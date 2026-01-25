Rottamazione IMU e TARI cambia tutto: Comuni divisi sulle nuove regole, rischiano famiglie e imprese incerte

Rottamazione IMU e TARI: in attesa delle regole dei Comuni

Nuove chance per i debiti locali

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore apre una fase inedita per i tributi gestiti da Regioni e Comuni, riconoscendo agli enti ampia libertà nel varare proprie definizioni agevolate. La misura si inserisce nel filone delle sanatorie fiscali, ma sposta il baricentro dalle norme nazionali alle scelte dei singoli territori.

I nuovi poteri coprono anche situazioni già in contenzioso davanti alla giustizia tributaria, superando il tradizionale limite delle sole posizioni non ancora accertate. Gli enti potranno intervenire sui carichi in riscossione, sugli accertamenti in corso e sulle liti pendenti, con margini di manovra più ampi rispetto alle passate “rottamazioni” statali.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

La disciplina impone tuttavia paletti chiari: rispetto dei principi costituzionali in materia fiscale, tutela dell’equilibrio di bilancio, attenzione ai crediti di difficile esazione. Contestualmente viene superata la vecchia cornice del 2003, ormai inadatta a gestire la complessità dell’attuale sistema di finanza locale.

Cosa può cambiare per IMU e TARI

Nel nuovo quadro, IMU, TARI e altri tributi locali potranno essere oggetto di piani di definizione con riduzione o azzeramento di interessi e sanzioni, a fronte del pagamento del solo tributo entro termini fissati da ciascun ente. La finestra temporale non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale del Comune o della Regione.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Gli enti mantengono la possibilità di riconoscere sistemi premiali per i contribuenti virtuosi e sono chiamati a calibrare ogni misura in modo coerente con i principi generali dell’ordinamento tributario. Ciò significa interventi mirati, soprattutto su posizioni datate o difficilmente recuperabili, più che sanatorie generalizzate.

Le definizioni andranno approvate con le stesse procedure previste per i regolamenti tributari ordinari, rafforzando il ruolo dei consigli comunali e regionali. L’estensione alle controversie in corso apre inoltre a possibili chiusure rapide di liti su IMU e TARI che intasano da anni le commissioni tributarie.

Regole dei Comuni ancora in arrivo

Dopo le rottamazioni nazionali, come la cosiddetta “quinquies” sulle cartelle gestite da Agenzia delle Entrate-Riscossione, molti contribuenti aspettano ora le mosse degli enti locali. IMU, TARI e gli altri prelievi sul territorio rappresentano infatti una quota rilevante del contenzioso con i cittadini e le imprese, soprattutto nei grandi centri come Roma, Milano e Napoli.

Le misure locali non saranno uniformi: ogni Comune potrà decidere quali tributi includere, quanto tagliare su interessi e sanzioni, come trattare le liti pendenti e con quante rate consentire il pagamento. Il tutto dovrà avvenire nel rispetto delle regole processuali del Dlgs 546/1992 e dei vincoli di bilancio.

Al momento, molti enti non hanno ancora pubblicato i regolamenti attuativi e la platea dei potenziali interessati resta in stand-by. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le amministrazioni useranno davvero questa leva per ridurre il contenzioso e incassare crediti che oggi restano solo sulla carta.

FAQ

D: Che cosa prevede la nuova definizione agevolata per i tributi locali?
R: Consente a Regioni e Comuni di ridurre o azzerare interessi e sanzioni, chiedendo ai contribuenti il pagamento del solo tributo entro termini fissati dall’ente.

D: IMU e TARI rientrano nelle possibili rottamazioni locali?
R: Sì, rientrano tra i tributi per i quali gli enti locali possono introdurre proprie definizioni agevolate, se previsto dai regolamenti approvati.

D: Le nuove misure valgono anche per cause già pendenti?
R: Sì, la norma consente di applicare la definizione agevolata anche a procedimenti di accertamento e contenziosi tributari in corso, se l’ente lo stabilisce.

D: Chi decide tempi e modalità di adesione?
R: Ogni Regione o Comune fissa in autonomia scadenze, numero di rate, condizioni di decadenza e gestione delle liti, nel rispetto dei vincoli di legge.

D: Esiste un termine minimo per aderire alle sanatorie locali?
R: Sì, il termine non può essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’ente.

D: La definizione agevolata può riguardare solo i tributi?
R: No, la facoltà degli enti può estendersi anche alle entrate di natura patrimoniale, se così deciso nei regolamenti.

D: I Comuni sono obbligati a introdurre la rottamazione?
R: No, si tratta di una facoltà e non di un obbligo; ogni amministrazione valuta la convenienza in base ai propri conti e al portafoglio crediti.

D: Qual è la fonte giornalistica di riferimento per queste informazioni?
R: Le indicazioni qui riassunte riprendono e rielaborano i contenuti pubblicati dalla testata specializzata Il Sole 24 Ore sul tema della definizione agevolata dei tributi locali.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com