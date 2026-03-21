Home / SOCIAL MEDIA / Elon Musk al centro dell’inchiesta: la giuria federale valuta le accuse di frode verso gli azionisti Twitter

Elon Musk condannato dalla giuria Usa per tweet ingannevoli su Twitter

Una giuria federale di San Francisco ha stabilito che Elon Musk ha diffuso informazioni false in due tweet del maggio 2022, danneggiando gli azionisti di Twitter mentre negoziava l’acquisizione da 44 miliardi di dollari. Il verdetto, emesso al termine di tre settimane di processo in California, riguarda gli investitori che hanno venduto azioni tra metà maggio e inizio ottobre 2022, periodo in cui il titolo ha perso valore. La decisione apre ora alla quantificazione di un possibile risarcimento miliardario, stimato fino a 2,6 miliardi di dollari. I legali del patron di Tesla e SpaceX hanno annunciato immediato appello, definendo la sentenza una *battuta d’arresto*. Il caso è centrale perché chiarisce i limiti legali delle comunicazioni pubbliche di un grande imprenditore sui social, in un momento di forte volatilità tecnologica e finanziaria globale.

In sintesi:

La giuria di San Francisco accerta tweet falsi di Elon Musk su Twitter nel 2022.

Gli azionisti danneggiati potrebbero ottenere fino a 2,6 miliardi di dollari.

Musk farà appello, definendo la decisione una battuta d’arresto giudiziaria.

Il caso ridefinisce i rischi legali dei tweet dei top manager quotati.

I tweet contestati e l’impatto sull’acquisizione da 44 miliardi

La class action, guidata dall’investitore Giuseppe Pampena, sosteneva che Elon Musk avesse deliberatamente spinto al ribasso il prezzo delle azioni Twitter per rafforzare la propria posizione negoziale sull’acquisto.

Secondo la giuria, due messaggi pubblicati nel maggio 2022 contenevano false dichiarazioni idonee a influenzare negativamente il titolo, in violazione delle norme Usa contro le comunicazioni ingannevoli sui mercati finanziari.

Al centro del procedimento anche i tweet con cui l’imprenditore annunciava che l’operazione era *temporaneamente sospesa* in attesa di verifiche sulla quota di bot presenti sulla piattaforma. Per i ricorrenti, si trattava di una strategia di pressione sul consiglio di amministrazione di Twitter per rinegoziare il prezzo o tentare di uscire dal contratto, in un momento in cui il calo di Tesla lo costringeva a vendere ulteriori azioni per finanziare l’acquisizione.

Alla fine del 2022, dopo essere stato citato in giudizio da Twitter per il rispetto dell’accordo, Musk ha rinunciato al disimpegno e ha chiuso l’operazione a fine ottobre, ribattezzando successivamente la piattaforma come X.

Conseguenze per Musk e nuovo segnale ai mercati globali

Il verdetto californiano rappresenta una delle rare sconfitte giudiziarie per Elon Musk, soprannominato *Teflon Elon* per la capacità di superare indenne contenziosi ad alto profilo.

Nello stesso giorno, un tribunale del Texas lo ha prosciolto in una causa per diffamazione e nel 2023 la stessa corte federale di San Francisco lo aveva assolto in un caso simile promosso dagli azionisti Tesla per i tweet del 2018 sul presunto delisting del gruppo.

L’attuale condanna, che sarà oggetto di appello, lancia però un segnale ai top manager quotati: i messaggi pubblicati su piattaforme social, soprattutto quando incidono su operazioni da decine di miliardi, sono ormai considerati alla stregua di comunicazioni finanziarie formali e possono generare responsabilità miliardarie e nuovi standard di vigilanza regolatoria.

FAQ

Perché la giuria ha condannato Elon Musk nel caso Twitter?

La giuria ha ritenuto provato che due tweet del maggio 2022 contenessero dichiarazioni false, capaci di influenzare negativamente il prezzo delle azioni Twitter.

Quanti soldi potrebbero ricevere gli azionisti danneggiati?

Gli avvocati dei ricorrenti stimano i danni potenziali in circa 2,6 miliardi di dollari, da ripartire tra gli azionisti coinvolti.

Elon Musk rischia conseguenze penali per questi tweet?

No, il procedimento è di natura civile. La decisione riguarda responsabilità economiche verso gli azionisti, non prevede al momento sanzioni penali.

Cosa cambia per i tweet dei manager di società quotate?

Il caso conferma che i tweet possono essere considerati comunicazioni regolamentate, con obbligo di veridicità e possibili azioni collettive miliardarie in caso di informazioni ingannevoli.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questo procedimento?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.