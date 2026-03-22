Modello 730 precompilato 2026 disponibili scadenze aggiornate e principali novità

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Modello 730/2026: scadenze, novità e contribuenti interessati

Il modello 730/2026 riguarda i redditi percepiti e le spese sostenute nel 2025 da lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di redditi assimilati. La versione precompilata sarà disponibile online dal 30 aprile 2026, mentre il termine ultimo per l’invio è fissato al 30 settembre 2026.

Il modello resta centrale per ottenere rimborsi fiscali, applicare detrazioni e deduzioni, e regolarizzare la posizione tributaria anche in assenza di un sostituto d’imposta.

Le novità sulle detrazioni per lavoro dipendente, familiari a carico, spese scolastiche, bonus edilizi e cripto-attività rendono strategica una pianificazione accurata prima dell’accesso alla precompilata.

In sintesi:

Precompilata 730/2026 online dal 30 aprile, invio entro il 30 settembre 2026.

Aumento detrazioni lavoro dipendente, con effetti rilevanti per redditi medio-bassi.

Nuove regole per familiari a carico e innalzamento tetto spese scolastiche.

Conferma bonus edilizi e indicazioni fiscali su cripto-attività.

Il 730/2026 si conferma il modello di riferimento per la platea dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati maturati nel 2025. L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata dal 30 aprile 2026 tramite i consueti canali telematici (SPID, CIE, CNS o intermediari abilitati).

Il termine di invio al 30 settembre 2026 allinea il calendario fiscale alle ultime riforme di semplificazione, lasciando più tempo per verificare dati, carichi familiari e documentazione di spesa.

L’uso del 730 resta particolarmente vantaggioso perché consente il rimborso IRPEF direttamente in busta paga o sul rateo di pensione, oppure tramite accredito da parte dell’Agenzia per chi non ha sostituto d’imposta.

Nuove detrazioni lavoro, familiari, scuola e bonus edilizi

Tra le principali novità del 730/2026 spicca l’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente. Per i redditi fino a 15.000 euro la detrazione sale da 1.880 a 1.955 euro, alleggerendo il prelievo sui contribuenti con redditi più bassi.

Per i redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro sono previste detrazioni aggiuntive, che si riducono progressivamente oltre i 32.000 euro: una dinamica che richiede attenzione in presenza di più Certificazioni Uniche, cambi di lavoro o periodi non lavorati nel 2025.

Le variazioni di reddito medio-annuo possono incidere sensibilmente sul saldo finale, con possibili conguagli a debito o a credito se la detrazione applicata in busta paga non coincide con quella spettante a consuntivo.

Cambiano anche le regole per i familiari a carico. La detrazione per i figli è tendenzialmente riconosciuta per la fascia d’età 21–30 anni, mentre per i figli con disabilità accertata restano previste disposizioni specifiche, da verificare caso per caso con la normativa vigente.

Per gli altri familiari, la detrazione è oggi concentrata sugli ascendenti conviventi al ricorrere dei requisiti di legge, restringendo il perimetro rispetto al passato.

Rilevante l’incremento del tetto massimo detraibile per le spese scolastiche, ora a 1.000 euro per alunno o studente, che amplia il beneficio per molte famiglie con figli in scuole dell’infanzia, primarie, secondarie o paritarie.

Restano centrali le agevolazioni per interventi edilizi: ristrutturazioni, riqualificazione energetica e misure collegate al Superbonus. Le aliquote detraibili oscillano generalmente tra il 36% e il 65%, con percentuali e limiti che variano in base alla tipologia di lavoro e alla categoria dell’immobile, in particolare se si tratta di abitazione principale.

Vanno considerate anche le detrazioni per i cani guida dei non vedenti e le novità fiscali sulle cripto-attività, per le quali la corretta indicazione in dichiarazione riduce il rischio di contestazioni future.

Per sfruttare appieno i benefici è essenziale predisporre, prima dell’accesso alla precompilata, certificazioni uniche, fatture, ricevute, bonifici “parlanti” e tutta la documentazione probatoria richiesta.

Prospettive future e rischi da evitare con il 730/2026

Le modifiche introdotte nel 730/2026 anticipano una stagione fiscale sempre più orientata alla personalizzazione delle detrazioni in base al profilo reddituale e familiare del contribuente.

Una gestione superficiale della precompilata, con dati non controllati o spese non correttamente documentate, può però tradursi in conguagli imprevisti, controlli documentali e perdita di detrazioni potenzialmente spettanti.

Per chi ha più datori di lavoro nel 2025, bonus edilizi in corso, figli studenti o investimenti in cripto-attività, l’assistenza di un intermediario abilitato può diventare un investimento strategico, riducendo margini d’errore e ottimizzando il carico fiscale in vista delle future riforme IRPEF.

FAQ

Quando sarà disponibile online il 730 precompilato 2026?

La disponibilità del 730 precompilato 2026 è fissata al 30 aprile 2026 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Qual è la scadenza per inviare il modello 730/2026?

La scadenza ufficiale per trasmettere il modello 730/2026 è il 30 settembre 2026, sia per invii diretti sia tramite intermediari.

Come cambia la detrazione per lavoro dipendente nel 730/2026?

La detrazione per redditi fino a 15.000 euro aumenta a 1.955 euro; per redditi 20.000–40.000 euro sono previste ulteriori detrazioni decrescenti.

Qual è il nuovo limite detraibile per le spese scolastiche?

Il nuovo tetto massimo detraibile per spese scolastiche nel 730/2026 è fissato a 1.000 euro per ciascun alunno o studente.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sul 730/2026?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.