Home / TECNOFITNESS / Ray-Ban Meta trasformano gli occhiali smart in assistenti per il monitoraggio nutrizionale intelligente

Ray-Ban Meta, nuova frontiera del tracciamento alimentare con AI integrata

I nuovi smart glasses Ray-Ban Meta introducono un sistema di tracciamento nutrizionale basato su intelligenza artificiale, attivabile con foto o comandi vocali.

La funzione, lanciata da Meta negli Stati Uniti per utenti maggiorenni, analizza i pasti e li registra in un diario alimentare digitale.

L’obiettivo è trasformare gli occhiali in un assistente sempre attivo per monitorare abitudini alimentari e obiettivi di benessere, spostando gli smart glasses da semplice gadget a strumento continuativo di self-tracking.

In sintesi:

Gli smart glasses Ray-Ban Meta analizzano cibo tramite foto o voce e registrano i pasti.

analizzano cibo tramite foto o voce e registrano i pasti. I dati confluiscono in un diario alimentare nell’app Meta AI con suggerimenti personalizzati.

con suggerimenti personalizzati. Meta punta a un assistente nutrizionale sempre attivo, automatico e integrato nella quotidianità.

La funzione debutta negli Stati Uniti, con rollout progressivo su modelli Ray-Ban e Oakley Meta.

Come funziona il diario nutrizionale AI di Ray-Ban Meta

Il tracciamento avviene in due modalità: l’utente può scattare una foto del piatto oppure descriverlo a voce agli occhiali Ray-Ban Meta.

L’intelligenza artificiale interpreta contenuto, porzioni e principali parametri nutrizionali, creando una registrazione strutturata del pasto.

Tutte le informazioni vengono archiviate nell’app Meta AI sotto forma di diario alimentare, consultabile e storicizzato nel tempo.

Grazie all’accumulo dei dati, il sistema può generare suggerimenti progressivamente più mirati: cosa scegliere a pranzo in base all’apporto calorico della giornata, come riequilibrare proteine e carboidrati, oppure quali abitudini ripetute possono ostacolare determinati obiettivi.

L’interfaccia è pensata per ridurre al minimo l’attrito tipico delle app di calorie counting: niente tabelle da compilare manualmente, ma riconoscimento automatico a partire dall’immagine o dall’input vocale, con l’utente che deve solo confermare o correggere quando necessario.

Dati, privacy e prossimi passi degli smart glasses Meta

La roadmap di Meta va oltre l’attivazione manuale: l’azienda prevede sistemi capaci di riconoscere autonomamente i pasti osservati dagli occhiali, senza richiedere ogni volta un comando esplicito.

Questo scenario, simile a un “tracker” ambientale sempre acceso, potrebbe rendere il monitoraggio alimentare estremamente preciso, ma apre interrogativi rilevanti su privacy, consenso e gestione dei dati sensibili.

Al lancio, la funzione è disponibile negli Stati Uniti su Ray-Ban Meta e Oakley Meta, con estensione ad altri modelli in fasi successive, in particolare quelli con display integrato.

L’evoluzione degli smart glasses da accessorio fotografico a strumento di analisi comportamentale segna un cambio di paradigma: l’AI indossabile passa dall’essere un supporto occasionale a un osservatore continuo delle abitudini quotidiane, alimentari e non, con un impatto diretto sui futuri standard regolatori e sulle aspettative degli utenti in tema di trasparenza e controllo dei propri dati.

FAQ

Come funzionano esattamente gli occhiali Ray-Ban Meta per il cibo?

Funzionano acquisendo una foto del piatto o una descrizione vocale, che l’AI elabora stimando nutrienti principali e registrando automaticamente il pasto nel diario alimentare dell’app Meta AI.

La funzione di tracciamento nutrizionale Ray-Ban Meta è già disponibile in Italia?

Attualmente no. È disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti per utenti maggiorenni; una possibile estensione internazionale dipenderà da feedback, normative locali e strategie commerciali di Meta.

Il tracciamento alimentare con Ray-Ban Meta è adatto a piani dietetici professionali?

Sì, ma in modo complementare. Il sistema offre dati e trend utili, tuttavia la definizione di piani nutrizionali clinici resta competenza esclusiva di medici e dietisti.

Quali modelli di occhiali supportano il diario alimentare Meta AI?

Supportano la funzione i modelli Ray-Ban Meta e Oakley Meta compatibili, mentre le varianti con display riceveranno l’aggiornamento in una fase successiva del rollout.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su Ray-Ban Meta?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.