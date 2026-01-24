Quarto Grado scoppia il caso Sempio, Nuzzi rompe il silenzio in diretta e svela dettagli sui soldi mai versati

Quarto Grado scoppia il caso Sempio, Nuzzi rompe il silenzio in diretta e svela dettagli sui soldi mai versati

Quarto Grado, sfuriata di Nuzzi su Sempio: “Mai dato un euro”

Nuzzi replica in diretta agli attacchi

Nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado su Rete 4, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha interrotto il dibattito sul caso di Garlasco per rispondere a chi, sui social, accusa la trasmissione di pagare gli ospiti. In studio era presente Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, e proprio la sua partecipazione ha riacceso le insinuazioni su presunti “getttoni” per le interviste.

Nuzzi ha accolto l’ospite insieme agli avvocati Angela Taccia e Liborio Cattaliotti, sottolineando in diretta che al giovane non sarebbe stato riconosciuto alcun compenso, né in passato né in questa occasione. Il conduttore ha definito “chiacchieroni” e “pantere da tastiera” i detrattori che alimentano sospetti sul lavoro della redazione, rivendicando trasparenza e rigore giornalistico.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

La precisazione arriva in un momento di forte esposizione mediatica del caso, con il talk di Rete 4 al centro del flusso informativo su ogni sviluppo dell’inchiesta. Le parole del giornalista mirano a blindare la credibilità del programma, spesso bersaglio di critiche quando ospita protagonisti diretti dei fatti di cronaca nera.

Sempio, alibi, video e “coincidenze”

In trasmissione, Andrea Sempio ha cercato di chiarire la propria posizione rispetto alla mattina e al pomeriggio del delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Ha spiegato che la presenza nei pressi della villetta dei Poggi sarebbe dovuta unicamente alla vicinanza delle abitazioni dei familiari, definendo la sovrapposizione di luoghi e orari una semplice coincidenza. Ha respinto anche l’ipotesi di aver usato la casa della nonna come base per cambiarsi dopo il delitto, bollando l’idea come “una delle tante suggestioni” circolate negli ultimi giorni.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Al centro dell’attenzione c’è anche un video rinvenuto nel computer portatile di Chiara, nuovo tassello della ricostruzione investigativa dopo i materiali informatici già analizzati in passato sul pc di Alberto Stasi. La trasmissione ha incrociato questo elemento con la cronologia dei movimenti di Sempio, puntando su ricostruzioni di dettaglio per evidenziare incongruenze e punti oscuri.

Il confronto in studio tra consulenti, avvocati e cronisti ha insistito su orari, percorsi e rapporti personali, in un quadro in cui ogni frammento digitale acquisito dai computer può assumere valore indiziario o smentire vecchie piste. La figura di Sempio, in questo scenario, è al centro di una rilettura complessiva del caso.

Chat, nuovi spunti e ombre su Garlasco

Il dibattito si è allargato anche alle chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, da anni oggetto di analisi e riletture. A Quarto Grado sono stati ripercorsi scambi, riferimenti a terze persone e dettagli di vita quotidiana, con particolare attenzione alle figure femminili rimaste sullo sfondo, tra cui la cosiddetta “ragazza portoghese”. Questi elementi vengono oggi riconsiderati alla luce della nuova posizione di Sempio e delle piste riaperte.

Gli analisti in studio hanno sottolineato come i messaggi, estratti da vecchi backup e archivi digitali, possano restituire un contesto emotivo e relazionale diverso da quello fissato nelle sentenze. Le dinamiche di gelosia, distanza e non detti tra Chiara e Alberto restano uno dei nodi interpretativi fondamentali, soprattutto per chi ipotizza scenari alternativi alla versione giudiziaria consolidata.

La trasmissione ha evidenziato come ogni nuovo documento, chat o file video rischi di riaccendere aspettative e sospetti nell’opinione pubblica, alimentando un “processo parallelo” mediatico che corre accanto agli atti ufficiali. In questo clima, le prese di posizione nette di conduttori e ospiti incidono sulla percezione collettiva del caso di Garlasco e dei suoi protagonisti.

FAQ

D: Perché Gianluigi Nuzzi ha alzato i toni in diretta?
R: Per rispondere alle accuse social secondo cui la redazione avrebbe pagato Andrea Sempio per l’intervista.

D: Nuzzi ha confermato il pagamento di un compenso a Sempio?
R: No, ha dichiarato esplicitamente che a Sempio non sarebbe stato dato “mai un euro”, né ora né in passato.

D: Chi era presente in studio durante il confronto su Garlasco?
R: Oltre a Nuzzi e Sempio, erano presenti gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cattaliotti.

D: Qual è il ruolo di Andrea Sempio nel caso Poggi?
R: È il nuovo indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

D: Cosa ha detto Sempio sulle sue presunte “coincidenze”?
R: Ha spiegato che la sua presenza vicino alla villetta era dovuta alla vicinanza delle case dei familiari, senza implicazioni col delitto.

D: Che importanza ha il video trovato sul pc di Chiara Poggi?
R: È un nuovo elemento informatico che viene analizzato per verificare collegamenti con persone e orari rilevanti.

D: Perché si parla della “ragazza portoghese” nelle chat?
R: È una figura citata nelle conversazioni tra Chiara e Alberto, ritenuta potenzialmente utile a comprendere dinamiche di coppia e possibili tensioni.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?
R: Il resoconto prende spunto dalle ricostruzioni andate in onda su Quarto Grado in prima serata su Rete 4 e riprese dalla stampa online di cronaca nera.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com