Home / SPETTACOLI & CINEMA / Il Paradiso delle Signore anticipazioni Ettore sorprende Adelaide Marchesi senza freni

Il Paradiso delle Signore, trama dettagliata della puntata del 13 aprile 2026

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 13 aprile 2026, alle 16.10 su Rai1, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo si scontrerà con il futuro genero Ettore a Milano.

L’uomo annuncerà l’arrivo da Londra della madre, mandando in crisi i suoi sospetti.

Parallelamente, le Veneri Agata, Caterina e Irene affronteranno scelte personali e professionali decisive, tra sogni creativi, sensi di colpa e rinunce legate al matrimonio.

La puntata mette al centro la domanda chiave: chi è davvero degno di fiducia, in amore come in famiglia, e quali compromessi il Paradiso chiederà alle sue protagoniste.

In sintesi:

Adelaide indaga su Ettore , ma l’annuncio dell’arrivo della madre la spiazza.

indaga su , ma l’annuncio dell’arrivo della madre la spiazza. Agata torna a fare la Venere, ma resta incerta sul proprio futuro.

torna a fare la Venere, ma resta incerta sul proprio futuro. Caterina chiede a Fulvio un giudizio professionale sui suoi bozzetti.

chiede a un giudizio professionale sui suoi bozzetti. Johnny soffre per la rinuncia di Irene alla recita dopo il loro momento intimo.

Intrigo familiare per Adelaide, scelte difficili per Agata e Irene

Adelaide, rientrata a Milano, ha raccolto l’allarme di Matteo Portelli: la giovane Odile rischia di sposare un uomo ambiguo.

Per verificare, la contessa ha provocato i fratelli Marchesi chiedendo notizie della loro madre, mettendoli in netto imbarazzo.

Nella nuova puntata, però, lo scenario si ribalta: Ettore annuncia che la madre arriverà da Londra per presenziare alle nozze con Odile, smontando – almeno in apparenza – il castello di sospetti costruito da Adelaide.

La Di Sant’Erasmo, tuttavia, non si lascerà intimidire. Lo stupore iniziale si trasformerà in determinazione: la contessa deciderà di indagare ancora più a fondo, convinta che dietro il futuro genero si nasconda una verità scomoda.

Intanto, Agata, dopo aver rivelato a Roberto il vero motivo dell’abbandono di Firenze e del corso di restauro, sceglierà di tornare al ruolo di Venere.

La sua decisione, però, apparirà fragile: il ritorno al Paradiso sembrerà più una fuga emotiva che un progetto di vita, e la sua insicurezza sarà evidente a chi le sta vicino.

Sogni creativi, sensi di colpa e rinunce al Paradiso delle Signore

Mentre le tensioni sentimentali crescono, il Paradiso diventa anche luogo di aspirazioni professionali.

Caterina presenterà a suo padre Fulvio i bozzetti destinati all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, chiedendogli un parere tecnico e sincero sulla qualità del suo lavoro creativo.

Il confronto con il padre assumerà il peso di un vero esame di maturità, tra affermazione personale e aspettative familiari.

Sul fronte emotivo, Johnny scoprirà che Irene ha rinunciato alla recita a causa dei preparativi per il matrimonio ormai imminente.

Il musicista ne rimarrà profondamente ferito, interpretando la scelta come un modo per allontanarsi dopo il momento di intimità condiviso durante le prove.

Convinto di aver oltrepassato un limite, Johnny finirà per colpevolizzarsi, mentre Irene cercherà di proteggere il futuro con il suo promesso sposo sacrificando il palco e, forse, una parte di sé.

La Soap Il Paradiso delle Signore continua a raccontare, dal lunedì al venerdì alle 16.10 su Rai1, come lavoro, affetti e ambizioni si intreccino nel grande magazzino più famoso della TV.

FAQ

Quando va in onda la puntata del 13 aprile 2026?

La puntata del 13 aprile 2026 di Il Paradiso delle Signore va in onda alle 16.10 su Rai1, dal lunedì al venerdì.

Perché Adelaide diffida di Ettore e del matrimonio con Odile?

Adelaide diffida di Ettore dopo le segnalazioni di Matteo Portelli, convinto che il futuro genero sia un imbroglione interessato all’eredità di Odile.

Cosa spinge Agata a tornare a fare la Venere?

Agata torna a fare la Venere perché è confusa dopo aver lasciato Firenze e il corso di restauro, cercando nel Paradiso una sicurezza temporanea, più emotiva che professionale.

Qual è l’obiettivo di Caterina con i suoi bozzetti?

Caterina punta a entrare all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili, usando i bozzetti come biglietto d’ingresso e chiedendo a Fulvio una valutazione severa ma costruttiva.

Qual è la fonte delle anticipazioni su Il Paradiso delle Signore?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.