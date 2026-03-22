Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mara Venier guida Domenica In da sola, ruolo ridotto per Mammucari

Mara Venier rivoluziona Domenica In dopo il caso Teo Mammucari

Nella puntata di Domenica In del 22 marzo, dagli studi Rai di Roma, Mara Venier ha scelto di condurre quasi interamente da sola, dopo le polemiche esplose nella scorsa settimana per i comportamenti di Teo Mammucari verso Peppe Iodice e un cameraman storico.

La decisione, maturata in accordo con la produzione, ha ridisegnato gli equilibri del talk domenicale, ridimensionando il ruolo del comico romano, apparso solo negli ultimi minuti.

Lo scontro, seguito e rilanciato sui social, apre interrogativi sul rapporto tra conduttori, linea editoriale Rai e gestione dei toni in diretta, mentre il pubblico si divide tra chi appoggia l’autorevolezza della conduttrice e chi legge la vicenda come un braccio di ferro interno al programma.

In sintesi:

Mara Venier conduce quasi tutta la puntata di Domenica In senza Teo Mammucari.

conduce quasi tutta la puntata di Domenica In senza Teo Mammucari. Il comico arriva solo nel finale, dopo il caso Iodice e lo screzio col cameraman.

Sui social si polarizza il dibattito: autorità della conduttrice contro libertà comica.

Rai attesa a chiarire il futuro assetto del programma domenicale.

La scelta di aprire Domenica In senza Teo Mammucari, né Tommaso Cerno né Enzo Miccio al fianco, è stata percepita come un segnale forte di controllo editoriale da parte di Mara Venier.

All’origine della tensione, il trattamento riservato da Mammucari a Peppe Iodice, invitato per presentare il suo primo film, e l’episodio in diretta con un cameraman storico Rai prossimo alla pensione, quando il comico ha oscurato il momento di saluto della conduttrice con un cartellone che annunciava la chiusura della trasmissione.

La puntata del 22 marzo ha messo in scena, davanti al pubblico di Rai1 e agli utenti di X, una ridefinizione dei ruoli: Venier al centro, ospiti filtrati e co-conduttore ridotto a comparsa finale, a pochi minuti dalla sigla conclusiva.

Equilibri interni, percezione del pubblico e ritorno controllato di Mammucari

L’assenza iniziale di Teo Mammucari è stata letta come il risultato di una scelta: o linea Venier o continuità con le uscite sopra le righe del comico.

La conduttrice ha voluto nuovamente in studio Peppe Iodice, riconoscendogli spazio e centralità per la promozione del film, gesto interpretato da molti come una presa di posizione netta a tutela degli ospiti e del tono del programma.

Parallelamente, l’assenza di Enzo Miccio è stata spiegata solo nel finale, con l’impegno a Bali per un matrimonio, mentre la presenza di Tommaso Cerno è risultata ridimensionata e chiamata in causa soprattutto come spalla nei momenti più tesi e ironici.

Quando Mammucari è finalmente entrato in studio, Mara Venier ha finto sorpresa, lasciando emergere una tensione palpabile.

La conduttrice lo ha subito incalzato con un tagliente: “Ma scusa, arrivi adesso?”, mentre lui ha provato a smorzare con risate e battute, sostenendo implicitamente la versione di un arrivo volontariamente ritardato.

Il comico, dopo aver chiesto la presenza di Cerno, ha cantato “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci, quasi a smentire ogni presunto pregiudizio verso un collega napoletano come Iodice, al centro delle polemiche della settimana precedente.

Un braccio di ferro che può cambiare il futuro di Domenica In

Il finale surreale, tra imbarazzo, ironia forzata e un inatteso bacio a stampo di Mara Venier a Teo Mammucari, ha lasciato il pubblico diviso tra chi legge il gesto come riconciliazione mediatica e chi come strategia per disinnescare le critiche.

Il continuo richiamo di Venier – “È tardi, sei arrivato tardi” – e le braccia allargate di Tommaso Cerno hanno consolidato l’idea di una scelta autonoma di Mammucari di non presenziare alla puntata fin dall’inizio.

Per Rai, il caso diventa cartina di tornasole sulla gestione dei talent, sull’immagine di affidabilità del servizio pubblico e sulla capacità di mantenere un equilibrio tra spettacolo, rispetto degli ospiti e percezione social. Le prossime puntate diranno se questo braccio di ferro resterà episodio isolato o preluderà a un riassetto stabile del cast domenicale.

FAQ

Cosa è successo tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In?

È avvenuto uno scontro professionale: Venier ha ridimensionato Mammucari dopo comportamenti ritenuti irrispettosi verso Peppe Iodice e un cameraman Rai.

Perché Teo Mammucari è apparso solo nel finale di puntata?

È apparso solo negli ultimi minuti perché, secondo la versione mostrata, avrebbe scelto di presentarsi volontariamente in forte ritardo.

Perché Mara Venier ha richiamato Peppe Iodice in trasmissione?

Lo ha richiamato per valorizzare il suo film e riequilibrare l’immagine dopo le polemiche suscitate dall’attacco di Mammucari.

Come ha reagito il pubblico al caso Domenica In sui social?

Il pubblico si è spaccato: c’è chi sostiene l’autorità di Venier e chi difende la libertà comica di Mammucari.

Qual è la fonte originale delle informazioni su questo caso televisivo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.