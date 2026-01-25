Manchester sconvolta, svolta nel caso Gloria de Lazzari: identificato sospetto killer italiano, retroscena inquietanti emergono ora

Manchester sconvolta, svolta nel caso Gloria de Lazzari: identificato sospetto killer italiano, retroscena inquietanti emergono ora

Italiana uccisa a Manchester, arrestato il presunto omicida di Gloria de Lazzari

Svolta nelle indagini a Manchester

La polizia di Manchester ha arrestato un 33enne, identificato come James Morton, accusato dell’omicidio di Gloria De Lazzari, 45 anni, trovata senza vita nel suo appartamento nella notte tra domenica e lunedì. L’uomo risiede nello stesso quartiere della vittima e, secondo la stampa locale, ha già una condanna definitiva per la morte della sua ex fidanzata 16enne durante un rapporto sessuale estremo. Le autorità ritengono che il profilo del sospettato e i suoi precedenti penali possano essere elementi centrali nell’impianto accusatorio.

Giovedì si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto davanti ai magistrati inglesi. Il 33enne dovrà comparire alla Crown Court, dove saranno formalizzate le contestazioni e valutate eventuali misure cautelari più stringenti. Nel frattempo gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita della donna, analizzando telecamere di sorveglianza e tabulati telefonici, alla ricerca di movimenti sospetti attorno all’abitazione della 45enne.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Le autorità non escludono che emergano altri elementi a carico dell’indagato, in particolare sulla sua presenza in zona nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo. Si lavora anche per definire l’eventuale relazione tra il sospettato e la vittima, al momento non ufficialmente chiarita.

Appelli della polizia e partecipazione dei cittadini

La polizia di Greater Manchester ha attivato due canali dedicati, uno telefonico e uno online, per raccogliere informazioni utili alle indagini. I cittadini sono stati invitati a segnalare movimenti insoliti, rumori sospetti o eventuali contatti avuti con Gloria De Lazzari nelle ore precedenti alla morte. Gli inquirenti puntano in particolare a chi vive o lavora nei pressi del palazzo in cui la 45enne abitava.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che anche dettagli apparentemente marginali possono rivelarsi decisivi per consolidare il quadro probatorio. In parallelo, proseguono gli accertamenti medico-legali, dalla definizione esatta dell’ora del decesso all’analisi di eventuali segni di colluttazione o violenza pregressa. Gli esiti completi dell’autopsia saranno cruciali per chiarire la dinamica dell’omicidio e la presenza di terze persone sulla scena del crimine.

Gli investigatori stanno inoltre verificando se esistano denunce precedenti o segnalazioni su comportamenti aggressivi da parte del sospettato nell’area di Manchester. L’obiettivo è individuare un eventuale schema ricorrente che colleghi il profilo dell’indagato a episodi di violenza contro donne.

La vita di Gloria tra Italia e Regno Unito

Gloria De Lazzari, originaria di Musestre di Roncade in provincia di Treviso, aveva vissuto per alcuni anni in Puglia dopo il primo matrimonio, prima di trasferirsi stabilmente nel Regno Unito circa dieci anni fa. A Manchester si era risposata e lavorava come rider, svolgendo consegne a domicilio in una delle aree urbane più dinamiche e complesse del Paese. La sua scelta di vita all’estero era legata alla ricerca di stabilità economica e di nuove opportunità professionali.

La madre della vittima è stata informata del decesso martedì, in coordinamento con le autorità consolari italiane. In città è presente l’ex marito di Gloria, insieme all’avvocato Gabriele Annì, che segue da vicino il caso e mantiene contatti costanti con i detective inglesi e con la Farnesina. La famiglia chiede chiarezza sui tempi dell’indagine e sulla futura restituzione della salma in Italia per i funerali.

La vicenda ha suscitato forte emozione nella comunità italiana residente a Manchester, che si è stretta intorno ai parenti della 45enne. Gruppi di connazionali stanno organizzando iniziative di solidarietà e raccolte fondi per sostenere le spese legali e il rientro della salma.

FAQ

Dove è stata trovata morta Gloria De Lazzari?
Nel suo appartamento a Manchester, nella notte tra domenica e lunedì.

Chi è il principale sospettato dell’omicidio?
Un 33enne di nome James Morton, residente nello stesso quartiere della vittima.

Il sospettato ha precedenti penali?
Sì, secondo i quotidiani locali è già stato condannato per la morte della sua ex fidanzata 16enne durante un rapporto sessuale estremo.

A che punto è il procedimento giudiziario nel Regno Unito?
L’arresto è stato convalidato e l’uomo dovrà comparire davanti alla Crown Court per le successive fasi processuali.

Come possono contribuire i cittadini alle indagini?
Possono contattare i canali telefonici e telematici attivati dalla polizia di Greater Manchester, fornendo qualsiasi informazione utile.

Qual era la situazione familiare di Gloria De Lazzari?
Era originaria di Musestre di Roncade, aveva vissuto in Puglia, si era risposata in Gran Bretagna e lavorava come rider a Manchester.

Chi assiste la famiglia in questa fase?
Sul posto si trovano l’ex marito di Gloria e il legale Gabriele Annì, in contatto con la Farnesina e con gli investigatori inglesi.

Qual è la fonte giornalistica citata sul caso?
Le informazioni riportano quanto emerso dalla stampa locale britannica e dai resoconti ripresi dalla cronaca italiana, in particolare da quotidiani nazionali e regionali che hanno rilanciato la notizia.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com