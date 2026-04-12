Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mario Adinolfi interrompe e insulta Filippo Roma durante evento elettorale

Scontro tra Mario Adinolfi e Le Iene durante evento elettorale a Prato

Il politico e candidato sindaco di Prato Mario Adinolfi e l’inviato de Le Iene Filippo Roma sono protagonisti di un nuovo, duro scontro avvenuto durante una presentazione pubblica della lista del Popolo della Famiglia a Prato. Un video diffuso online mostra Adinolfi mentre afferra per i capelli Roma, che stava tentando di rivolgergli domande. L’episodio è avvenuto in Toscana, nel corso di un evento elettorale, e rilancia la tensione già alta tra il politico e la trasmissione di Italia 1. Al centro del conflitto ci sono i servizi de Le Iene sul presunto giro di scommesse legato ad Adinolfi e le accuse incrociate di stalking, diffamazione e utilizzo di attori e figuranti.

In sintesi:

Video a Prato mostra Mario Adinolfi che tira i capelli all’inviato Filippo Roma .

che tira i capelli all’inviato . Adinolfi si definisce “aggredito” e accusa Roma di comportamento da stalker.

Il politico denuncia presunti figuranti usati da Le Iene in servizi sulle scommesse.

in servizi sulle scommesse. Scontro si inserisce nel contenzioso sul gruppo di gioco “Scommessa Collettiva”.

Il video di Prato e le accuse incrociate tra Adinolfi e Le Iene

Nel filmato diffuso sui social, originariamente pubblicato da La Nazione e rilanciato da Mario Adinolfi, si vede il candidato sindaco di Prato fronteggiare in modo fisico Filippo Roma, fino al gesto di tirargli i capelli.

Adinolfi, nella didascalia al video, sostiene però di essere lui la vera vittima: definisce l’inviato de Le Iene uno “stalker” che per la quinta volta avrebbe interrotto un suo evento pubblico, disturbando la presentazione della lista del Popolo della Famiglia alle amministrative pratesi.

Secondo la sua ricostruzione, la reazione sarebbe stata provocata da una “violenta insistenza” di Roma. Adinolfi afferma inoltre che l’inviato, dopo iniziali reticenze, avrebbe ammesso – in video, davanti a testimoni – l’uso di figuranti per mettere in scena servizi da lui giudicati diffamatori.

Il leader del Popolo della Famiglia definisce Le Iene una trasmissione di “pluripregiudicati pluricondannati” per diffamazione e parla di una “macchina del fango” ai suoi danni. L’attacco si estende anche a Marina Berlusconi, Piersilvio Berlusconi e all’ideatore del programma Davide Parenti, a cui attribuisce la responsabilità editoriale del comportamento dell’inviato.

Il precedente delle scommesse e il caso Scommessa Collettiva

Il contenzioso tra Mario Adinolfi e Le Iene nasce mesi fa, quando il programma Mediaset dedica più servizi all’attività di gioco del politico.

In autunno, l’inchiesta televisiva dà voce a persone che sostengono di essere state truffate nell’ambito del progetto di gioco “Scommessa Collettiva”.

Secondo queste testimonianze, gli aderenti versavano una quota, lasciando ad Adinolfi la scelta delle scommesse, in cambio della promessa di una redistribuzione delle eventuali vincite.

Alcuni partecipanti affermano però di non aver mai ricevuto le somme che ritenevano spettanti.

Proprio tali servizi vengono indicati da Adinolfi come il punto di origine della “pesante sofferenza” patita dalla sua famiglia negli ultimi nove mesi e come motivo della sua ostilità verso la trasmissione. Le dichiarazioni sul presunto uso di attori e figuranti, se confermate, aprirebbero inoltre un capitolo delicato sul confine tra inchiesta televisiva e ricostruzione scenica dei fatti, con possibili ricadute legali e deontologiche.

Conseguenze politiche e mediatiche dello scontro a Prato

L’episodio di Prato arriva in piena fase pre-elettorale e rischia di influenzare la campagna di Mario Adinolfi per il Comune.

Le immagini del contatto fisico con Filippo Roma alimentano il dibattito su limiti e responsabilità di politici e giornalisti nelle situazioni di forte conflittualità.

La vicenda potrebbe tradursi in nuove azioni giudiziarie, sia sul fronte delle presunte diffamazioni televisive, sia sull’eventuale aggressione denunciata dall’inviato.

In parallelo, la discussione pubblica sul progetto “Scommessa Collettiva” e sui meccanismi delle inchieste tv torna al centro dell’attenzione, con possibili ulteriori sviluppi mediatici e investigativi nelle prossime settimane.

FAQ

Cosa mostra il video dello scontro tra Mario Adinolfi e Filippo Roma?

Il video mostra chiaramente Mario Adinolfi che, durante un evento a Prato, afferra e tira i capelli all’inviato Filippo Roma.

Perché Mario Adinolfi definisce Filippo Roma uno stalker?

Adinolfi sostiene che Roma abbia interrotto per cinque volte eventi pubblici, comportandosi in modo ossessivo e provocatorio durante iniziative del Popolo della Famiglia.

Che cos’è il progetto di gioco Scommessa Collettiva legato ad Adinolfi?

È un gruppo in cui gli aderenti versano quote, Mario Adinolfi decide le scommesse e, in teoria, redistribuisce eventuali vincite ai partecipanti.

Le Iene hanno ammesso l’uso di figuranti nei servizi su Adinolfi?

Secondo Adinolfi, Filippo Roma avrebbe ammesso l’uso di figuranti; al momento non risultano conferme ufficiali indipendenti di questa versione.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questo caso?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.