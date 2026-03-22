michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Modello 730 precompilato 2026 disponibili scadenze aggiornate e principali novità

Modello 730 precompilato 2026 disponibili scadenze aggiornate e principali novità

Modello 730/2026: scadenze, novità e contribuenti interessati

Il modello 730/2026 riguarda i redditi percepiti e le spese sostenute nel 2025 da lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di redditi assimilati. La versione precompilata sarà disponibile online dal 30 aprile 2026, mentre il termine ultimo per l’invio è fissato al 30 settembre 2026.
Il modello resta centrale per ottenere rimborsi fiscali, applicare detrazioni e deduzioni, e regolarizzare la posizione tributaria anche in assenza di un sostituto d’imposta.
Le novità sulle detrazioni per lavoro dipendente, familiari a carico, spese scolastiche, bonus edilizi e cripto-attività rendono strategica una pianificazione accurata prima dell’accesso alla precompilata.

In sintesi:

  • Precompilata 730/2026 online dal 30 aprile, invio entro il 30 settembre 2026.
  • Aumento detrazioni lavoro dipendente, con effetti rilevanti per redditi medio-bassi.
  • Nuove regole per familiari a carico e innalzamento tetto spese scolastiche.
  • Conferma bonus edilizi e indicazioni fiscali su cripto-attività.

Il 730/2026 si conferma il modello di riferimento per la platea dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati maturati nel 2025. L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata dal 30 aprile 2026 tramite i consueti canali telematici (SPID, CIE, CNS o intermediari abilitati).
Il termine di invio al 30 settembre 2026 allinea il calendario fiscale alle ultime riforme di semplificazione, lasciando più tempo per verificare dati, carichi familiari e documentazione di spesa.
L’uso del 730 resta particolarmente vantaggioso perché consente il rimborso IRPEF direttamente in busta paga o sul rateo di pensione, oppure tramite accredito da parte dell’Agenzia per chi non ha sostituto d’imposta.

Nuove detrazioni lavoro, familiari, scuola e bonus edilizi

Tra le principali novità del 730/2026 spicca l’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente. Per i redditi fino a 15.000 euro la detrazione sale da 1.880 a 1.955 euro, alleggerendo il prelievo sui contribuenti con redditi più bassi.
Per i redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro sono previste detrazioni aggiuntive, che si riducono progressivamente oltre i 32.000 euro: una dinamica che richiede attenzione in presenza di più Certificazioni Uniche, cambi di lavoro o periodi non lavorati nel 2025.
Le variazioni di reddito medio-annuo possono incidere sensibilmente sul saldo finale, con possibili conguagli a debito o a credito se la detrazione applicata in busta paga non coincide con quella spettante a consuntivo.

Cambiano anche le regole per i familiari a carico. La detrazione per i figli è tendenzialmente riconosciuta per la fascia d’età 21–30 anni, mentre per i figli con disabilità accertata restano previste disposizioni specifiche, da verificare caso per caso con la normativa vigente.
Per gli altri familiari, la detrazione è oggi concentrata sugli ascendenti conviventi al ricorrere dei requisiti di legge, restringendo il perimetro rispetto al passato.
Rilevante l’incremento del tetto massimo detraibile per le spese scolastiche, ora a 1.000 euro per alunno o studente, che amplia il beneficio per molte famiglie con figli in scuole dell’infanzia, primarie, secondarie o paritarie.

Restano centrali le agevolazioni per interventi edilizi: ristrutturazioni, riqualificazione energetica e misure collegate al Superbonus. Le aliquote detraibili oscillano generalmente tra il 36% e il 65%, con percentuali e limiti che variano in base alla tipologia di lavoro e alla categoria dell’immobile, in particolare se si tratta di abitazione principale.
Vanno considerate anche le detrazioni per i cani guida dei non vedenti e le novità fiscali sulle cripto-attività, per le quali la corretta indicazione in dichiarazione riduce il rischio di contestazioni future.
Per sfruttare appieno i benefici è essenziale predisporre, prima dell’accesso alla precompilata, certificazioni uniche, fatture, ricevute, bonifici “parlanti” e tutta la documentazione probatoria richiesta.

Prospettive future e rischi da evitare con il 730/2026

Le modifiche introdotte nel 730/2026 anticipano una stagione fiscale sempre più orientata alla personalizzazione delle detrazioni in base al profilo reddituale e familiare del contribuente.
Una gestione superficiale della precompilata, con dati non controllati o spese non correttamente documentate, può però tradursi in conguagli imprevisti, controlli documentali e perdita di detrazioni potenzialmente spettanti.
Per chi ha più datori di lavoro nel 2025, bonus edilizi in corso, figli studenti o investimenti in cripto-attività, l’assistenza di un intermediario abilitato può diventare un investimento strategico, riducendo margini d’errore e ottimizzando il carico fiscale in vista delle future riforme IRPEF.

FAQ

Quando sarà disponibile online il 730 precompilato 2026?

La disponibilità del 730 precompilato 2026 è fissata al 30 aprile 2026 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Qual è la scadenza per inviare il modello 730/2026?

La scadenza ufficiale per trasmettere il modello 730/2026 è il 30 settembre 2026, sia per invii diretti sia tramite intermediari.

Come cambia la detrazione per lavoro dipendente nel 730/2026?

La detrazione per redditi fino a 15.000 euro aumenta a 1.955 euro; per redditi 20.000–40.000 euro sono previste ulteriori detrazioni decrescenti.

Qual è il nuovo limite detraibile per le spese scolastiche?

Il nuovo tetto massimo detraibile per spese scolastiche nel 730/2026 è fissato a 1.000 euro per ciascun alunno o studente.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sul 730/2026?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache