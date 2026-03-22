Renzi bonus in busta paga chi ne ha diritto e cosa verificare

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Bonus 100 euro in busta paga 2026: chi li prende e perché

Nel 2026 il cosiddetto ex bonus Renzi, oggi trattamento integrativo, continua a garantire fino a 100 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi.

Lo strumento riguarda i dipendenti con redditi fino a 28.000 euro annui, in tutta Italia, ed è riconosciuto direttamente dai datori di lavoro, con conguaglio finale tramite dichiarazione dei redditi.

La misura resta cruciale per sostenere il potere d’acquisto in un contesto di inflazione e costo della vita elevati, ma richiede attenzione: non tutti ne hanno diritto allo stesso modo e gli importi possono risultare errati, generando conguagli o rimborsi in sede di 730.

In sintesi:

Nel 2026 confermato il trattamento integrativo fino a 100 euro al mese.

Spetta pienamente sotto 15.000 euro, condizionato tra 15.000 e 28.000 euro.

Calcolo provvisorio in busta paga, definitivo solo con la dichiarazione dei redditi.

Controllo di CU, buste paga e 730 essenziale per evitare errori e restituzioni.

Il trattamento integrativo resta una leva fiscale strutturale, non un bonus una tantum.

Consiste in un credito riconosciuto ai lavoratori dipendenti (e assimilati) che può arrivare, in presenza dei requisiti, a 1.200 euro annui, generalmente ripartiti in dodici mensilità da circa 100 euro.

L’erogazione avviene tramite busta paga sulla base dei dati disponibili al datore di lavoro: imponibile fiscale stimato, detrazioni per lavoro dipendente, eventuali altri elementi comunicati dal lavoratore.

Il diritto definitivo, però, emerge solo a consuntivo, quando il reddito complessivo dell’anno viene certificato nella Certificazione Unica e nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone Fisiche).

In questa fase possono emergere differenze, con conguagli a debito (restituzione di quote indebitamente percepite) o a credito (recupero di importi non corrisposti).

Per questo la corretta gestione documentale e la verifica incrociata dei dati fiscali diventano determinanti per non perdere il beneficio o per non trovarsi a restituire somme inattese.

Requisiti, controlli e documenti chiave per il bonus 100 euro 2026

Il quadro dei destinatari è articolato.

Per i redditi fino a circa 15.000 euro annui da lavoro dipendente, il trattamento integrativo spetta di norma in misura piena, se sono presenti imposta lorda e detrazioni per lavoro dipendente sufficienti.

Tra 15.000 e 28.000 euro il meccanismo si complica: l’accesso dipende dall’ammontare delle detrazioni fiscali complessive e da specifici calcoli di legge, rendendo più probabili errori di stima in busta paga.

Oltre i 28.000 euro il bonus non spetta più.

La fragilità del sistema deriva dal fatto che il datore di lavoro opera su basi “provvisorie”: se cambiano orario, retribuzione, contratti, o se il lavoratore percepisce ulteriori redditi (secondo impiego, collaborazioni, NASpI, ecc.), il reddito finale può superare soglie critiche.

In presenza di più datori di lavoro nello stesso anno, inizio o cessazione del rapporto, oppure percezione del bonus solo in alcuni mesi, è indispensabile controllare con cura buste paga e CU.

Gli strumenti da usare sono tre: buste paga mensili, Certificazione Unica e dichiarazione dei redditi.

Le buste paga mostrano quanto trattamento integrativo è stato riconosciuto di mese in mese; la CU sintetizza il totale annuo; il 730 verifica in via definitiva diritto e ammontare del beneficio.

Se il bonus spettava ma non è stato erogato, lo si recupera direttamente in dichiarazione come credito d’imposta; se è stato riconosciuto in eccesso, si genera un importo da restituire tramite conguaglio fiscale.

Come evitare errori e distinguere il bonus dalle altre misure

Nel 2026 la lettura attenta della busta paga è decisiva perché il trattamento integrativo convive con altri interventi, come il taglio del cuneo fiscale sui contributi previdenziali.

Un aumento dell’importo netto mensile non implica automaticamente la presenza del bonus 100 euro: è fondamentale individuare la voce specifica dedicata al trattamento integrativo.

Confondere le varie voci porta facilmente a sottovalutare conguagli futuri o a non accorgersi della mancata erogazione.

Per tutelarsi è consigliabile: verificare annualmente CU e dichiarazione dei redditi, confrontare il totale del trattamento integrativo indicato nei documenti, comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali variazioni di reddito o nuovi rapporti di lavoro.

Un controllo puntuale riduce il rischio di dover restituire somme importanti a distanza di mesi e consente di sfruttare pienamente un sostegno economico che, per molte famiglie, rappresenta un tassello rilevante del reddito disponibile.

La gestione proattiva della propria posizione fiscale diventa così una competenza indispensabile per ogni lavoratore dipendente.

FAQ

Chi ha diritto al bonus 100 euro in busta paga nel 2026?

Hanno diritto i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro, in presenza di imposta lorda e detrazioni per lavoro dipendente sufficienti.

Come verificare se il trattamento integrativo è stato riconosciuto correttamente?

È possibile verificarlo confrontando buste paga, Certificazione Unica e dichiarazione dei redditi, controllando la voce specifica del trattamento integrativo e il relativo totale annuo.

Cosa fare se nel 2026 il bonus non è comparso in busta paga?

È possibile recuperarlo tramite modello 730 o Redditi, indicando correttamente i redditi percepiti e lasciando che il software calcoli il credito spettante.

Devo restituire il bonus 100 euro se ho superato i 28.000 euro?

Sì, se il reddito complessivo supera i 28.000 euro, le somme non più spettanti vengono conguagliate in dichiarazione e possono generare un debito.

Qual è la fonte delle informazioni sul bonus 100 euro 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it, Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.