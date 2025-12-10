Fee su Amministrato ottobre 2024 classifica aggiornata delle reti migliori per guadagni record

andamento della raccolta con fee su amministrato a ottobre

Il mercato della consulenza finanziaria a parcella su amministrato ha registrato a ottobre un aumento significativo della raccolta, evidenziando una ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Le reti aderenti ad Assoreti hanno raccolto complessivamente 3,595 miliardi di euro, più che raddoppiando i 1,915 miliardi di settembre e superando nettamente i 2,509 miliardi rilevati ad agosto. Questo balzo indica un vigoroso ritorno delle operazioni nel settore, confermando un contesto di mercato dinamico e trainato dalla richiesta di servizi di consulenza specializzata a parcella.

Il dato di ottobre rappresenta un segnale di positivo slancio, con un aumento dell’intensità operativa che riflette anche la crescente fiducia degli investitori nella gestione amministrata con fee. La tendenza mensile evidenzia una progressiva centralità del risparmio gestito e amministrato, fattore determinante per l’evoluzione del mercato finanziario professionale in Italia.

classifica delle reti leader nel mercato della consulenza finanziaria

Il mese di ottobre conferma il primato consolidato di Fideuram, che con 956 milioni di euro raccolti realizza una performance nettamente superiore rispetto ai concorrenti, quasi raddoppiando i valori di settembre e quadruplicando quelli di agosto. Questo risultato posiziona il gruppo saldamente al vertice della classifica, dimostrando una capacità di attrazione e gestione degli asset particolarmente efficace in un contesto di mercato rinnovato.

Alle spalle di Fideuram, Fineco si distingue per una crescita eccezionale, con una raccolta di 519 milioni che raddoppia il mese precedente e triplica quella di agosto. La rete prosegue così il suo percorso di espansione, confermandosi uno degli attori più dinamici e in grado di catturare investitori in modo crescente.

Stabile in terza posizione Banca Mediolanum, con 503 milioni di euro, che mantiene un ritmo costante di raccolta dopo la pausa estiva, evidenziando solidità e continuità nell’erogazione dei servizi di consulenza a parcella. Appena fuori dal podio, Allianz Bank si posiziona con 407 milioni, consolidando la sua presenza nel mercato e sottolineando la solidità della sua rete distributiva.

Crem Euromobiliare Private Banking, componente essenziale del gruppo Credem, proietta la rete nel segmento dei top player raggiungendo i 300 milioni, segnalando un recupero importante rispetto ai mesi precedenti. Prosegue inoltre la performance in crescita di Zurich Bank F.A. con 202 milioni, portando a termine un recupero significativo dopo una fase di rallentamento.

In questo scenario, Mediobanca Premier mantiene una posizione stabile con 165 milioni, mentre altre realtà come Widiba mostrano segnali di ripresa crescente, cruciale per arricchire il panorama competitivo.

dinamiche di crescita e stabilità nelle rete di raccolta finanziaria

Le dinamiche di crescita osservate nelle principali reti di consulenza finanziaria evidenziano una netta polarizzazione dei risultati, con i leader di mercato che ampliano il proprio vantaggio e le realtà di fascia media che mostrano segnali di consolidamento e ripresa. Le performance di Fideuram e Fineco illustrano come la capacità di attrazione di asset rilevanti e il consolidamento della relazione con la clientela siano fattori chiave per sostenere un ritmo di raccolta sopra la media.

Nella fascia centrale si assiste a una progressione moderata ma significativa, con Banca Widiba che incrementa sensibilmente i propri volumi, attestandosi su livelli prossimi ai 44 milioni, segnale di un’efficace strategia di rilancio. Anche BNL BNP Paribas Wealth Advisory Partner mantiene una crescita costante, confermando la solidità del proprio posizionamento nell’ambito della consulenza fee-based.

Nel segmento inferiore, la stabilità si accompagna a qualche difficoltà, come nel caso di FinInt Private Bank e Banca Generali, che pur rimanendo su valori rilevanti mostrano una lieve flessione rispetto ai mesi estivi. Questa dinamica è rappresentativa dell’ambiente competitivo, che richiede un continuo adattamento alle condizioni di mercato per preservare quote di raccolta.

Nel complesso, il mercato della consulenza finanziaria con fee su amministrato a ottobre presenta un quadro di crescita selettiva, dove la capacità di innovazione e il mantenimento di rapporti solidi con la clientela costituiscono leve imprescindibili per assicurare una raccolta robusta e sostenibile. Le reti più reattive e flessibili si muovono con maggiore efficacia, consolidando risultati e aprendo possibilità di sviluppo nel breve-medio termine.