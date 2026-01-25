Manchester sconvolta, svolta nel caso Gloria de Lazzari: identificato sospetto killer italiano, retroscena inquietanti emergono ora

Italiana uccisa a Manchester, arrestato il presunto omicida di Gloria de Lazzari

Svolta nelle indagini a Manchester

La polizia di Manchester ha arrestato un 33enne, identificato come James Morton, accusato dell’omicidio di Gloria De Lazzari, 45 anni, trovata senza vita nel suo appartamento nella notte tra domenica e lunedì. L’uomo risiede nello stesso quartiere della vittima e, secondo la stampa locale, ha già una condanna definitiva per la morte della sua ex fidanzata 16enne durante un rapporto sessuale estremo. Le autorità ritengono che il profilo del sospettato e i suoi precedenti penali possano essere elementi centrali nell’impianto accusatorio.

Giovedì si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto davanti ai magistrati inglesi. Il 33enne dovrà comparire alla Crown Court, dove saranno formalizzate le contestazioni e valutate eventuali misure cautelari più stringenti. Nel frattempo gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita della donna, analizzando telecamere di sorveglianza e tabulati telefonici, alla ricerca di movimenti sospetti attorno all’abitazione della 45enne.

Le autorità non escludono che emergano altri elementi a carico dell’indagato, in particolare sulla sua presenza in zona nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo. Si lavora anche per definire l’eventuale relazione tra il sospettato e la vittima, al momento non ufficialmente chiarita.

Appelli della polizia e partecipazione dei cittadini

La polizia di Greater Manchester ha attivato due canali dedicati, uno telefonico e uno online, per raccogliere informazioni utili alle indagini. I cittadini sono stati invitati a segnalare movimenti insoliti, rumori sospetti o eventuali contatti avuti con Gloria De Lazzari nelle ore precedenti alla morte. Gli inquirenti puntano in particolare a chi vive o lavora nei pressi del palazzo in cui la 45enne abitava.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che anche dettagli apparentemente marginali possono rivelarsi decisivi per consolidare il quadro probatorio. In parallelo, proseguono gli accertamenti medico-legali, dalla definizione esatta dell’ora del decesso all’analisi di eventuali segni di colluttazione o violenza pregressa. Gli esiti completi dell’autopsia saranno cruciali per chiarire la dinamica dell’omicidio e la presenza di terze persone sulla scena del crimine.

Gli investigatori stanno inoltre verificando se esistano denunce precedenti o segnalazioni su comportamenti aggressivi da parte del sospettato nell’area di Manchester. L’obiettivo è individuare un eventuale schema ricorrente che colleghi il profilo dell’indagato a episodi di violenza contro donne.

La vita di Gloria tra Italia e Regno Unito

Gloria De Lazzari, originaria di Musestre di Roncade in provincia di Treviso, aveva vissuto per alcuni anni in Puglia dopo il primo matrimonio, prima di trasferirsi stabilmente nel Regno Unito circa dieci anni fa. A Manchester si era risposata e lavorava come rider, svolgendo consegne a domicilio in una delle aree urbane più dinamiche e complesse del Paese. La sua scelta di vita all’estero era legata alla ricerca di stabilità economica e di nuove opportunità professionali.

La madre della vittima è stata informata del decesso martedì, in coordinamento con le autorità consolari italiane. In città è presente l’ex marito di Gloria, insieme all’avvocato Gabriele Annì, che segue da vicino il caso e mantiene contatti costanti con i detective inglesi e con la Farnesina. La famiglia chiede chiarezza sui tempi dell’indagine e sulla futura restituzione della salma in Italia per i funerali.

La vicenda ha suscitato forte emozione nella comunità italiana residente a Manchester, che si è stretta intorno ai parenti della 45enne. Gruppi di connazionali stanno organizzando iniziative di solidarietà e raccolte fondi per sostenere le spese legali e il rientro della salma.

FAQ

Dove è stata trovata morta Gloria De Lazzari?

Nel suo appartamento a Manchester, nella notte tra domenica e lunedì.

Chi è il principale sospettato dell’omicidio?

Un 33enne di nome James Morton, residente nello stesso quartiere della vittima.

Il sospettato ha precedenti penali?

Sì, secondo i quotidiani locali è già stato condannato per la morte della sua ex fidanzata 16enne durante un rapporto sessuale estremo.

A che punto è il procedimento giudiziario nel Regno Unito?

L’arresto è stato convalidato e l’uomo dovrà comparire davanti alla Crown Court per le successive fasi processuali.

Come possono contribuire i cittadini alle indagini?

Possono contattare i canali telefonici e telematici attivati dalla polizia di Greater Manchester, fornendo qualsiasi informazione utile.

Qual era la situazione familiare di Gloria De Lazzari?

Era originaria di Musestre di Roncade, aveva vissuto in Puglia, si era risposata in Gran Bretagna e lavorava come rider a Manchester.

Chi assiste la famiglia in questa fase?

Sul posto si trovano l’ex marito di Gloria e il legale Gabriele Annì, in contatto con la Farnesina e con gli investigatori inglesi.

Qual è la fonte giornalistica citata sul caso?

Le informazioni riportano quanto emerso dalla stampa locale britannica e dai resoconti ripresi dalla cronaca italiana, in particolare da quotidiani nazionali e regionali che hanno rilanciato la notizia.