Ring al centro del giallo ICE, Amazon rompe il silenzio sui veri accordi con la polizia dei rimpatri

Ring, chi è? L’ICE. Ma Amazon smentisce: i campanelli intelligenti non stanno collaborando con la temuta polizia dei rimpatri

ICE nel mirino e boicottaggio digitale

Negli Stati Uniti la tensione sull’immigrazione si intreccia con il dibattito sulla sorveglianza domestica, mentre l’agenzia federale ICE viene accusata da attivisti e media di operazioni discriminatorie in Minnesota. Parallelamente, i dispositivi di sicurezza domestica finiscono sotto accusa nei feed di TikTok e Bluesky, dove circolano appelli a disinstallare o distruggere i videocitofoni smart. La narrazione social suggerisce un collegamento diretto tra questi strumenti e l’apparato di controllo federale.

Al centro delle critiche c’è Ring, controllata da Amazon, accusata di alimentare un ecosistema di sorveglianza percepito come opaco e potenzialmente ostile alle comunità migranti. Gli utenti temono che le immagini di ingressi, strade e pianerottoli contribuiscano a creare una rete capillare di monitoraggio accessibile alle autorità. Il sospetto, amplificato dagli algoritmi delle piattaforme social, è che qualsiasi videocamera connessa possa trasformarsi in un alleato silenzioso della polizia dei rimpatri.

In questo clima, la percezione pubblica pesa più dei dettagli tecnici: anche senza prove di accessi diretti da parte dell’agenzia federale, il semplice rischio teorico basta a innescare campagne di boicottaggio e richieste di maggiore trasparenza.

Intesa con Flock e smentita di Amazon

La miccia è stata l’alleanza annunciata tra Ring e Flock, startup che realizza sistemi di videosorveglianza basati su Intelligenza artificiale e riconoscimento targhe, già adottati da enti pubblici e forze dell’ordine. Inchieste giornalistiche statunitensi hanno rivelato che Flock fornisce dati anche a soggetti federali, tra cui l’agenzia ICE, alimentando il timore di un ecosistema integrato di tracciamento dei movimenti.

In un’intervista a The Verge, la portavoce Yassi Yarger ha negato che Ring condivida flussi video, archivi o accessi di backend con l’agenzia per l’immigrazione, sottolineando che l’integrazione con Flock, annunciata nell’ottobre scorso, non è ancora operativa. L’azienda precisa inoltre che Flock non può accedere allo strumento Community Requests, canale attraverso cui le autorità locali chiedono volontariamente ai residenti la condivisione dei filmati.

Secondo Amazon, il programma è limitato a enti di pubblica sicurezza municipali o di contea, escludendo per impostazione predefinita l’uso federale. Ma le rassicurazioni aziendali non bastano a spegnere i dubbi di chi teme che integrazioni future possano ampliare, in modo difficilmente tracciabile, la superficie di collaborazione con l’apparato statale.

Dati, consenso e sorveglianza di quartiere

La funzione Community Requests è presentata da Ring come uno strumento volontario per supportare le indagini su furti, danneggiamenti e microcriminalità di quartiere, con la possibilità per gli utenti di revocare il consenso in qualsiasi momento. In teoria, abilita una cooperazione circoscritta e controllata con polizie locali, fondata su richieste puntuali e sul consenso esplicito dei proprietari di videocamere.

Nella pratica, però, il nodo centrale rimane la governance dei dati: una volta condivisi, chi li può visionare, per quanto tempo sono conservati, con quali garanzie di anonimizzazione e soprattutto con quali limitazioni alla loro riutilizzabilità investigativa. Gli attivisti temono che filmati nati per proteggere il vicinato possano essere reimpiegati per profilare determinate comunità o alimentare banche dati accessibili a più agenzie.

Le preoccupazioni non riguardano solo l’accesso formale alle piattaforme, ma anche possibili richieste giudiziarie, accordi interni fra enti e l’uso di tecnologie di analisi basate su Intelligenza artificiale. In questo scenario, ogni integrazione tra dispositivi domestici e infrastrutture di sicurezza rischia di diventare un tassello di una sorveglianza diffusa, spesso ben oltre le intenzioni di chi installa un semplice campanello smart.

FAQ

D: Ring condivide i video dei suoi dispositivi con l’ICE?

R: Secondo le dichiarazioni ufficiali di Ring e di Amazon, nessun flusso video o accesso di backend viene fornito direttamente all’agenzia ICE.

D: Perché la partnership con Flock ha generato allarme?

R: Flock collabora già con enti governativi e forze dell’ordine, inclusa l’agenzia federale per l’immigrazione, e questo ha alimentato timori di integrazioni estese di sorveglianza.

D: L’integrazione tecnica tra Ring e Flock è già attiva?

R: No, la portavoce Yassi Yarger ha specificato che l’integrazione annunciata non è ancora operativa sulle piattaforme.

D: Che cos’è la funzione Community Requests di Ring?

R: È un sistema che consente alle autorità locali di chiedere ai residenti l’accesso ai filmati registrati dai dispositivi, su base volontaria e revocabile.

D: Le agenzie federali possono usare Community Requests?

R: Ring afferma che lo strumento è riservato a enti di pubblica sicurezza locali, a livello cittadino o di contea, escludendo l’accesso diretto da parte di agenzie federali.

D: Quali sono i rischi principali legati alla condivisione dei filmati?

R: I rischi riguardano riuso dei dati, profilazione di comunità vulnerabili, estensione non trasparente dell’accesso investigativo e conservazione prolungata dei contenuti.

D: Come reagiscono gli utenti sui social a questo scenario?

R: Su piattaforme come TikTok e Bluesky circolano appelli al boicottaggio dei dispositivi Ring e alla disinstallazione dei campanelli intelligenti per timori di sorveglianza.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata nel dibattito?

R: Le principali dichiarazioni aziendali e ricostruzioni tecniche provengono da un’intervista pubblicata da The Verge, ampiamente ripresa da altri media internazionali.