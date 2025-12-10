Requisiti pensioni 2024 aggiornati con riduzione di 3 mesi per accesso anticipato alla pensione

Età pensionabile e aspettativa di vita

Il tema dell’età pensionabile si intreccia inevitabilmente con l’andamento dell’aspettativa di vita in Italia, dato che la sostenibilità del sistema previdenziale dipende da un corretto allineamento tra questi due fattori. L’aumento dell’età pensionabile è una risposta necessaria all’incremento della longevità, essenziale per garantire l’equilibrio finanziario delle pensioni nel lungo termine. Nel 2019 è stato già applicato un adeguamento che ha portato l’età minima da 66 anni e 7 mesi a 67 anni, seguendo le indicazioni della riforma Fornero, la quale prevede aggiornamenti biennali basati sui dati demografici ufficiali. Tuttavia, la pandemia ha temporaneamente interrotto questo meccanismo a causa di una lieve riduzione dell’aspettativa di vita, causando una fase di stallo. In questo contesto, l’Istat prevede un nuovo incremento di tre mesi nel 2027, che porterà l’età pensionabile a 67 anni e 3 mesi. Il Governo ha comunque annunciato una progressione più graduale: +1 mese nel 2027 e +2 mesi nel 2028, fino a raggiungere la cifra prevista dal meccanismo automatico. Questa strategia mira a coniugare sostenibilità economica e flessibilità sociale, tenendo conto dell’evoluzione demografica e delle esigenze degli iscritti al sistema previdenziale.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il progetto della riduzione di 3 mesi

La proposta avanzata dalla Lega si concentra sul blocco degli incrementi previsti per l’età pensionabile, con l’obiettivo di ridurre di tre mesi i requisiti necessari per il pensionamento. Questa iniziativa legislativa punta a sganciare definitivamente l’aumento dell’età pensionabile dall’aspettativa di vita, contrastando il meccanismo automatico previsto dalla riforma Fornero. L’emendamento presentato in Commissione Bilancio mira a congelare l’innalzamento dei parametri fissati per il 2027 e il 2028, mantenendo l’età pensionabile a 67 anni anziché aumentarla a 67 anni e 3 mesi. Tale intervento rappresenta un tentativo di garantire una maggiore flessibilità alle categorie di lavoratori interessati e di ridurre, almeno temporaneamente, il peso delle nuove regole sulla platea dei pensionandi. Tuttavia, l’adozione di questa modifica non appare imminente nella legge di Bilancio 2025, nonostante le sollecitazioni politiche, e si prevede un possibile slittamento all’anno successivo. Il contenuto del progetto evidenzia una forte tensione tra la volontà politica di contenere i requisiti e la necessità tecnica di assicurare la sostenibilità economica del sistema previdenziale nel medio termine.

Tempistiche e prospettive per il blocco degli aumenti

Le tempistiche per l’adozione del blocco degli aumenti dell’età pensionabile delineano un quadro di incertezza, con evidenti divergenze tra le intenzioni politiche e l’effettiva applicazione normativa. Pur essendo l’emendamento della Lega al centro del dibattito in Commissione Bilancio, la sua introduzione nella legge di Bilancio 2025 sembra improbabile. Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha indicato che la decisione definitiva potrebbe slittare al 2026, rinviando così l’intervento sul sistema previdenziale. Nel frattempo, restano confermati gli incrementi graduali previsti: +1 mese nel 2027 e +2 mesi nel 2028 fino a raggiungere i 67 anni e 3 mesi. Questa dilazione rappresenta una scelta pragmaticamente orientata a non compromettere l’equilibrio finanziario né la credibilità delle regole vigenti, pur mantenendo aperta la possibilità di un intervento correttivo a breve termine. La scadenza del 16 dicembre per la chiusura dei lavori in Senato costituisce un momento cruciale, ma difficilmente vedrà modifiche sostanziali al testo, che passerà alla Camera in versione sostanzialmente definitiva. Solo successivamente, in un eventuale contesto politico più favorevole, potrà concretizzarsi la sterilizzazione degli incrementi automatici, che resta una priorità nel programma di governo Comunicata dai rappresentanti della Lega, ma ancora vincolata alle dinamiche parlamentari e ai vincoli di bilancio.