Home / FINTECH / Conto corrente, movimenti sospetti sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate

Controlli fiscali sui conti correnti: come funziona davvero la stretta

I controlli del Fisco su conti correnti e movimenti bancari mirano a intercettare potenziali evasori, ricostruendo il reddito effettivo dei contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono analizzare versamenti, prelievi, bonifici interni ed esteri, specie oltre determinate soglie o se ricorrenti.

Attraverso l’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, dal 2026 l’accesso ai dati bancari è automatizzato e sistematico, con enorme capacità di incrocio informazioni.

Ogni deposito è considerato reddito imponibile salvo prova contraria, imponendo al contribuente l’onere di dimostrare la natura non tassabile di certe somme.

Prelievi anomali, mancati utilizzi del conto, bonifici dall’estero o tra privati possono innescare analisi approfondite e accertamenti con possibili sanzioni rilevanti.

Capire le logiche dei controlli è decisivo per prevenire contestazioni e organizzare per tempo la documentazione difensiva.

In sintesi:

Ogni versamento sul conto è presunto reddito imponibile, finché non si prova il contrario.

Prelievi in contanti, ricorrenti o elevati, possono attivare verifiche su possibili pagamenti in nero.

Bonifici esteri e tra privati sono monitorati e spesso segnalati all’Unità di Informazione Finanziaria.

Documentazione scritta e causali chiare sono fondamentali per evitare e difendere gli accertamenti.

Come si muove il Fisco tra flussi bancari, soglie e segnalazioni

L’Agenzia delle Entrate conosce redditi dichiarati, giacenze medie e rapporti bancari di ogni contribuente, potendo accedere alle movimentazioni tramite l’Anagrafe dei Rapporti Finanziari.

L’assunto di base è netto: bonifici, versamenti in contanti e altri depositi sono presunti reddito tassabile, salvo prova scritta della loro diversa natura (donazioni, rimborsi, vendite di beni usati, risarcimenti, vincite già tassate).

In Italia la soglia di utilizzo del contante resta a 5.000 euro per i pagamenti tra soggetti diversi; oltre, sono obbligatori strumenti tracciabili.

Per versamenti e prelievi sul proprio conto non esiste un tetto legale, ma operazioni elevate o frequenti possono spingere la banca a chiedere chiarimenti e, se necessario, inviare una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’Uif, all’insaputa del cliente.

Prelievi di grosse somme o piccoli importi ricorrenti possono suggerire al Fisco l’uso di contante per compensi “in nero”.

Anche l’assenza totale di prelievi, a fronte di stipendio o pensione accreditati, fa presumere redditi occulti in contanti con conseguente richiesta di prove sull’origine dei mezzi di sostentamento.

Spostamenti da e verso l’estero superiori a 5.000 euro spesso richiedono dichiarazioni scritte, aggiornamento del questionario antiriciclaggio e possono generare controlli, pur essendo perfettamente leciti.

Bonifici da privati fuori dall’attività dichiarata, bonifici periodici non qualificabili come stipendio o pensione, e giroconti ripetuti tra coniugi, specie se uno formalmente senza reddito, sono schemi tipici attenzionati per ipotetico lavoro nero o trasferimento di proventi non dichiarati.

Come prevenire contestazioni e costruire una difesa efficace

Per ridurre il rischio di accertamenti è essenziale attribuire causali precise ai bonifici, conservare contratti, ricevute, atti di donazione, documentazione di vendita di beni usati, certificazioni di vincite o risarcimenti.

Ogni somma esente da imposta dovrebbe essere supportata da una prova scritta con data certa, archiviata in modo ordinato e reperibile.

Nei rapporti tra coniugi o familiari, importi elevati e frequenti vanno tracciati come donazioni o trasferimenti giustificati, così da contrastare eventuali presunzioni di reddito in nero.

In caso di accertamento fondato solo su presunzioni bancarie, è possibile opporsi con ricorso, allegando tutta la documentazione che dimostri la non imponibilità delle somme contestate.

La corretta gestione dei movimenti bancari, unita a una strategia difensiva documentale, è oggi parte integrante della pianificazione fiscale di famiglie, professionisti e piccole imprese.

FAQ

Quando un versamento sul conto è considerato reddito imponibile?

È considerato imponibile ogni versamento, in contanti o bonifico, salvo prova che sia donazione, rimborso, risarcimento, vendita di beni usati o vincita già tassata.

Prelievi frequenti in contanti possono far scattare controlli fiscali?

Sì, prelievi elevati o ricorrenti possono far presumere pagamenti in nero e spingere banca e Fisco a richiedere spiegazioni e documentazione.

È rischioso ricevere bonifici periodici da privati?

Sì, bonifici periodici da privati possono essere letti come compensi da lavoro nero se non supportati da contratti o prove specifiche.

Come gestire i bonifici esteri oltre 5.000 euro?

Occorre fornire dichiarazione scritta alla banca, aggiornare il questionario antiriciclaggio e conservare la documentazione che dimostri la finalità lecita del trasferimento.

Da quali fonti provengono le informazioni riportate in questo articolo?

Provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.