressione e dandole il tempo di aprire la porta chiusa a chiave, riversarsi in strada e ricevere soccorso dai passanti.

Trasportata in ospedale, Cipriani riferisce una prognosi di venti giorni e racconta incubi notturni ancora attuali, parlando di conseguenze permanenti sulla propria vita emotiva e relazionale.

Il peso psicologico della violenza e le ricadute sulla famiglia

La testimonianza di Francesca Cipriani va oltre la cronaca dell’aggressione e tocca l’impatto sulla famiglia. La showgirl collega direttamente la vicenda all’infarto avuto dalla madre poco dopo quei fatti.

“Mia madre mi aveva detto di non andare a quell’ultimo appuntamento”, racconta, riferendosi all’incontro chiarificatore con l’ex compagno dopo aver scoperto, sul telefono di lui, “chat pesantissime con più donne”. La decisione di presentarsi comunque, nonostante l’avvertimento materno, è per lei ancora oggi motivo di senso di colpa: “Le chiedo ancora scusa”.

Cipriani descrive un’escalation tipica delle relazioni violente: inseguimenti sotto casa e negli aeroporti, persecuzioni e presunti ricatti attraverso video intimi che l’uomo avrebbe minacciato di diffondere: “Ti rovino così non andrai più in televisione, non ti chiamerà più nessuno”. Solo anni dopo, già nel 2019 a “Pomeriggio 5”, aveva iniziato a parlarne pubblicamente, inserendo il suo caso nel più ampio quadro della violenza domestica e dei condizionamenti esercitati tramite il controllo dell’immagine pubblica.

Secondo il racconto, la consapevolezza dell’infedeltà avrebbe innescato la reazione dell’ex partner, che, resosi conto di aver perso il controllo sulla relazione, avrebbe scelto – nelle parole di Cipriani – la prospettiva di “mettere fine alla mia esistenza”.

Francesca Cipriani insiste su quanto quell’episodio abbia segnato in profondità il suo vissuto, parlando di dolore enorme per lei e per i suoi cari e di una morte solo “sfiorata”. L’ex compagno, indicato come personaggio televisivo ma non nominato, all’epoca smentì seccamente qualsiasi aggressione. La distanza temporale, unita alla scelta di ribadire la propria versione in una trasmissione di servizio come quella di Monica Setta, dà oggi al racconto un valore di ulteriore documentazione e di monito sui rischi di sottovalutare segnali di violenza nelle relazioni.

Dal trauma alla consapevolezza: il messaggio di Cipriani alle donne

La ricostruzione di Francesca Cipriani non è solo memoria personale, ma si inserisce nel dibattito pubblico sulla violenza di genere. Il riferimento al controllo, ai presunti ricatti con video privati e al pedinamento mostra dinamiche sempre più diffuse nell’era digitale.

Raccontando il proprio percorso, la showgirl evidenzia il ruolo decisivo dell’ascolto familiare e dei soccorsi immediati, oltre all’importanza di denunciare e chiedere aiuto, anche dopo anni. Il collegamento con la malattia della madre sottolinea come la violenza di coppia riverberi su tutto il nucleo familiare.

Pur non entrando nel merito delle procedure giudiziarie, la scelta di ribadire in tv la propria versione, a distanza di tempo, indica la volontà di trasformare un episodio di estrema vulnerabilità in strumento di prevenzione e consapevolezza per altre donne che vivono situazioni simili, spesso ancora sommerse.

FAQ

Chi è l’ex compagno violento citato da Francesca Cipriani?

La ricostruzione indica l’ex compagno come personaggio televisivo, ma Francesca Cipriani non ne fa il nome nelle ultime dichiarazioni pubbliche.

Quando sarebbe avvenuta l’aggressione denunciata da Francesca Cipriani?

Secondo il racconto di Francesca Cipriani, il tentato strangolamento da parte dell’ex compagno risalirebbe alla Pasqua del 2014, seguito da ricovero ospedaliero.

Che conseguenze mediche ha riportato Francesca Cipriani dopo l’episodio?

La showgirl afferma di essere stata soccorsa in strada, portata in ospedale e dimessa con una prognosi di venti giorni per le lesioni riportate.

In quale programma televisivo Francesca Cipriani ha raccontato la sua storia recente?

Francesca Cipriani ha ricostruito la vicenda, collegandola anche alla crisi con Alessandro Rossi, durante le puntate di “Storie al Bivio” su Rai2.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica della nostra Redazione su contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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