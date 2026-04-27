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Barbara d’Urso e Mediaset, rapporti in crisi ben prima di Delle Piane

Barbara d’Urso e Mediaset, rapporti in crisi ben prima di Delle Piane

Caso d’Urso–Mediaset, cosa c’entra davvero Maria De Filippi

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Il contenzioso tra Barbara d’Urso e Mediaset, esploso ad aprile 2026 con una causa civile a Milano, riapre il dossier sui rapporti con Maria De Filippi.
Nel cuore della vicenda ci sono i presunti diritti d’autore sui programmi condotti da d’Urso e un sistema di ingerenze editoriali, tra cui la presunta pre‑approvazione degli ospiti da parte di De Filippi e di Silvia Toffanin.
Al centro dell’analisi, secondo Fanpage, c’è un momento chiave: l’ospitata di Pietro Delle Piane a Live – Non è la d’Urso nel marzo 2021, con la conseguente dura reazione della società Fascino Pgt.
La domanda di fondo è se quel caso abbia segnato l’inizio dell’irrimediabile raffreddamento dei rapporti tra due delle conduttrici più influenti del sistema televisivo italiano.

In sintesi:

  • Causa d’Urso–Mediaset su diritti d’autore e presunte ingerenze editoriali interne.
  • Fanpage individua nel “caso Delle Piane” il possibile punto di rottura.
  • Lettera durissima di Fascino Pgt in diretta contro le frasi su Temptation Island Vip.
  • Segnali di tensione tra d’Urso e De Filippi già prima del 2021.

Delle Piane, Fascino e il punto di rottura tra Barbara e Maria

Nel marzo 2021 Pietro Delle Piane, in studio con Antonella Elia a Live – Non è la d’Urso, dichiara di aver “recitato un ruolo” all’interno del villaggio di Temptation Island Vip.
La frase mette in discussione l’autenticità del reality e fa scattare la reazione immediata dell’ufficio stampa di Fascino Pgt, la società di produzione riconducibile a Maria De Filippi.
In diretta viene letta una lunga lettera: Fascino contesta “fermamente la veridicità” di quelle parole, annuncia il mandato ai legali a tutela dell’immagine del programma e richiama il rispetto del pubblico.
La chiusa del comunicato, con il riferimento allo “stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset” e alle “tardive precisazioni”, viene letta dagli addetti ai lavori come una stilettata indiretta alla gestione del caso da parte della stessa Barbara d’Urso.

Fanpage definisce quell’episodio il “momento zero”: da lì in poi, secondo la loro ricostruzione, Fascino avrebbe iniziato a valutare con molta più prudenza la partecipazione ai programmi di d’Urso dei talent della “scuderia” De Filippi, da Pomeriggio 5 a Live.
In passato, infatti, il flusso di ospiti era continuo: da Gemma Galgani e Giorgio Manetti a Giulia De Lellis e Andrea Damante, passando per volti minori del mondo De Filippi.
L’elemento rilevante, spesso sottovalutato, è che nella stessa puntata d’Urso evita accuratamente di entrare nel merito di Temptation Island Vip e, di fronte alla frase di Delle Piane, tronca con un glaciale: “Andiamo avanti, non parliamo di questo”.
Segnale che i rapporti con l’area De Filippi erano già tutt’altro che distesi.

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Il contenzioso odierno e gli equilibri futuri in Mediaset

Nel ricorso contro Mediaset, Barbara d’Urso non contesta solo i presunti mancati compensi per i diritti d’autore accumulati in 16 anni di programmi.
Nel mirino finiscono anche: la presunta necessità di far “approvare” gli ospiti a Maria De Filippi e Silvia Toffanin; l’assenza di scuse pubbliche dopo un post offensivo comparso su un account aziendale; l’arruolamento di Er Faina a Temptation Island Vip nonostante le sue ripetute offese social alla conduttrice.
Se il tribunale dovesse riconoscere l’esistenza di un sistema di condizionamenti interni, il caso d’Urso–Mediaset potrebbe diventare un precedente di peso nel rapporto tra conduttori, produttori indipendenti e broadcaster, obbligando il gruppo televisivo a ridefinire procedure editoriali e politiche su ospiti e format.
Per gli osservatori dei media, il nodo vero resta la gestione del potere creativo ed economico attorno all’asse De Filippi–Fascino.

FAQ

Perché Barbara d’Urso ha portato Mediaset in tribunale?

La conduttrice ha avviato una causa civile contestando il mancato riconoscimento di diritti d’autore per 16 anni di programmi e presunte ingerenze editoriali.

Cosa ha detto esattamente Pietro Delle Piane su Temptation Island Vip?

Delle Piane ha dichiarato di aver “recitato un ruolo” nel villaggio di Temptation Island Vip, mettendo in dubbio l’autenticità del reality.

Come ha reagito la società Fascino alle frasi di Delle Piane?

Fascino ha diffuso una lettera in diretta, ha contestato le dichiarazioni, difeso l’immagine del programma e annunciato azioni legali contro Delle Piane.

I rapporti tra Barbara d’Urso e Maria De Filippi erano già tesi prima del 2021?

Sì, gli indizi televisivi mostrano prudenza e silenzi mirati di d’Urso su Temptation Island Vip, suggerendo tensioni pregresse.

Da dove provengono le informazioni su caso d’Urso–Mediaset e Fascino?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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