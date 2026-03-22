Home / SPETTACOLI & CINEMA / Simona Izzo racconta il clamoroso equivoco alle nozze con Ricky Tognazzi

Simona Izzo racconta il giorno del “quasi matrimonio” con Ugo Tognazzi

Simona Izzo, ospite a Da noi… a ruota libera, ha trasformato la sua biografia familiare in un racconto teatrale televisivo. Davanti alle telecamere Rai, la regista e sceneggiatrice ha ripercorso il matrimonio con Ricky Tognazzi a Velletri, quando un clamoroso errore di documenti la fece risultare sposa di Ugo Ottavio Tognazzi, il leggendario attore e suo futuro suocero, già scomparso.

Nel talk di Francesca Fialdini, Izzo ha unito ironia e memoria, spiegando perché quel momento è rimasto inciso nella storia familiare e televisiva.

L’intervista, andata in onda su Rai 1, mette in luce il perché il racconto privato di Izzo continua a interessare il pubblico: intreccia lutti, famiglia allargata e la capacità molto italiana di ridere anche dell’assurdo.

In sintesi:

Errore in chiesa: il prete la sposa per sbaglio a Ugo Tognazzi , non a Ricky .

, non a . Il disguido viene corretto in tempo, ma resta un aneddoto cult familiare.

Izzo celebra il legame tra il figlio Francesco e Ricky Tognazzi .

e . Il racconto unisce lutto, nipoti, ironia e memoria del cinema italiano.

Il disguido in chiesa e il ritratto della famiglia Tognazzi-Izzo

Nel ricordo di Simona Izzo, il giorno delle nozze a Velletri sfiora il surreale. Dopo aver “convinto” Ricky Tognazzi al matrimonio, quasi per una questione di *buona educazione*, la cerimonia viene improvvisamente deviata da un errore burocratico.

Al momento della formula canonica, il sacerdote le chiede se accetta come sposo Ugo Ottavio Tognazzi, ossia il padre di Ricky, icona del cinema italiano e morto da poco. Attimo di gelo: la sposa trasalisce, il paradosso del “matrimonio col suocero defunto” irrompe nella scena.

Pochi secondi dopo il funzionario si accorge dell’errore nei documenti, sistema le carte, restituisce a Ricky il suo posto all’altare e la cerimonia riprende. L’episodio, raccontato oggi con humour, segnala quanto l’immagine di Ugo resti centrale nella memoria emotiva della famiglia.

Nello stesso intervento televisivo, Izzo sottolinea la forza del rapporto tra il figlio Francesco e Ricky Tognazzi. Pur non essendo padre biologico, Ricky diventa guida affettiva: gli trasmette l’amore per il mare, la cucina, una gioiosa curiosità per la vita.

Il dolore per la perdita della madre di Simona si intreccia così con la felicità portata dai nipoti, mentre Francesco, noto per riservare i baci solo ai figli, rappresenta una nuova generazione che mantiene, a modo proprio, il filo con il passato.

Ne emerge il ritratto di una famiglia allargata in cui lutto, legami e ironia convivono, aggiornando in chiave contemporanea la tradizione del grande cinema “di casa Tognazzi”.

L’eredità affettiva e televisiva del racconto di Simona Izzo

Il “quasi matrimonio” con un fantasma illustre mostra come Simona Izzo sappia trasformare l’errore burocratico in narrazione identitaria.

Il racconto pubblico consolida l’eredità di Ugo Tognazzi e rafforza l’immagine di Ricky come perno affettivo di una famiglia ricomposta.

In prospettiva, storie così personali ma condivise in prime time alimentano la memoria collettiva del cinema italiano, offrendo a programmi come Da noi… a ruota libera materiali capaci di dialogare con pubblico televisivo, social e piattaforme come Google News e Discover.

FAQ

Cosa è successo al matrimonio tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi?

È successo che, durante la cerimonia a Velletri, un errore di documenti fece risultare sposo Ugo Tognazzi, padre defunto di Ricky, poi subito corretto.

Perché Simona Izzo parla ancora del “quasi matrimonio” con Ugo Tognazzi?

Perché rappresenta un episodio grottesco e simbolico, che unisce memoria familiare, burocrazia assurda e il peso affettivo della figura di Ugo Tognazzi.

Che rapporto ha il figlio di Simona Izzo con Ricky Tognazzi?

Ha un rapporto descritto come molto forte: Ricky gli ha trasmesso amore per mare, cucina e vitalità quotidiana, diventando figura paterna centrale.

Quale ruolo ha avuto il programma Da noi… a ruota libera nel racconto?

Ha avuto il ruolo di piattaforma televisiva empatica, dove Francesca Fialdini ha favorito un racconto intimo, ma comprensibile e appetibile al grande pubblico.

Da quali fonti è stata rielaborata la notizia su Simona Izzo?

È stata rielaborata da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, adattate dalla nostra Redazione.