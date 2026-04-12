Home / SPETTACOLI & CINEMA / Provenzano smentisce Vespa e rilancia le accuse dopo Porta a Porta

Scontro a Porta a Porta tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano

Nella puntata di Porta a Porta andata in onda in questi giorni dagli studi Rai di Roma, il conduttore Bruno Vespa ha avuto un duro scontro con il deputato Pd Giuseppe Provenzano.

Il confronto si è acceso quando l’ex ministro ha interrotto l’intervento del senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan, provocando la reazione irritata del giornalista.

Provenzano, che ha poi raccontato l’episodio ai vertici del Pd, ha annunciato che non tornerà più nella trasmissione e ha chiesto che nessun passaggio del dibattito venga tagliato, aprendo un nuovo fronte di tensione politica e mediatica attorno alla gestione del pluralismo nel servizio pubblico.

In sintesi:

Scontro in diretta tra Bruno Vespa e il deputato Pd Giuseppe Provenzano .

e il deputato Pd . Provenzano critica i toni del conduttore e rifiuta future partecipazioni alla trasmissione.

La puntata va in onda integralmente, alimentando polemiche su pluralismo e par condicio.

Nuovo caso politico-mediatico sulla gestione del confronto nei talk Rai.

Dopo la trasmissione, Giuseppe Provenzano ha confidato ai colleghi di aver provato a parlare con Bruno Vespa, senza riuscire a rintracciarlo nei corridoi Rai.

Il deputato Pd ha poi riferito agli autori del programma la sua decisione di non partecipare più a Porta a Porta e di non voler alcun taglio delle immagini relative allo scontro.

La puntata è stata trasmessa in versione integrale, scelta che ha immediatamente alimentato discussioni politiche e commenti sui social, con richieste di chiarimenti sul comportamento del conduttore e sul ruolo del servizio pubblico in un confronto considerato da molti troppo sbilanciato nei toni.

Come si è sviluppato il botta e risposta in studio

Lo scontro nasce quando, durante l’intervento di Lucio Malan, Giuseppe Provenzano interviene per controbattere alle tesi del senatore di Fratelli d’Italia.

Bruno Vespa interviene bruscamente: *“Scusi, Provenzano… Mettiamoci d’accordo, lei ha parlato: lasci parlare… Se lui parla e lei interrompe…”*, rivendicando il proprio ruolo di moderatore.

Provenzano replica sostenendo che stava semplicemente interloquendo, come sarebbe *“legittimo in uno studio democratico”*, rivendicando il diritto al contraddittorio in diretta televisiva.

A quel punto i toni di Vespa si alzano: *“Vuol venire al posto mio?”*, domanda polemicamente il conduttore.

Provenzano risponde con una battuta: *“Non lo farei mai, forse dovrebbe sedersi da quella parte”*, indicando l’area dove erano seduti gli esponenti di maggioranza.

La reazione di Vespa è durissima: *“Questo non glielo consento! Lei mi deve trovare una trasmissione, con quello che vedete in giro con la par condicio… Non glielo consento! Ha fatto una battuta, se la poteva risparmiare! La prego, adesso stia zitto! Lasci parlare gli altri”*, frase che ha scatenato l’indignazione nel Pd e un’ondata di critiche sulla rete.

Conseguenze politiche e implicazioni per il servizio pubblico

Dopo la messa in onda integrale della puntata, il caso è diventato rapidamente politico, con il Pd che valuta iniziative formali in Rai a tutela del pluralismo.

La scelta di Provenzano di “sorridere e continuare a parlare” quando gli verrà intimato di tacere, come dichiarato ai suoi, prefigura un atteggiamento più assertivo dell’opposizione nei talk show.

L’episodio chiama in causa i criteri di gestione del dibattito nei programmi di approfondimento del servizio pubblico, in particolare il bilanciamento tra il ruolo del conduttore e il diritto di replica degli ospiti, tema destinato a tornare centrale nel confronto sulle prossime campagne elettorali e sulla credibilità dell’informazione televisiva.

FAQ

Cosa è successo tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano a Porta a Porta?

È avvenuto uno scontro verbale in diretta: Vespa ha intimato a Provenzano di “stare zitto”, dopo un’interruzione durante l’intervento di Lucio Malan.

Perché Giuseppe Provenzano ha deciso di non tornare a Porta a Porta?

Lo ha fatto perché ritiene inaccettabili i toni usati da Vespa e ha comunicato agli autori che non parteciperà più alla trasmissione.

La Rai ha censurato o tagliato lo scontro in trasmissione?

No, la puntata è andata in onda integralmente, includendo l’intero botta e risposta tra Vespa e Provenzano senza tagli visibili.

Cosa ha dichiarato Vespa sulla gestione del dibattito e della par condicio?

Ha rivendicato il proprio ruolo di moderatore, affermando che, con l’attuale par condicio, non può accettare certe battute degli ospiti.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata attingendo e rielaborando congiuntamente contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.