michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Elon Musk al centro dell’inchiesta: la giuria federale valuta le accuse di frode verso gli azionisti Twitter

Elon Musk al centro dell’inchiesta: la giuria federale valuta le accuse di frode verso gli azionisti Twitter

Elon Musk condannato dalla giuria Usa per tweet ingannevoli su Twitter

Una giuria federale di San Francisco ha stabilito che Elon Musk ha diffuso informazioni false in due tweet del maggio 2022, danneggiando gli azionisti di Twitter mentre negoziava l’acquisizione da 44 miliardi di dollari. Il verdetto, emesso al termine di tre settimane di processo in California, riguarda gli investitori che hanno venduto azioni tra metà maggio e inizio ottobre 2022, periodo in cui il titolo ha perso valore. La decisione apre ora alla quantificazione di un possibile risarcimento miliardario, stimato fino a 2,6 miliardi di dollari. I legali del patron di Tesla e SpaceX hanno annunciato immediato appello, definendo la sentenza una *battuta d’arresto*. Il caso è centrale perché chiarisce i limiti legali delle comunicazioni pubbliche di un grande imprenditore sui social, in un momento di forte volatilità tecnologica e finanziaria globale.

In sintesi:

  • La giuria di San Francisco accerta tweet falsi di Elon Musk su Twitter nel 2022.
  • Gli azionisti danneggiati potrebbero ottenere fino a 2,6 miliardi di dollari.
  • Musk farà appello, definendo la decisione una battuta d’arresto giudiziaria.
  • Il caso ridefinisce i rischi legali dei tweet dei top manager quotati.

I tweet contestati e l’impatto sull’acquisizione da 44 miliardi

La class action, guidata dall’investitore Giuseppe Pampena, sosteneva che Elon Musk avesse deliberatamente spinto al ribasso il prezzo delle azioni Twitter per rafforzare la propria posizione negoziale sull’acquisto.

Secondo la giuria, due messaggi pubblicati nel maggio 2022 contenevano false dichiarazioni idonee a influenzare negativamente il titolo, in violazione delle norme Usa contro le comunicazioni ingannevoli sui mercati finanziari.

Al centro del procedimento anche i tweet con cui l’imprenditore annunciava che l’operazione era *temporaneamente sospesa* in attesa di verifiche sulla quota di bot presenti sulla piattaforma. Per i ricorrenti, si trattava di una strategia di pressione sul consiglio di amministrazione di Twitter per rinegoziare il prezzo o tentare di uscire dal contratto, in un momento in cui il calo di Tesla lo costringeva a vendere ulteriori azioni per finanziare l’acquisizione.

Alla fine del 2022, dopo essere stato citato in giudizio da Twitter per il rispetto dell’accordo, Musk ha rinunciato al disimpegno e ha chiuso l’operazione a fine ottobre, ribattezzando successivamente la piattaforma come X.

Conseguenze per Musk e nuovo segnale ai mercati globali

Il verdetto californiano rappresenta una delle rare sconfitte giudiziarie per Elon Musk, soprannominato *Teflon Elon* per la capacità di superare indenne contenziosi ad alto profilo.

Nello stesso giorno, un tribunale del Texas lo ha prosciolto in una causa per diffamazione e nel 2023 la stessa corte federale di San Francisco lo aveva assolto in un caso simile promosso dagli azionisti Tesla per i tweet del 2018 sul presunto delisting del gruppo.

L’attuale condanna, che sarà oggetto di appello, lancia però un segnale ai top manager quotati: i messaggi pubblicati su piattaforme social, soprattutto quando incidono su operazioni da decine di miliardi, sono ormai considerati alla stregua di comunicazioni finanziarie formali e possono generare responsabilità miliardarie e nuovi standard di vigilanza regolatoria.

FAQ

Perché la giuria ha condannato Elon Musk nel caso Twitter?

La giuria ha ritenuto provato che due tweet del maggio 2022 contenessero dichiarazioni false, capaci di influenzare negativamente il prezzo delle azioni Twitter.

Quanti soldi potrebbero ricevere gli azionisti danneggiati?

Gli avvocati dei ricorrenti stimano i danni potenziali in circa 2,6 miliardi di dollari, da ripartire tra gli azionisti coinvolti.

Elon Musk rischia conseguenze penali per questi tweet?

No, il procedimento è di natura civile. La decisione riguarda responsabilità economiche verso gli azionisti, non prevede al momento sanzioni penali.

Cosa cambia per i tweet dei manager di società quotate?

Il caso conferma che i tweet possono essere considerati comunicazioni regolamentate, con obbligo di veridicità e possibili azioni collettive miliardarie in caso di informazioni ingannevoli.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questo procedimento?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache