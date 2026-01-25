Rottamazione cartelle fiscali, corsa finale alla nuova definizione agevolata: cosa rischia chi perde l’occasione decisiva

Rottamazione quinquies: ultimi giorni per chiedere pace col fisco

Scadenze e calendario da non sbagliare

Le nuove regole sulla definizione agevolata dei debiti fiscali fissano una tabella di marcia serrata, con termini oltre i quali i benefici svaniscono. Il perno del calendario è il 30 aprile 2026, data entro cui va presentata l’istanza di adesione all’ente di riscossione, esclusivamente con le modalità telematiche indicate da Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

Una volta inviata la domanda, il contribuente deve attendere la comunicazione di risposta, che deve arrivare entro il 30 giugno 2026. La lettera, trasmessa di norma via PEC o area riservata, specifica l’esito (accoglimento totale, parziale o rigetto), l’elenco delle cartelle incluse, il totale dovuto e il piano di pagamento ammesso. Solo da quel momento importi e scadenze diventano definitivi.

La data spartiacque successiva è il 31 luglio 2026, termine per il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata, se si sceglie la dilazione. Il mancato versamento entro quel giorno fa saltare l’intera procedura: i debiti tornano integralmente esigibili alle condizioni ordinarie, con ripristino di sanzioni e interessi maturati.

Importi, rate e rischi di decadenza

La disciplina consente di chiudere i carichi affidati alla riscossione pagando solo imposta, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e spese esecutive, mentre vengono azzerate sanzioni e interessi di mora. Il risparmio potenziale è significativo soprattutto per cartelle datate, dove la componente accessoria rappresenta spesso la quota maggiore del dovuto.

La misura prevede fino a 54 rate bimestrali, con un orizzonte di pagamento pluriennale. Dopo la prima scadenza, sulle rate successive si applica il tasso di interesse legale, che riduce in parte il vantaggio ma mantiene comunque condizioni più favorevoli rispetto al regime ordinario. La scelta tra saldo immediato e dilazione richiede una valutazione realistica della propria capacità di spesa.

Il meccanismo è rigido sui ritardi: il mancato pagamento della prima rata, oppure di due rate anche non consecutive, determina la decadenza dai benefici. In tal caso, il debito residuo torna esigibile secondo le regole standard, con la rianimazione di tutte le sanzioni e degli interessi cancellati. Non sono ammessi recuperi né riammissioni alla procedura.

Contenziosi, rinunce e verifiche da fare

L’adesione richiede un check preliminare delle proprie posizioni aperte con il fisco e con gli enti previdenziali, attingendo all’estratto conto online dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Occorre individuare le cartelle interessate, verificare l’anno di riferimento e controllare che rientrino nel perimetro dei carichi definibili stabilito dalla Legge di Bilancio 2026.

Elemento delicato è la gestione dei contenziosi pendenti. Nella domanda vanno segnalati gli eventuali ricorsi relativi alle partite oggetto di definizione e il contribuente deve impegnarsi a rinunciarvi. La procedura si perfeziona al momento del pagamento del primo importo (unica soluzione o prima rata), che comporta l’estinzione delle liti sulle medesime pretese, con effetti anche nei confronti degli organi giudiziari tributari.

Per evitare errori formali è consigliabile conservare ricevute telematiche di invio dell’istanza e di ogni versamento, nonché controllare che i codici tributo utilizzati nei modelli di pagamento siano corretti. Un’impostazione prudente prevede la simulazione dei diversi scenari di pagamento, anche con il supporto di un professionista, per scegliere il piano più sostenibile e ridurre il rischio di future inadempienze.

FAQ

D: Qual è il termine ultimo per presentare la domanda?

R: L’istanza va presentata entro il 30 aprile 2026 con le modalità indicate da Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

D: Cosa si paga con la definizione agevolata?

R: Si versano imposte, alcuni interessi e spese di riscossione, mentre sanzioni e interessi di mora vengono cancellati.

D: Quante rate sono consentite?

R: È possibile richiedere fino a 54 rate bimestrali, con interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima.

D: Cosa accade se non pago la prima rata?

R: La procedura decade e il debito torna integralmente dovuto, con ripristino di sanzioni e interessi originari.

D: È compatibile con i ricorsi già presentati?

R: Sì, ma occorre rinunciare ai contenziosi relativi ai carichi inseriti nella domanda, con effetti dalla prima rata versata.

D: Come ricevo l’esito della domanda?

R: L’esito arriva entro il 30 giugno 2026, di norma via PEC o area riservata, con importi e piano di pagamento.

D: Posso scegliere in seguito tra pagamento unico e rate?

R: L’opzione va indicata in domanda; è possibile comunque saldare anticipatamente le rate senza perdere i benefici.

D: Qual è la fonte giornalistica di riferimento per questa disciplina?

R: Le informazioni derivano dall’analisi delle norme della Legge di Bilancio 2026 e dagli approfondimenti pubblicati da testate economiche nazionali come Il Sole 24 Ore.