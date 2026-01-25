Report torna con nuove inchieste esplosive stasera in tv anticipazioni clamorose sui servizi che nessuno si aspetta

Report, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni e i servizi

Inchieste tra lavoro, scuola e giustizia

La nuova puntata racconta un’Italia dove sfruttamento, precarietà e rischi per lo Stato di diritto convivono sotto la stessa superficie di normalità. Le telecamere seguono blitz, aule scolastiche e uffici giudiziari, componendo un mosaico che intreccia diritti calpestati, vuoti normativi e responsabilità politiche eluse.

Al centro della serata, il racconto di come il potere economico e quello amministrativo influenzino la vita quotidiana di operai, docenti e magistrati. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci porta sullo schermo storie e documenti inediti, con un taglio che punta a mettere sotto pressione istituzioni, ministeri e grandi aziende.

L’appuntamento è fissato per le 20.30 su Rai 3, con la possibilità di rivedere ogni servizio sulla piattaforma digitale RaiPlay, ormai canale privilegiato per il pubblico che segue l’inchiesta televisiva anche da smartphone e tablet.

Lavoro nero, sorveglianza e scuola precaria

Nella sezione “Lab Report”, il servizio “Made in Italy” di Luca Bertazzoni, con Marzia Amico e Samuele Damilano, entra in un opificio cinese a Prato durante un blitz dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro: turni massacranti, operai senza permesso di soggiorno, norme di sicurezza ignorate e filiere che si innestano sul marchio italiano di qualità.

Con “Dietro la cattedra”, Danilo Procaccianti, insieme a Cristiana Mastronicola ed Eleonora Numico, segue la vita dei docenti precari che tengono in piedi l’istruzione nazionale: cattedre ballerine, contratti brevi, graduatorie infinite, continui spostamenti tra province e scuole che cambiano insegnante più volte in un anno.

Il Trojan di Stato” di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale entra invece nei server della giustizia: un software installato su circa 40.000 computer dell’amministrazione giudiziaria potrebbe trasformarsi in porta d’accesso alle postazioni dei magistrati, nonostante gli allarmi partiti dalla procura di Torino e inviati, invano, al Ministero competente.

Colossi digitali e modalità di visione

Con “Amazon Files” il microfono passa a Emanuele Bellano, affiancato da Chiara D’Ambros, Goffredo De Pascale e Madi Ferrucci: sotto osservazione finiscono depositi, algoritmi di controllo e produttività del gigante dell’e-commerce. In Italia 38 milioni di utenti usano ogni mese Amazon, ma a farne le spese, racconta il servizio, sono spesso magazzinieri e addetti alla logistica sottoposti a ritmi serrati, badge tracciati e obiettivi difficili da sostenere sul lungo periodo.

La serata costruisce così un filo rosso tra globalizzazione digitale, filiere opache e diritti dei lavoratori compressi dalla ricerca di efficienza e profitti. Il racconto televisivo punta a mostrare la distanza tra la promessa di comodità per il consumatore e la quotidianità di chi gestisce fisicamente ordini e spedizioni.

La puntata è disponibile in chiaro su Rai 3 e in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove sono recuperabili anche le inchieste delle scorse stagioni, organizzate per argomenti, servizi e data di messa in onda.

FAQ

D: A che ora va in onda la puntata?
R: L’appuntamento è fissato alle 20.30 su Rai 3.

D: Dove si può vedere in streaming?
R: La trasmissione è disponibile in diretta e on demand su RaiPlay.

D: Chi è il conduttore del programma?
R: A guidare la serata è il giornalista Sigfrido Ranucci.

D: Quali temi principali vengono affrontati?
R: Lavoro nero, precarietà nella scuola, sicurezza informatica nella giustizia e condizioni nei magazzini di Amazon.

D: Chi firma il servizio sul lavoro negli opifici cinesi?
R: L’inchiesta “Made in Italy” è realizzata da Luca Bertazzoni con Marzia Amico e Samuele Damilano.

D: L’episodio è visibile dall’estero?
R: La fruizione su RaiPlay può essere limitata dall’area geografica e dai diritti di distribuzione.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?
R: Le anticipazioni e i contenuti derivano dalla programmazione di Rai 3 e dalle schede ufficiali del programma giornalistico Report.

D: I servizi saranno disponibili anche successivamente?
R: Sì, dopo la messa in onda i singoli servizi vengono caricati nell’archivio di Report su RaiPlay.

