michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Il Paradiso delle Signore anticipazioni Ettore sorprende Adelaide Marchesi senza freni

Il Paradiso delle Signore anticipazioni Ettore sorprende Adelaide Marchesi senza freni

Il Paradiso delle Signore, trama dettagliata della puntata del 13 aprile 2026

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 13 aprile 2026, alle 16.10 su Rai1, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo si scontrerà con il futuro genero Ettore a Milano.
L’uomo annuncerà l’arrivo da Londra della madre, mandando in crisi i suoi sospetti.
Parallelamente, le Veneri Agata, Caterina e Irene affronteranno scelte personali e professionali decisive, tra sogni creativi, sensi di colpa e rinunce legate al matrimonio.

La puntata mette al centro la domanda chiave: chi è davvero degno di fiducia, in amore come in famiglia, e quali compromessi il Paradiso chiederà alle sue protagoniste.

In sintesi:

  • Adelaide indaga su Ettore, ma l’annuncio dell’arrivo della madre la spiazza.
  • Agata torna a fare la Venere, ma resta incerta sul proprio futuro.
  • Caterina chiede a Fulvio un giudizio professionale sui suoi bozzetti.
  • Johnny soffre per la rinuncia di Irene alla recita dopo il loro momento intimo.

Intrigo familiare per Adelaide, scelte difficili per Agata e Irene

Adelaide, rientrata a Milano, ha raccolto l’allarme di Matteo Portelli: la giovane Odile rischia di sposare un uomo ambiguo.
Per verificare, la contessa ha provocato i fratelli Marchesi chiedendo notizie della loro madre, mettendoli in netto imbarazzo.
Nella nuova puntata, però, lo scenario si ribalta: Ettore annuncia che la madre arriverà da Londra per presenziare alle nozze con Odile, smontando – almeno in apparenza – il castello di sospetti costruito da Adelaide.

La Di Sant’Erasmo, tuttavia, non si lascerà intimidire. Lo stupore iniziale si trasformerà in determinazione: la contessa deciderà di indagare ancora più a fondo, convinta che dietro il futuro genero si nasconda una verità scomoda.
Intanto, Agata, dopo aver rivelato a Roberto il vero motivo dell’abbandono di Firenze e del corso di restauro, sceglierà di tornare al ruolo di Venere.
La sua decisione, però, apparirà fragile: il ritorno al Paradiso sembrerà più una fuga emotiva che un progetto di vita, e la sua insicurezza sarà evidente a chi le sta vicino.

Sogni creativi, sensi di colpa e rinunce al Paradiso delle Signore

Mentre le tensioni sentimentali crescono, il Paradiso diventa anche luogo di aspirazioni professionali.
Caterina presenterà a suo padre Fulvio i bozzetti destinati all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, chiedendogli un parere tecnico e sincero sulla qualità del suo lavoro creativo.
Il confronto con il padre assumerà il peso di un vero esame di maturità, tra affermazione personale e aspettative familiari.

Sul fronte emotivo, Johnny scoprirà che Irene ha rinunciato alla recita a causa dei preparativi per il matrimonio ormai imminente.
Il musicista ne rimarrà profondamente ferito, interpretando la scelta come un modo per allontanarsi dopo il momento di intimità condiviso durante le prove.
Convinto di aver oltrepassato un limite, Johnny finirà per colpevolizzarsi, mentre Irene cercherà di proteggere il futuro con il suo promesso sposo sacrificando il palco e, forse, una parte di sé.

La Soap Il Paradiso delle Signore continua a raccontare, dal lunedì al venerdì alle 16.10 su Rai1, come lavoro, affetti e ambizioni si intreccino nel grande magazzino più famoso della TV.

FAQ

Quando va in onda la puntata del 13 aprile 2026?

La puntata del 13 aprile 2026 di Il Paradiso delle Signore va in onda alle 16.10 su Rai1, dal lunedì al venerdì.

Perché Adelaide diffida di Ettore e del matrimonio con Odile?

Adelaide diffida di Ettore dopo le segnalazioni di Matteo Portelli, convinto che il futuro genero sia un imbroglione interessato all’eredità di Odile.

Cosa spinge Agata a tornare a fare la Venere?

Agata torna a fare la Venere perché è confusa dopo aver lasciato Firenze e il corso di restauro, cercando nel Paradiso una sicurezza temporanea, più emotiva che professionale.

Qual è l’obiettivo di Caterina con i suoi bozzetti?

Caterina punta a entrare all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, usando i bozzetti come biglietto d’ingresso e chiedendo a Fulvio una valutazione severa ma costruttiva.

Qual è la fonte delle anticipazioni su Il Paradiso delle Signore?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache